Arctic Food Lab -lähituotteet K-ruokakauppoihin Oulu2026-alueella

Arctic Food Lab -ruokaohjelma esittelee Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulun ja laajan Oulu2026-alueen ruokakulttuurin ja ruokaperinteiden ainutlaatuisuutta. Paikalliset lähituotteet ovat pian aiempaa näkyvämmin esillä valikoiduissa K-ruokakaupoissa. Yhteisenä tavoitteena on lisätä alueella tuotetun ruoan tunnettuutta ja myyntiä sekä houkutella myös matkailijoita ostamaan kyseisiä tuotteita.

Arctic Food Labin projektipäällikkö Pasi Ruuskanen ja K-ryhmän ketjupäällikkö Antti Meriläinen
Arctic Food Labin projektipäällikkö Pasi Ruuskanen ja K-ryhmän ketjupäällikkö Antti Meriläinen Topi Paananen Oulu2026

K-ryhmä, Oulu2026-alueen K-kauppiaat ja Oulu2026 ovat sopineet yhteistyöstä, jolla K-ruokakaupoissa lisätään lähituottajien ja pohjoissuomalaisen ruokakulttuurin tunnettuutta Arctic Food Lab -brändin avulla.  

K-kauppiaat nostavat paikalliset maut esille joulukuusta 2025 alkaen. Arctic Food Lab -ruokatuotteet ja K-ruokakaupat esitellään Arcticfoodlab.fi-verkkosivuilla.  

”Yhteistyön laajuutta kuvaa hyvin se, että mukana on yhteensä 33 K-ruokakauppaa kolmestatoista Oulu2026-alueen kunnasta, ja yhteistyö voi edelleen laajentua vuoden edetessä. Nostamme yhdessä alueen ruokakulttuurin ja lähituottajien osaamisen paikallisten ja vierailijoiden maisteltavaksi”, iloitsee Arctic Food Labin projektipäällikkö Pasi Ruuskanen Oulu2026:lta.  

Yhteistyöllä edistetään Oulu2026-alueen ruokakulttuuria ja lähituottajien osaamista.  

”K-ruokakauppojen valikoimien paikallinen räätälöinti asiakkaiden toiveiden mukaan on olennainen osa K-kauppiasyrittäjyyttä ja K-kaupoista löytyykin laaja valikoima lähiruokaa – noin 50 000–60 000 lähi- ja pientuottajien tuotetta. On todella hienoa päästä tekemään yhteistyötä Oulu2026:n kanssa ja samalla tuoda uusia lähituottajien tuotteita sekä paikallisten asiakkaiden että matkailijoiden saataville”, kuvailee K-ryhmän ketjupäällikkö Antti Meriläinen.  

K-kauppiaat nostavat lähituotteet esille  

K-Citymarket Raksilan ja K-Supermarket Pekurin kauppias Mika Sara kertoo tuovansa ilolla paikallisia tuottajia esille. 

”Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 esittelee paikallista ruokakulottuuria Arctic Food Labilla ja vaikka meillä on jo ennestään hyvä valikoima lähituottajien tuotteita, nostamme ne ensi vuonna entistä näyttävämmin esille niin K-Supermarket Pekurissa kuin K-Citymarket Raksilassakin”, Sara toteaa. 

K-Citymarket Raksilan ja K-Supermarket Pekurin sijainti Oulun keskustan alueella takaa sen, että kulttuuripääkaupunkivuonna kaupunkiin saapuvat suurella todennäköisyydellä vierailevat niissä.  

”Erityisesti K-Supermarket Pekuri ydinkeskustassa toimii eräänlaisena näyteikkunana oululaiseen ja pohjoissuomalaiseen ruokakulttuuriin. Haluammekin nostaa lähituotteet esille niin, että myös matkailijoiden on helppo löytää ne ja tutustua paikalliseen makumaailmaan”, Sara kuvailee.  

Asiakkaiden toiveet ja yhteistyön tarjonta kohtaavat hienosti 

Myös K-Citymarket Kuusamon kauppias Tommi Niskanen on tyytyväinen alkavaan yhteistyöhön. 

”Olemme havainneet jo aikaisessa vaiheessa, miten merkittävä vaikutus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valinnalla on koko pohjoisen Suomen elinvoimalle. Näen vahvasti ruokakulttuurin osana kulttuuria, joten yhteistyö on todella tervetullut. Arjessa paikallisilta asiakkailta ja matkailijoilta tulee paljon kyselyjä lähellä tuotetuista tuotteista, ja niitä toivotaan lisää. Tässä asiakkaiden toiveet ja yhteistyön tarjonta kohtasivat hienosti. Kulttuuria se on ruokakulttuurikin”, toteaa Niskanen.  

Mikä on Arctic Food Lab?

  • Arctic Food Lab on Oulun kulttuurisäätiön rekisteröimä tavaramerkki, joka lisää alueella tuotettujen ruokatuotteiden, ravintola-annosten ja menujen tunnettuutta ja arvostusta.
  • Kaupoissa Arctic Food Lab -tuotteet tunnistaa leimasta etiketeissä ja tunnus tulee tutuksi myös Oulu2026-kumppanin WTF Designin suunnittelemissa myymäläesittelyissä sekä Oulu2026:n, Arctic Food Labin ja paikallisten K-ruokakauppojen markkinoinnissa ja viestinnässä.

K-ruokakaupat toimivat ketjuliiketoimintamallilla

  • K-ruokakauppojen asiakastyytyväisyydestä vastaavat K-ruokakauppiaat, joiden kanssa Keskon päivittäistavarakauppa toimii ketjuliiketoimintamallilla.
  • K-ruokakauppojen ketjuja ovat K-Citymarket, K-Supermarket ja K-Market.
  • K-ruokakauppojen vahvuuksia ovat vastuullisuus, ylivoimaiset tuoreosastot, ammattitaitoinen palvelu, laajimmat valikoimat, suomalaiset tuotteet ja Pirkka. 
  • K-ruokakaupat ovat sekä laadukkaita että edullisia. Joka päivä kohti parempaa kauppaa – asiakas ja laatu kaikessa mitä teemme. 

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos.  Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.  

Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

