Arctic Food Lab -lähituotteet K-ruokakauppoihin Oulu2026-alueella

K-ryhmä, Oulu2026-alueen K-kauppiaat ja Oulu2026 ovat sopineet yhteistyöstä, jolla K-ruokakaupoissa lisätään lähituottajien ja pohjoissuomalaisen ruokakulttuurin tunnettuutta Arctic Food Lab -brändin avulla.

K-kauppiaat nostavat paikalliset maut esille joulukuusta 2025 alkaen. Arctic Food Lab -ruokatuotteet ja K-ruokakaupat esitellään Arcticfoodlab.fi-verkkosivuilla.

”Yhteistyön laajuutta kuvaa hyvin se, että mukana on yhteensä 33 K-ruokakauppaa kolmestatoista Oulu2026-alueen kunnasta, ja yhteistyö voi edelleen laajentua vuoden edetessä. Nostamme yhdessä alueen ruokakulttuurin ja lähituottajien osaamisen paikallisten ja vierailijoiden maisteltavaksi”, iloitsee Arctic Food Labin projektipäällikkö Pasi Ruuskanen Oulu2026:lta.

Yhteistyöllä edistetään Oulu2026-alueen ruokakulttuuria ja lähituottajien osaamista.

”K-ruokakauppojen valikoimien paikallinen räätälöinti asiakkaiden toiveiden mukaan on olennainen osa K-kauppiasyrittäjyyttä ja K-kaupoista löytyykin laaja valikoima lähiruokaa – noin 50 000–60 000 lähi- ja pientuottajien tuotetta. On todella hienoa päästä tekemään yhteistyötä Oulu2026:n kanssa ja samalla tuoda uusia lähituottajien tuotteita sekä paikallisten asiakkaiden että matkailijoiden saataville”, kuvailee K-ryhmän ketjupäällikkö Antti Meriläinen.

K-kauppiaat nostavat lähituotteet esille





K-Citymarket Raksilan ja K-Supermarket Pekurin kauppias Mika Sara kertoo tuovansa ilolla paikallisia tuottajia esille.

”Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 esittelee paikallista ruokakulottuuria Arctic Food Labilla ja vaikka meillä on jo ennestään hyvä valikoima lähituottajien tuotteita, nostamme ne ensi vuonna entistä näyttävämmin esille niin K-Supermarket Pekurissa kuin K-Citymarket Raksilassakin”, Sara toteaa.

K-Citymarket Raksilan ja K-Supermarket Pekurin sijainti Oulun keskustan alueella takaa sen, että kulttuuripääkaupunkivuonna kaupunkiin saapuvat suurella todennäköisyydellä vierailevat niissä.

”Erityisesti K-Supermarket Pekuri ydinkeskustassa toimii eräänlaisena näyteikkunana oululaiseen ja pohjoissuomalaiseen ruokakulttuuriin. Haluammekin nostaa lähituotteet esille niin, että myös matkailijoiden on helppo löytää ne ja tutustua paikalliseen makumaailmaan”, Sara kuvailee.

Asiakkaiden toiveet ja yhteistyön tarjonta kohtaavat hienosti





Myös K-Citymarket Kuusamon kauppias Tommi Niskanen on tyytyväinen alkavaan yhteistyöhön.

”Olemme havainneet jo aikaisessa vaiheessa, miten merkittävä vaikutus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valinnalla on koko pohjoisen Suomen elinvoimalle. Näen vahvasti ruokakulttuurin osana kulttuuria, joten yhteistyö on todella tervetullut. Arjessa paikallisilta asiakkailta ja matkailijoilta tulee paljon kyselyjä lähellä tuotetuista tuotteista, ja niitä toivotaan lisää. Tässä asiakkaiden toiveet ja yhteistyön tarjonta kohtasivat hienosti. Kulttuuria se on ruokakulttuurikin”, toteaa Niskanen.

Mikä on Arctic Food Lab?

Arctic Food Lab on Oulun kulttuurisäätiön rekisteröimä tavaramerkki, joka lisää alueella tuotettujen ruokatuotteiden, ravintola-annosten ja menujen tunnettuutta ja arvostusta.

Kaupoissa Arctic Food Lab -tuotteet tunnistaa leimasta etiketeissä ja tunnus tulee tutuksi myös Oulu2026-kumppanin WTF Designin suunnittelemissa myymäläesittelyissä sekä Oulu2026:n, Arctic Food Labin ja paikallisten K-ruokakauppojen markkinoinnissa ja viestinnässä.

K-ruokakaupat toimivat ketjuliiketoimintamallilla