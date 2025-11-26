Helsingin RKP: Helsingin talousarviossa panostetaan koulutukseen, työllisyyteen ja ympäristöön

Grotenfelt nosti esiin useita budjetin kohtia, joihin RKP:n valtuustoryhmä on erityisen tyytyväinen. Helsingin väestön arvioidaan kasvavan noin 9 000 asukkaalla vuosittain tulevina vuosina, mikä lisää paineita niin palveluihin, rakennuksiin kuin infrastruktuuriin.

– Investointitaso on ollut viime vuosina korkea. Kaupunki jatkaa investointeja, mutta maltillisemmassa tahdissa. Investointitaso mitoitetaan niin, että sekä velkaantumisen että verorahoitteisten sitoumusten kasvu asukasta kohden pysähtyy vuonna 2035, samalla kun veroprosentti pidetään muuttumattomana vuonna 2026, Grotenfelt sanoo.

Hän painottaa, että koulutus on yksi RKP:n keskeisistä painopisteistä:

– RKP:lle on tärkeää huolehtia koko sivistyspolusta, varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa olemme varautuneet kasvaviin oppilasmääriin sekä henkilöstö- ja tilakustannusten nousuun. Kaupungin strategiassa on selkeä lupaus lähi­päiväkoti- ja lähikouluperiaatteen turvaamisesta sekä siitä, että tämän periaatteen toimivuutta ruotsinkielisessä päiväkoti- ja koulutverkossa selvitetään erityisesti.

Grotenfelt nostaa esiin myös panostukset työllisyyteen, ammatilliseen koulutukseen ja sosiaalisesti kestävään Helsinkiin:

– Erityisiä resursseja osoitetaan työllisyyden parantamiseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä segregaation ja päihdeongelmien torjumiseen. Olemme varanneet määrärahoja myös fyysisiin oppikirjoihin, omalääkärimalliin sekä, RKP:n vahvasti ajamana, tekoälyn strategiseen hyödyntämiseen erityisesti perusterveydenhuollon mekaanisten työtehtävien keventämiseksi.

– Olemme lisäksi erittäin tyytyväisiä ympäristöpanostuksiin, jotka mahdollistavat tavoitteemme vähentää päästöjä 85 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna sekä perustaa kahdeksan uutta luonnonsuojelualuetta vuosittain tämän valtuustokauden aikana, Grotenfelt päättää.