Apteekkariliiton Risto Holma: ”Montako apteekkia pitää sulkeutua, että apteekkien nopeasti heikentyneeseen tilanteeseen herätään?”

Näin varoitti Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Holma avatessaan liiton syyskokouksen Finlandia-talossa Helsingissä tänään.

Hallituksen esittämä noin 36 miljoonan euron suora leikkaus apteekkien talouteen, epäoikeudenmukaisesti ja ennakoimattomasti kohdistuva apteekkivero sekä joidenkin itsehoitolääkkeiden myynnin laajentaminen päivittäistavarakauppoihin vievät monilta apteekeilta toimintaedellytykset.

Vaikutukset näkyvät jo

Holman mukaan hallituksen apteekkeihin kaavailemat heikennykset näkyvät jo konkreettisesti: paineet erityisesti pienten sivuapteekkien lopettamiseen ovat kasvaneet. Apteekkariliiton tiedossa on jo kymmenkunta sulkemisuhan alla olevaa sivuapteekkia. Viiden osalta lopettamispäätös on jo tehty.

– Mikäli tähän kehitykseen ei nyt puututa, tulemme ensi vuonna näkemään lisää apteekkien sulkemisia. Montako apteekkia pitää sulkeutua, että apteekkien nopeasti heikentyneeseen tilanteeseen herätään, Holma kysyi.

Apteekkitaloutta uudistava ja samalla rajusti leikkaava esitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Perustuslakivaliokunta totesi hiljattain, että esitys vaatii vielä korjaamista, sillä sen toteuttaminen muuttaisi kymmeniä apteekkeja tappiollisiksi tai kannattamattomiksi.

– Perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset ovat välttämättömiä, sillä valtio ei voi äkillisillä ja poikkeuksellisilla lakimuutoksilla ajaa yrittäjää henkilökohtaiseen konkurssiin, Holma muistutti.

Reseptilääkemyynti muuttunut lähes kannattamattomaksi

Apteekkitalouteen ovat viime vuosina iskeneet lujaa useat samanaikaiset muutokset: edellisten hallitusten tekemät leikkaukset, kulujen voimakas kasvu ja yleisesti käytettyjen reseptilääkkeiden hintojen pitkään jatkunut lasku. Monille apteekeille reseptilääkemyynnistä on tullut jo lähes kannattamatonta.

– Jos apteekkien talous horjuu, horjuu myös koko lääke- ja terveydenhuollon toimivuus. Apteekkiverkoston rapautuminen ei ole kenenkään etu – ei kansalaisten, ei terveydenhuollon eikä julkisen talouden. Nyt tarvitaan päätöksiä, jotka turvaavat apteekkien toiminnan ja lääkehuollon toimivuuden koko maassa, Holma vaati.

Holma muistutti, että apteekkiuudistuksen seuraavassa vaiheessa on varmistettava, ettei uusillakaan päätöksillä vaaranneta apteekkien lähipalveluita, lääkkeiden maankattavaa saavutettavuutta eikä lääkehuollon huoltovarmuutta.

Lisätietoja: puheenjohtaja Risto Holma, p. 0400 605 208, risto.holma@lauttasaarenapteekki.fi