Anident vahvistaa eläinhammaslääketieteen edelläkävijäasemaansa - Senni Vesterisestä neljäs suomalainen hammasdiplomaatti

Nyt on syytä juhlaan!

Eläinlääketieteen lisensiaatti Senni Vesterinen on suorittanut virallisen eurooppalaisen erikoistumiskoulutuksen hammaseläinlääketieteessä ja saanut ansaitusti arvonimen Diplomate of the European College of Veterinary Dentistry (EVDC), EBVS® Veterinary Specialist in Dentistry.

Senni on suorittanut tutkintoon kuuluvan kolmen vuoden erikoistumiskoulutuksen eli residenssin Anidentissa, ohjaajinaan diplomaattieläinlääkärit Helena Kuntsi ja Niina Luotonen. Residenssiin sisältyy laaja ja perusteellinen koulutus: diplomaattitason ohjausta, suuri määrä erikoisosaamista vaativia toimenpiteitä – kuten kirurgisia poistoja, paikkauksia, juurihoitoja, pulpa-amputaatioita, oikomishoitoja, leukamurtumien ja kasvainten operaatioita sekä kruunujen valmistamista. Lisäksi residentin tulee opiskella radiologiaa, anestesiologiaa ja kirurgiaa näiden alojen diplomaattien ohjauksessa sekä julkaista kaksi tieteellistä artikkelia.

Loppututkinto koostuu kolmesta osasta: teoriakokeesta, kliinisen osaamisen kirjallisesta kokeesta sekä vaativasta kolmipäiväisestä käytännön kokeesta, johon osallistujat tuovat mukanaan omat instrumenttinsa ja materiaalinsa. Senni suoritti teoriaosuudet toukokuussa Oslossa ja käytännön kokeen syyskuussa Dublinissa.

Anident on Suomen ainoa klinikka, joka on hyväksytty EVDC:n hammasresidenssien koulutuspaikaksi. Se on myös maan ainoa yksityinen eläinklinikka, jossa on koulutettu kaksi diplomaattieläinlääkäriä. Ennen Senniä tutkinnon suoritti vuonna 2016 Anidentin Niina Luotonen, ja Helena Kuntsi puolestaan valmistui vuonna 2004 Yhdysvalloissa suoritettujen opintojen jälkeen.

Senni on nyt neljäs suomalainen hammaseläinlääketieteen diplomaattitutkinnon suorittanut eläinlääkäri. Euroopassa on yhteensä reilut 60 “hammasdippiä”, joista neljä Tanskassa ja kaksi Norjassa. Sennin kanssa samaan aikaan valmistui myös Ruotsin ensimmäinen, Tanskassa koulutettu hammasdiplomaatti.

Anident on toiminut suomalaisen eläinhammaslääketieteen todellisena uranuurtajana. On hienoa nähdä, kuinka pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää ja huippuosaaminen jatkuu nyt myös nuoremmassa sukupolvessa. Vielä kerran lämpimät onnittelut, Senni!

Anident palvelee Veikkolassa osoitteessa Lamminpäätie 41 arkisin maanantaista torstaihin klo 8-20 ja perjantaisin klo 8-16.