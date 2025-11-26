SOL Kiinteistöpalvelut Oy ostaa Savonlinnan Vartiointikeskus Oy:n liiketoiminnan ja kasvattaa palvelutarjontaansa Savonlinnan alueella

Kaupan myötä SOL Kiinteistöpalvelut Oy vahvistaa asemaansa Itä-Suomen alueella. SOL on viime vuosina kasvattanut osaamistaan turvallisuusalalla ja sen tarkoitus on vahvistaa strategisesti asemaansa turvallisuuden asiantuntijana myös tulevaisuudessa.

Savonlinnan Vartiointikeskus Oy palvelee erityisesti julkisen sektorin sekä teollisuuden asiakkaita Savonlinnan alueella. Savonlinnan Vartiointikeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1 miljoona euroa ja se työllistää 14 henkilöä.

SOL Kiinteistöpalvelut Oy:n turvapalveluiden palvelujohtaja, Arto Mäkinen on innoissaan tapahtuneesta kaupasta nähden siinä paljon hyötyjä.

"Savonlinnan Vartiointikeskuksen turvaliiketoiminta laajentaa alueellista palvelutarjontaamme ja tehdyn kaupan myötä yritykseemme liittyy alan parhaita osaajia. Odotan hyvillä mielin syventyvää yhteistyötämme Mikko Aallon ja koko muun organisaation kanssa. Uskon myös, että yhdessä kykenemme parantamaan alueellista palvelutarjontaamme entisestään", Mäkinen kuvailee.

"Turvatakseni hyvän alueellisen palvelun ja työpaikat, sekä varmistaakseni palveluiden kehittymisen, koin että nyt on oikea hetki saada lisää resursseja käyttöön. Luotan heihin ja tunnen heidän tapansa toimia. Lisäksi suomalaisena perheyrityksenä SOLilla on samanlaiset arvot, joten siinäkin mielessä kaupan sopiminen oli luontevaa", kertoo Savonlinnan Vartiointikeskus Oy:n toimitusjohtaja Mikko Aalto.





Liiketoimintakauppa astuu voimaan 1. joulukuuta 2025.

Lisätietoja:

Arto Mäkinen, palvelujohtaja, SOL Kiinteistöpalvelut Oy

arto.makinen@sol.fi

+358 40 513 7358

SOL on osaava, monipuolinen ja kansainvälisesti toimiva suomalainen palvelualan perheyritys, jonka keskiössä on aurinkoisen tyytyväinen asiakas ja iloinen työn tekeminen.

SOL Kiinteistöpalvelut Oy on osa SOL-konsernia, joka työllistää yli 13 000 aurinkoista SOLilaista. SOL Kiinteistöpalvelut Oy on kiinteistöhuolto-, talotekniikka- ja turvallisuuspalveluihin erikoistunut palveluyritys. Toimimme valtakunnallisesti ja asiakkaitamme ovat sekä julkisen sektorin yhteisöt että yksityiset yritykset.