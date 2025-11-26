SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppuraisen puhe vaihtoehtobudjettien käsittelyssä
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän esittelypuheenvuoro opposition vaihtoehtobudjettien käsittelyssä eduskunnassa 26.11.2025.
Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Arvoisa puhemies,
Luottamus on talouden parasta valuuttaa.
Ilman luottamusta yritykset eivät uskalla investoida.
Ilman luottamusta kotitaloudet eivät uskalla kuluttaa.
Ilman luottamusta työpaikoilla eletään epävarmuudessa.
Ilman luottamusta toisiin ihmisiin Suomi käpertyy.
Suomen talous ei tule kasvamaan, jos emme saa palautettua suomalaisten luottamusta. Siksi SDP:n vaihtoehdon sanoma on luottamuksen palauttaminen ja siten kasvun kierteen käynnistäminen.
Grunden i SDP:s alternativ är att återställa förtroendet och därigenom få i gång en positiv tillväxtspiral. Det innebär rättvis politik.
Eilen se jysähti: Työttömyys on ylittänyt 10 %. Lähes 100 000 työtöntä lisää Orpo-Purran vahtivuorolla. Ja nyt hallituksen väärän ja epäoikeudenmukaisen politiikan seurauksena Suomi ajautuu EU:n liialliseen alijäämän menettelyyn eli talouden tarkkailuluokalle. Tämä oli viimeinen niitti hallituksen talouspolitiikan uskottavuudelle.
SDP:n puheenjohtaja Lindtman varoitti jo keväällä, että Suomea uhkaa paitsi luottoluokituksen lasku – siis lisää menoja valtiolle ja kalliimpaa rahoitusta yrityksille – myös EU:n alijäämämenettely.
Ehdottamamme talouden korjausliikkeet eivät valitettavasti ole aiemmin hallitukselle kelvanneet. Nyt hallituksella ei ole varaa ylimielisyyteen, vaan vaihtoehtoja kannattaa kuunnella.
Jotta julkinen talous saadaan kestävästi tasapainoon, tarvitaan kasvua. Siksi SDP on jo pitkään esittänyt nopeavaikutteisia kasvutoimia. Esimerkiksi:
Tuemme rakennusalaa lisäämällä erityisryhmien investointiavustuksen sekä korjausrakentamisen valtuuksia vuodelle 2026.
Laskemme vihreän siirtymän investointien verohuojennuksen alarajaa, jotta investoinnit lisääntyvät ja ilmastotavoitteita voidaan saavuttaa.
Muutamme T&K-huojennuksen TKI-huojennukseksi, mikä tukee tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa.
Nostamme arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa 30 000 euroon, mikä helpottaa pienyritysten toimintaa.
Otamme käyttöön suhdanteisiin reagoivan suojaosan työttömyysturvaan ja asumistukeen, mikä kannustaa osa-aikatyöhön.
Arvoisa puhemies,
SDP:n vaihtoehto osoittaa, että kaiken voi tehdä reilummin.
Vai kumpi kuulostaa reilummalta:
Hallituksen vaihtoehto, jossa se vie pieni- ja keskituloisilta toisella kädellä sen minkä toisella antaa – samalla kun palkitsee varakkaita velaksi?
Vaiko SDP:n vaihtoehto, jossa veronkevennykset kohdennetaan sinne, missä sen vaikutukset tuntuvat: pieni- ja keskituloisille. Samalla vauhditamme kotimaista kysyntää, sillä pieni- ja keskituloisille ihmisille arjen lisäraha antaa luottamusta ja menee kulutukseen.
Säilytämme tärkeän ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeuden. Me tuemme työllisyyttä, asuntokauppaa sekä kotipalveluiden saatavuutta. SDP:n veropolitiikka hyödyttää keskituloisten lisäksi varsinkin kotipalvelualalla toimivia pienyrittäjiä ja heidän asiakkaitaan. Suurin osa yrittäjistä hyötyy SDP:n veropolitiikasta.
Entä kumpi kuulostaa reilummalta: Hallituksen linja, jossa työpaikkoja yritetään luoda leikkaamalla ihmisten toimeentulosta ja helpottamalla irtisanomista.
Vaiko SDP:n vaihtoehto, jossa Euroopan ennätystä hipovaan työttömyyteen tartutaan nopeasti rakennusalan kasvupaketilla, parantamalla pienyritysten asemaa ja helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista.
Työllisyysalueille teemme hallituksen esitystä paremman mallin, jolla nuoria autetaan ansiotyöhön. Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat kannustavat ottamaan vastaan myös osa-aikaista ja lyhytkestoista työtä.
Entä kumpi on reilumpaa: se että hallitus petti koulutuslupauksensa ja jatkaa koulutusleikkauksia kaikilla tasoilla myös ensi vuonna.
Vai SDP:n linja, jossa koulutus, lapset ja nuoret ovat Suomen tulevaisuus. Turvaamme koulutukseen resurssit koulupolun joka vaiheessa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja korkeakouluopintoihin saakka.
Ammatillisille oppilaitoksille osoitamme erillisen lisärahoituksen lähiopetuksen lisäämiseksi.
Vi ger yrkesutbildningen en separat tilläggsfinansiering för att öka närundervisningen.
Me haluamme varmistaa, ettei lasten tarvitse jäädä pois aamu- ja iltapäiväkerhoista kohonneiden hintojen vuoksi. Haluamme, että ihmiset voivat jatkossakin kehittää itseään työelämän aikana ja siksi olemme luoneet uuden aikuiskoulutustuki 2.0 -mallin.
Låter det inte rimligare?
Ärade talman,
SDP:lle sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhteiskuntapolitiikan sydän.
Kumpi kuulostaa reilummalta:
Hallituksen päätös evätä hyvinvointialueilta riittävä lisäaika alijäämien kattamiseksi vastoin johtavien asiantuntijatahojen suosituksia ja antaa niiden ajautua massiivisiin leikkauksiin?
Vaiko SDP:n vaihtoehto, jossa hyvinvointialueille annetaan aikaa toteuttaa uudistukset järkevästi niin, että ne aidosti parantavat hyvinvointialueiden toimintaa ja turvaavat ihmisten palveluita, varmistavat osaavan ja riittävän henkilöstön sekä laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut ihmisten tarpeiden mukaisesti.
Me panostamme hoitoonpääsyyn kahden viikon hoitotakuulla, sillä pitkillä hoitojonoilla on raskas hintalappu, kun ihmisten vaivat pahenevat odottaessa. Me turvaamme vanhusten palveluiden laadun ja saatavuuden ja huolehdimme vammaisten ihmisten palveluiden saatavuudesta.
Kaiken voi totisesti tehdä reilummin.
Arvoisa puhemies,
SDP:n vaihtoehtobudjetissa otetaan vähemmän velkaa kuin oikeistohallituksen budjetissa. Silti olemme rakentaneet paketin, joka on oikeudenmukainen ja luo kasvua. Sillä sananlaskuissakin sanotaan: ”Joka köyhää sortaa ja rikasta lahjoo, ei siitä rikastu vaan köyhtyy”.
Kun suomalaiset kokevat, että ketään ei jätetä, luottamus palaa. Kun luottamus palaa, ihmiset uskaltavat yrittää, investoida ja elää tavallista arkea.
Siitä käynnistyy reilu kasvun kierre. Tällöin ”yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi”.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
