Climate Clock -taidereitin teoskuvaukset ja sijainnit julki – avajaiset kesäkuussa 2026

Oulu2026 julkistaa seitsemän taideteosta, jotka muodostavat Climate Clock -julkisen taiteen reitin, yhden Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelman merkittävimmistä tuotannoista.

13. kesäkuuta 2026 avattava pysyvä julkisen taiteen reitti kokoaa yhteen tunnettuja suomalaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita ja luo kestävää kulttuuri- ja ympäristöperintöä. Climate Clock yhdistää taiteen, tieteen ja luonnon: suurista veistoksista ja merellisistä ääni-installaatioista metsään sijoittuviin teoksiin – taidereitti vahvistaa ympäristötietoisuutta ja syventää luontoyhteyttämme.

Reitin on kuratoinut Alice Sharp, brittiläisen Invisible Dust -organisaation perustaja. Climate Clock kutsuu yleisön luonnon äärelle aikana, jolloin Oulu – maailman kolmanneksi pohjoisin yli 100 000 asukkaan kaupunki – kokee arktisen lämpenemisen vaikutukset neljä kertaa maailmanlaajuista keskiarvoa nopeammin.*



**Duffey, A., Mallett, R., Irvine, P. J., Tsamados, M., and Stroeve, J.: ESD Ideas: Arctic amplification's contribution to breaches of the Paris Agreement, Earth Syst. Dynam., 14, 1165–1169, https://doi.org/10.5194/esd-14-1165-2023, 2023.

Kuusi pysyvää taideteosta, jotka ovat kukin kooltaan ja materiaaleiltaan erilaisia, sijoittuvat Yli-Iihin, Oulun kaupungin keskustaan, Ylikiiminkiin, Oulunsaloon, Kiiminkiin ja Haukiputaalle, kun taas seitsemäs, paikallisyhteisön luoma teos – Maailman arvokkain kello – tulee kiertämään koko reitin. Monimuotoisten maisemien ympäröimänä kukin teos tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamisen Oulun seudun luonnon kanssa ja kutsuu pohtimaan, miten voimme uudistaa ja ylläpitää luontoyhteyttämme.

Sharp on tehnyt tiivistä yhteistyötä kunkin taiteilijan kanssa. Hän on yhdistänyt taiteilijat asiantuntijoiden kanssa, joihin kuuluu jäkäläbiologi, lumihydrologi, arkeologeja, jäätikkötutkija sekä ilmastotieteilijöitä Oulun, Uppsalan, Lapin ja Helsingin yliopistoista. Nämä Oulu2026:n kulttuuri-ilmastonmuutoksen ydinteemaa heijastavat taiteen ja tieteen väliset yhteistyöt rikastuttavat jokaista teosta hyödyntämällä paikallisia tarinoita, esihistoriallista perintöä ja ilmastotutkimusta, valottaakseen ympäristömme haavoittuvuutta mullistavien muutosten aikana.

Yli-Iissä brittiläisnigerialaisen Ranti Bamin teos Ilé-Ìlá tulee osaksi Kierikin Muinaiskeskusta ympäröivää metsää. Kahdeksasta 2,5 metriä korkeasta veistoksesta koostuva teos ammentaa inspiraationsa muinaisesta savenmuotoilutaidosta ja sen hengellisestä merkityksestä, joka kietoutuu Bamin kiinnostukseen Ifáan, nigerialaisen yoruba-kansan tietämys- ja ennustamisperinteeseen. Taiteilijan suora ja fyysinen vuorovaikutus saven kanssa tuottaa kosketeltavia veistoksia, jotka tuovat mieleen ihmisen ja maan välisen syvän siteen arkeologisten muistojen täyttämässä maisemassa.

Oulun keskustan ytimessä Rana Begum muuttaa Kauppurienaukion No.1574 Stone -teoksellaan: viisi suurta kiviveistosta nousee kiveyksestä viitaten jään muotoihin. Teos on kehitetty yhdessä jäätikkötutkijan ja Oulun yliopiston professorin Alun Hubbardin kanssa (tunnettu mm. BBC:n Frozen Planet -ohjelmasta). Teoksen värit ja tekstuurit taittavat pohjoista valoa kuin arktisen jään kimallus – peilaten kaupunkielämää luonnon jatkuvaan muutokseen.

