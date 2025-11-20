Joulu näkyy vahvasti suomalaisten ostoskäyttäytymisessä – S-ryhmän kaupoista ostetaan vuosittain miljoonia kiloja jouluruokia
Joulusesonki näkyy kaupoissa paitsi myyntimäärissä myös valikoiman laajuudessa. S-ryhmän kaupoissa on tarjolla jopa tuhansia erilaisia joulutuotteita ja jouluruokia ostetaan vuosittain miljoonia kiloja. Tämä kertoo paitsi kuluttajien jouluintoudesta myös sesongin merkittävästä roolista ruokakaupan tarjonnassa.
Monilla joulun tunnelmaan virittäytyminen alkaa joulukalentereista. Viime vuonna erilaisia joulukalentereita myytiin S-ryhmän ruokakaupoissa yli 400 000 kappaletta. Vuosi toisensa jälkeen joulukalentereiden tarjonta kasvaa ja monipuolistuu.
Sesongin valikoimassa nousevat esiin joulutortut, piparit ja leivontatarvikkeet, jotka mahdollistavat sekä perinteisen leivonnan että uusien valmiiden herkkujen kokeilun. Viime vuonna S-ryhmän valikoimasta löytyi noin 90 erilaista piparkakku-nimellä olevaa tuotetta. Tänäkin vuonna mukana on kaikkea perinteisistä rapsakoista pipareista gluteenittomiin ja vegaanisiin vaihtoehtoihin sekä uutuusmakuihin, kuten suklaalla kuorrutettuihin variaatioihin.
”Perinteisten piparien lisäksi piparkakku on suosittu sesonkimaku, joka näkyy joulun alla monissa tuotteissa. Tämän joulun odotettuja sesonkituotteita ovat esimerkiksi 3 Kaveria laktoositon Pipari & Taikina -jäätelö sekä Pågenin Gifflar piparkakun makuiset pikkupullat”, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström.
Joulumakeiset ovat varma valinta sekä lahjaksi että joulupöydän jälkiruoaksi. Viime vuonna S-ryhmän valikoimasta löytyi kaiken kaikkiaan noin 650 erilaista joulumakeista ja joulumakeisia myytiin S-ryhmän ruokakaupoissa huikeat yli 2,5 miljoonaa kiloa. Määrä kertoo suomalaisten rakkaudesta sesonkiherkkuihin.
”Tämän joulun makeita uutuuksia ovat esimerkiksi Fazerin Crunchy Minis - ja Pandan Joulupukki-konvehdit sekä Kinder-joulumakeisia sisältävä Kinder-joulusukka”, Backström vinkkaa.
Joulun makumaailma näkyy vahvasti myös klassikoissa. Viime vuonna S-ryhmän kaupoista löytyi useita valmisriisipuuroja, ja glögivaihtoehtoja oli tarjolla jopa 100 erilaista. Tämän vuoden glögiuutuuksiin kuuluvat muun muassa Hans Välimäen vuosikertaglögi, Loimun talviomenajuoma ja Valion vaalea sokeroimaton glögi.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Hans Backström
S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja
puh. 010 768 1520
hans.backstrom@sok.fi
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
