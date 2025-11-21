SDP:n Nasima Razmyar: Suosittelen hallitukselle peiliin katsomista

– Suomi ajautui EU:n tarkkailuluokalle pääministeri Petteri Orpon vahtivuorolla. Vaikeita olosuhteita ei kiellä kukaan, mutta tosiasia on, että Orpon hallitus ei ole kyennyt luomaan kasvua ja vahvistamaan ihmisten ja yritysten luottamusta, mikä johtanut ennätystyöttömyyteen ja konkursseihin sekä verotulojen romahtamiseen. Hallitus on itse tasoittanut Suomen polun EU:n talouden tarkkailuluokalle.

Razmyarin mielestä voi olla aiheellista kysyä, tekikö Orpon hallitus kaiken mahdollisen liiallisen alijäämän menettelyyn joutumisen välttämiseksi.

– Tarkkailuluokan uhka kelpasi hallitukselle silloin, kun se auttoi perustelemaan ikäviä päätöksiä. Niin pääministeri kuin valtiovarainministerikin väittivät tarkkailuluokan tarkoittavan sitä, että ”joku muu” tulee sanelemaan Suomelle, mitä pitää tehdä. Tämä ei pidä paikkaansa, mutta näin oikeutettiin leikkaukset heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloon. Niin vakavasti hallitus ei kuitenkaan uhkaa ottanut, että olisi jättänyt vaikkapa suurituloisten veronalennuksen tai tehottoman yhteisöveron alennuksen tekemättä, Razmyar sivaltaa.

Vielä huolestuttavampaa on Razmyarin mukaan se, että hallitus vaikuttaa jo vierittävän vastuuta lisäsopeutuksesta seuraavalle hallitukselle.

– Hallituksen mukaan tarkkailuluokalle joutuminen on siis edellisen hallituksen vika, ja seuraukset hoitaa seuraava hallitus. Juuri nyt vallassa on kuitenkin Petteri Orpon hallitus. Vastuuta ei voi vierittää seuraavalle hallitukselle.

– Ensimmäisenä toimena hallituksen tulisi perua yhteisöveron alennus, joka ei ole vielä astunut voimaan. Yhteisöveron alennus heikentää valtion taloutta lähes miljardilla, mutta arviot sen myönteisistä vaikutuksista ovat erittäin hataralla pohjalla. Veroalen peruminen olisi myös oikeudenmukaisempaa kuin esimerkiksi uudet leikkaukset pienituloisten toimeentuloon. Kaiken järjen mukaan tästä pitäisi olla erittäin helppo aloittaa, Razmyar suosittelee.