Ylikiimingin kirkkorannalle sijoittuva japanilaisen Takahiro Iwasakin installaatio on saanut inspiraationsa oululaisesta tervaperinteestä sekä lumihydrologin ja Oulun yliopiston apulaisprofessorin Pertti Ala-Ahon tutkimuksesta. Kolmen metrin korkuinen perinteinen puutynnyri kätkee sisäänsä satoja herkkiä, pimeässä hohtavia lumihiutaleita. Kävijät voivat kurkistaa tynnyrin pienistä aukoista ja nähdä hiutaleiden symmetrian, joka muistuttaa Jacob Rijfin – 1700-luvun pohjanmaalaisen kirkonrakentajan – suunnitteleman Ylikiimingin kirkon arkkitehtuuria. Iwasakin teoksen nimi Architectural Snowflakes: Letters from Heaven on lainaus japanilaistieteilijältä Ukichiro Nakayalta.

Oulunsalossa meksikolaisbelgialaisen Gabriel Kurin teos Risk Assessing Risk Assessment levittäytyy päätien molemmille puolille Oulun ja lentokentän välillä. Teoksen idea syntyi keskusteluista ilmastotieteilijä ja professori Kevin Andersonin (Manchesterin ja Uppsalan yliopistot) kanssa siitä, miten voimme selviytyä ilmastonmuutoksen aiheuttamien epävarmuuksien keskellä. Valaisinpylväät, penkit ja kivet on maalattu riskinarviointikaavion vihreillä, oransseilla ja punaisilla väreillä, jotka on kalibroitu niiden korkeuden mukaan maisemassa. Teoksen värit tarjoavat ohikulkijoille ja työmatkalaisille konkreettisen kokemuksen, joka heijastaa ilmaston epävarmuutta arjessa.

Kiimingin Koitelissa oululaislähtöinen Antti Laitinen esittelee meditatiivisen teoksen Olet Tässä (You Are Here), joka leikittelee perspektiivillä ja läsnäolon kokemuksella. Teos sai inspiraationsa ympyränmuotoisesta symbolista, joka kertoo sijaintimme kartalla. Laitinen luo metsään pyöreitä aukkoja kiertämällä oksia maiseman kehykseksi. Teosta täydentää kaksi jäkälän peittämää puissa roikkuvaa palloa, virittäen katsojan luonnon liikkeisiin ja läheisen kosken pyörteisiin. Satoja vuosia elävä jäkälä tekee palloista kuin heilureita – eläviä ajan mittareita.

Haukiputaan rannikkoalueella tanskalainen SUPERFLEX-kollektiivi esittelee Super Kello -teoksen: kahden metrin korkuinen vaaleanpunainen marmori­veistos, joka on nimetty paikallisen kalastajakylän sekä kelloa muistuttavan muotonsa mukaan. Vierailijat voivat istua veistoksen sisällä ja kuunnella tunnin välein yhden sanan paikallisen kalastajanaisen lukemasta Homeroksen Odysseian suomenkielisestä käännöksestä. Teoksen lukeminen ääneen kestää kymmenen vuotta, mikä symbolisesti kannustaa vierailijoita hidastamaan tahtia ja kokemaan ajan uudella tavalla. Kestävästi toteutettu rakenne voi toimia myös merenelävien elinympäristönä, ja se on suunniteltu kestämään merenpinnan korkeuden vaihtelua.

Suomalaiset taiteilijat Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen esittävät teoksen Maailman arvokkain kello, joka on kahden vuoden aikana oululaisten kanssa kehitetty suurikokoinen mekaaniselektroninen taideteos. Teos esittää liikkuvina kuvina paikallisten asukkaiden lahjoittamia arvokkaita hetkiä. Yhteistyössä tutkijoiden kanssa luotu tuntiviisari heijastaa Oulun vuotuisen kierron kallisarvoisia hetkiä, minuuttiviisari paljastaa arjen arvokkaita hetkiä ja sekuntiviisari vangitsee lyhyitä, iloisia hetkiä elämästä. Viisarit muodostavat elävän kuvan oululaisten ja heitä ympäröivän luonnon suhteesta. Ne vangitsevat sen, mitä paikallinen yhteisö arvostaa vuonna 2025. Näyttelykierroksellaan teos käy läpi koko Climate Clockin reitin ja vierailee myös Torniossa Aineen Taidemuseossa.

