Vireä Group Oy

Anident vahvistaa eläinhammaslääketieteen edelläkävijäasemaansa - Senni Vesterisestä neljäs suomalainen hammasdiplomaatti

29.11.2025 09:15:00 EET | Vireä Group Oy | Tiedote

Jaa

Eläinhammaslääketieteen huippuosaaminen ottaa jälleen harppauksen eteenpäin, kun Anidentin Senni Vesterinen on saavuttanut arvostetun Diplomate of the European College of Veterinary Dentistry -erikoistumistutkinnon. Anident on Suomen ainoa klinikka, joka on hyväksytty EVDC:n hammasresidenssien koulutuspaikaksi – ja sen huippuosaaminen jatkaa nyt kasvuaan myös uuden diplomiammattilaisen myötä.

Anidentin Senni Vesterinen on suorittaut hammaseläinlääketieteen diplomaattitutkinnon.
Anidentin Senni Vesterinen on suorittaut hammaseläinlääketieteen diplomaattitutkinnon.

Nyt on syytä juhlaan!

Eläinlääketieteen lisensiaatti Senni Vesterinen on suorittanut virallisen eurooppalaisen erikoistumiskoulutuksen hammaseläinlääketieteessä ja saanut ansaitusti arvonimen Diplomate of the European College of Veterinary Dentistry (EVDC), EBVS® Veterinary Specialist in Dentistry.

Senni on suorittanut tutkintoon kuuluvan kolmen vuoden erikoistumiskoulutuksen eli residenssin Anidentissa, ohjaajinaan diplomaattieläinlääkärit Helena Kuntsi ja Niina Luotonen. Residenssiin sisältyy laaja ja perusteellinen koulutus: diplomaattitason ohjausta, suuri määrä erikoisosaamista vaativia toimenpiteitä – kuten kirurgisia poistoja, paikkauksia, juurihoitoja, pulpa-amputaatioita, oikomishoitoja, leukamurtumien ja kasvainten operaatioita sekä kruunujen valmistamista. Lisäksi residentin tulee opiskella radiologiaa, anestesiologiaa ja kirurgiaa näiden alojen diplomaattien ohjauksessa sekä julkaista kaksi tieteellistä artikkelia.

Loppututkinto koostuu kolmesta osasta: teoriakokeesta, kliinisen osaamisen kirjallisesta kokeesta sekä vaativasta kolmipäiväisestä käytännön kokeesta, johon osallistujat tuovat mukanaan omat instrumenttinsa ja materiaalinsa. Senni suoritti teoriaosuudet toukokuussa Oslossa ja käytännön kokeen syyskuussa Dublinissa.

Anident on Suomen ainoa klinikka, joka on hyväksytty EVDC:n hammasresidenssien koulutuspaikaksi. Se on myös maan ainoa yksityinen eläinklinikka, jossa on koulutettu kaksi diplomaattieläinlääkäriä. Ennen Senniä tutkinnon suoritti vuonna 2016 Anidentin Niina Luotonen, ja Helena Kuntsi puolestaan valmistui vuonna 2004 Yhdysvalloissa suoritettujen opintojen jälkeen.

Senni on nyt neljäs suomalainen hammaseläinlääketieteen diplomaattitutkinnon suorittanut eläinlääkäri. Euroopassa on yhteensä reilut 60 “hammasdippiä”, joista neljä Tanskassa ja kaksi Norjassa. Sennin kanssa samaan aikaan valmistui myös Ruotsin ensimmäinen, Tanskassa koulutettu hammasdiplomaatti.

Anident on toiminut suomalaisen eläinhammaslääketieteen todellisena uranuurtajana. On hienoa nähdä, kuinka pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää ja huippuosaaminen jatkuu nyt myös nuoremmassa sukupolvessa. Vielä kerran lämpimät onnittelut, Senni!

Anident palvelee Veikkolassa osoitteessa Lamminpäätie 41 arkisin maanantaista torstaihin klo 8-20 ja perjantaisin klo 8-16.

Avainsanat

eläinhammaslääketiedeanidentdiplomaattieläinlääkärihammasresidenssi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Anidentin Senni Vesterinen on suorittaut hammaseläinlääketieteen diplomaattitutkinnon.
Anidentin Senni Vesterinen on suorittaut hammaseläinlääketieteen diplomaattitutkinnon.
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vireä Group Oy

Hyvinkään Hevossairaalassa suoritettiin hevosen sydämen rytmihäiriön sähköinen kääntäminen ensimmäistä kertaa Suomessa2.4.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Hyvinkään Hevossairaalassa on tehty ensimmäistä kertaa Suomessa rytmihäiriön (eteisvärinä) sähköinen kääntäminen normaaliin rytmiin. Hyvinkään Hevossairaala on vuonna 2005 perustettu, laadukasta peruseläinlääkintää sekä laajaa erikoisosaamista tarjoava hevossairaala. Tästä lähtien myös sydämen rytmihäiriön kääntäminen sähköisesti normaaliin rytmiin on mahdollista Suomessa.

Eläinlääkäriasema Pups ‘n Pets laajentaa palveluitaan Helsingissä18.2.2025 09:24:29 EET | Tiedote

Vuonna 2021 perustettu Eläinlääkäriasema Pups ‘n Pets laajentaa palveluitaan 2025 kantakaupungissa. 20.1.2025 avautui toimipiste Kalasatamaan ja Jätkäsaaressa toiminta laajenee uusien toimitilojen myötä maaliskuussa 2025. Pups ‘n Pets tarjoaa laadukasta peruspraktiikkaa sekä erityisosaamista lisääntymistieteissä, iho- ja korvasairauksissa sekä ortopediassa ja hammastoimenpiteissä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye