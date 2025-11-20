Joulu näkyy vahvasti suomalaisten ostoskäyttäytymisessä – S-ryhmän kaupoista ostetaan vuosittain miljoonia kiloja jouluruokia

Joulun lahjalista yllättää – paketista voi paljastua valoterapiamaski tai multistyler 14.11.2025 07:25:00 EET | Tiedote

Tänä vuonna pukinkonttiin pakataan yhä enemmän hyvinvointituotteita, viihdettä ja arjen luksusta. Suomalaiset aloittavat lahjahankintojen teon hyvissä ajoin, ja valintojen taustalla korostuvat hyödyllisyys, toiveiden täyttyminen ja pieni hemmottelu. Prismalaiset tietävät, mitä suomalaiset aikovat tänä jouluna ostaa ja toiveet lahjalistoilla saattavat yllättää.