Maarianrinteen asemakaavan muutos hyväksymiskäsittelyihin

27.11.2025 11:12:57 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin kaupunginhallitus käsittelee 1.12.2025 Maarianrinteen asemakaavan muutosta, jota on valmisteltu toukokuusta 2023 asti. Asemakaavaan on edelleen tehty muutoksia ja parannuksia vastaanotetun palautteen perusteella ja kaava on nyt hyväksymisvaiheessa.

Havainnekuva suunnitellusta kylpylähotellista, näkymä Abbedissankadulta. Julkisivun värit päätetään rakennuslupavaiheessa. Sarc + Sigge

Kaupunginjohtaja Laura Leppänen esittää 1.12.2025 kokoontuvalle Naantalin kaupunginhallitukselle Maarianrinteen asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Kaupunginhallituksen jälkeen kaavamuutos etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 8.12.2025.

Kaavamuutos mahdollistaa kylpylähotellin toteuttamisen Naantaliin. Kaupungin kehityksen kannalta tavoitteena on Vanhankaupungin rannan ympäristön ympärivuotisen palvelutarjonnan ja matkailun vahvistaminen sekä keskustan elävöittäminen. Kaavamuutos ohjaa rakentamista alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallinen, arvokas ympäristö huomioiden.

Asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.7. – 29.8.2025. Nähtävillä olon aikana asemakaavamuutosehdotukseen saatiin yhteensä yhdeksän lausuntoa ja seitsemän muistutusta. Lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan vastineet niihin on esitetty asemakaavaselostuksen vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavamuutosehdotusta on päivitetty saatujen lausuntojen ja muistutusten, viranomaisneuvottelun sekä lisätarkasteluiden perusteella. 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Vanhakaupunki – Kailon ja Väinölän alueilla, Maariankatu 2-4 korttelissa. Asemakaavamuutos mahdollistaa tontille kylpylähotelli-, kokoontumis- ja ravintolatiloja. Lisäksi tontille saa sijoittaa pääkäyttöä tukevia opetus-, näyttely-, liikunta- ja myymälätiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa vakituista asumista eikä pitkäaikaiseen käyttöön osoitettua loma-asumista.

Kaavaprosessin osana on laadittu runsaasti selvityksiä sekä viitesuunnitelma. Viitesuunnitelman ja havainnekuvien avulla on tutkittu rakennuksen soveltuvuutta rakennuspaikalle ja ympäristöön.

Havainnekuvat ovat kylpylähotellin viitesuunnitelmasta. Rakennus suunnitellaan tarkemmin rakennuslupavaiheessa. 

Havainnekuva uudesta rakennuksesta Maariankadun-Tuulensuunkadun kulmasta nähtynä. Sarc + Sigge
Havainnekuva Maariankadun-Tuulensuunkadun kulmasta nähtynä.
Sarc + Sigge
Havainnekuva Kuparivuorelta. Sarc + Sigge
Havainnekuva Kuparivuorelta.
Sarc + Sigge
Havainnekuva Maariankadulta. Sarc + Sigge
Havainnekuva Maariankadulta.
Sarc + Sigge