Kansainvälisen tuottajan Claudia Woolgarin tuottama Climate Clock on Oulun kulttuurisäätiön tuotanto, ja jokainen teos tulee osaksi Oulun taidemuseon kokoelmaa vuoden 2026 jälkeen.

”Kun Belémin ilmastokokouksessa maailma keskittyy siihen, pystymmekö ratkaisemaan ilmastokriisin ’ajoissa’, meillä on ilo esitellä Climate Clock Oulu2026 -taideteokset, jotka kiinnittävät huomiota nopeasti muuttuviin arktisiin luontoympäristöihimme ja tarpeeseen hidastaa tahtia ja elää yhteydessä luonnon kanssa.” – Alice Sharp, Climate Clockin kuraattori.

”Climate Clock on yksi Oulu2026:n merkittävimmistä projekteista, joka tuo esiin ilmastonmuutoksen vaikutukset alueellamme ennennäkemättömän upean taiteilijaryhmän avulla. Uskomme, että reitti herättää laajaa kiinnostusta ja houkuttelee kävijöitä vielä pitkään vuoden 2026 jälkeenkin, jolloin siitä tulee sekä merkityksellinen kulttuurinen maamerkki että keino tuoda oululainen kuvataiteen kenttä vahvasti kansainväliselle näyttämölle.” – Ulla Viskari-Perttu, Oulu2026 – projektin vastaava tuottaja, Oulun kulttuurisäätiö.

Lähdetiedot: Climate Clock – julkisen taiteen reitti avataan kesäkuussa 2026 osana Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa, www.oulu2026.eu

Huomioita toimittajille

Climate Clock -lehdistötilaisuus: torstai 11. – perjantai 12. kesäkuuta 2026

Climate Clock -yleisöavajaiset: lauantai 13. kesäkuuta 2026





Alice Sharp

Alice Sharp, taiteellinen johtaja ja vuodesta 2009 toimineen Invisible Dust UK:n perustaja, on kuraattori, puhuja ja neuvonantaja, joka tekee näkymättömästä näkyvää ja luo uutta kansainvälistä ajattelua ilmaston tulevaisuuden kysymyksistä. Erityisesti tätä varten Sharp on luonut Invisible Dustin Forecast-ohjelman, joka tutkii mikä muokkaa ajatteluamme planeettamme tulevaisuudesta. Hänen yhteistyökumppaneinaan ovat olleet muun muassa Margaret Atwood, Ben Okri, Shezad Dawood ja Zineb Sedira. Sharp on valittu British Council Malaysia Human Nature Delegation 2024 -ohjelmaan ja hän on pitänyt esitelmiä muun muassa British Councilin Circular Cultures -tapahtumassa Ateenassa, Columbian yliopistossa New Yorkissa, Davosissa 2020, YK:n kehitysohjelmassa Turkissa, sekä ollut puhujana International Association of Corporate Art Collections -symposiumin Madridissa. @AliceWSharp

Tietoja Invisible Dustista

Climate Clockin kuraattori Alice Sharp perusti vuonna 2009 taidetta ja tiedettä yhdistävän Invisible Dustin luodakseen uusia yhteistyöprojekteja taiteilijoiden ja tutkijoiden välillä Isossa-Britanniassa ja maailmanlaajuisesti. Yhteistyöllä pyritään vastaamaan tulevaisuuden ilmastohaasteisiin. Kunnianhimoisten nykytaiteen tilaustöiden, näyttelyiden ja Forecast-ohjelman kautta Invisible Dust inspiroi uutta luovaa ajattelua ja nostaa esiin piiloon jääneitä ääniä laajojen yhteisöjen ja yleisöjen pariin. Merkittäviä taiteilijoita ovat muun muassa Joan Jonas, Hito Steyerl, Elizabeth Price, Gayle Chong Kwan, Zineb Sedira ja John Akomfrah. Tieteellisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Istanbulin yliopisto, Columbian yliopisto New Yorkissa ja Imperial College London. Tulevissa projekteissa Jeremy Dellerin ja Emma Smithin kanssa toteutetaan pysyviä taideteoksia ’Wild Eye UK’:lle sekä ’Forecast Turkey: Memory of Water’ ja ’Forecast India’ -projekteille Raqs Media Collectiven kanssa. www.invisibledust.com