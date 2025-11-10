Lokakuussa 2025 yrityslainoja nostettiin runsaasti pankeista

Runsaan nostomäärän vuoksi pankkien myöntämien yrityslainojen kanta kasvoi 290 milj. euroa syyskuusta ja oli lokakuun lopussa 62,4 mrd. euroa. Kuukausikasvusta huolimatta vuodentakaiseen verrattuna yrityslainakanta supistui vielä −0,4 %. Yrityslainakannan vuosimuutos on ollut yhtäjaksoisesti negatiivinen kesäkuusta 2024 lähtien. Yrityslainakannasta[4] suurille yrityksille myönnettyjä lainoja oli 51 % ja pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset[5]) 49 %.

Lokakuussa nostettujen uusien yrityslainojen keskikorko oli 3,57 %, kun vuosi sitten vastaavana aikana se oli 4,94 %. Lokakuussa keskikorko laski eniten suurissa yli 1 milj. euron lainoissa. Suomessa euriborkorkojen kehitys vaikuttaa yrityslainoista maksettaviin korkoihin. Lokakuun lopussa yrityslainakannasta 84 % oli euriborsidonnaisia lainoja. Yrityslainakannan keskimarginaali oli 1,28 %[6]. Suurten yritysten lainakannan keskimarginaali oli 1,06 % ja pk-yritysten 1,51 %. Muutokset lainakantojen keskimarginaaleissa ovat olleet pieniä viimeisen vuoden aikana.

Yritysten pankkilainoista kirjatut arvonalentumiset ja luottotappiot ovat pysyneet maltillisina suhteessa lainakantaan. Tammi-lokakuun 2025 aikana niitä kirjattiin 142 milj. euron edestä, mikä on 8 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Yritysten hoitamaton lainakanta[7] on kasvanut viimeisen vuoden aikana vain hieman ja oli 1,9 % suhteessa lainakantaan lokakuussa 2025. Hoitamattomista lainoista suurin osa on pk-yritysten lainoja.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat lokakuussa 2025 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä, mikä on 1 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 132 milj. euroa. Lokakuussa uusien asuntolainojen keskikorko (2,82 %) oli sama kuin syyskuussa. Asuntolainakanta oli lokakuun lopussa 105,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosimuutos −0,04 %. Sijoitusasuntolainoja oli 9,0 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 17,5 mrd. euroa ja muita lainoja 17,8 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja lokakuussa 3,0 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 527 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski syyskuusta ja oli lokakuussa 3,47 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli lokakuun lopussa 108,4 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 45,9 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli lokakuun 2025 lopussa 115,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,80 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 70,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 15,6 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat lokakuussa 1,1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli lokakuussa 2,16 %.

[1] Pl. asuntoyhteisöt.

[2] Pl. tili- ja korttiluotot ja non-recourse factoring.

[3] 38 % kaikista nostoista.

[4] Syyskuun 2025 lopussa.

[5] https://stat.fi/meta/kas/pk_yritys.html.

[6] Syyskuun 2025 lopussa.

[7] Laina on hoitamaton, kun saaminen on yli 90 päivää myöhässä tai on syytä olettaa, että velallinen ei suoriudu maksuistaan.