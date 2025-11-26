Maarianrinteen asemakaavan muutos hyväksymiskäsittelyihin

Kaupunginjohtaja Laura Leppänen esittää 1.12.2025 kokoontuvalle Naantalin kaupunginhallitukselle Maarianrinteen asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Kaupunginhallituksen jälkeen kaavamuutos etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 8.12.2025.

Kaavamuutos mahdollistaa kylpylähotellin toteuttamisen Naantaliin. Kaupungin kehityksen kannalta tavoitteena on Vanhankaupungin rannan ympäristön ympärivuotisen palvelutarjonnan ja matkailun vahvistaminen sekä keskustan elävöittäminen. Kaavamuutos ohjaa rakentamista alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallinen, arvokas ympäristö huomioiden.

Asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.7. – 29.8.2025. Nähtävillä olon aikana asemakaavamuutosehdotukseen saatiin yhteensä yhdeksän lausuntoa ja seitsemän muistutusta. Lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan vastineet niihin on esitetty asemakaavaselostuksen vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavamuutosehdotusta on päivitetty saatujen lausuntojen ja muistutusten, viranomaisneuvottelun sekä lisätarkasteluiden perusteella.



Asemakaavamuutosalue sijaitsee Vanhakaupunki – Kailon ja Väinölän alueilla, Maariankatu 2-4 korttelissa. Asemakaavamuutos mahdollistaa tontille kylpylähotelli-, kokoontumis- ja ravintolatiloja. Lisäksi tontille saa sijoittaa pääkäyttöä tukevia opetus-, näyttely-, liikunta- ja myymälätiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa vakituista asumista eikä pitkäaikaiseen käyttöön osoitettua loma-asumista.

Kaavaprosessin osana on laadittu runsaasti selvityksiä sekä viitesuunnitelma. Viitesuunnitelman ja havainnekuvien avulla on tutkittu rakennuksen soveltuvuutta rakennuspaikalle ja ympäristöön.

Havainnekuvat ovat kylpylähotellin viitesuunnitelmasta. Rakennus suunnitellaan tarkemmin rakennuslupavaiheessa.