Maarianrinteen asemakaavan muutos hyväksymiskäsittelyihin
Naantalin kaupunginhallitus käsittelee 1.12.2025 Maarianrinteen asemakaavan muutosta, jota on valmisteltu toukokuusta 2023 asti. Asemakaavaan on edelleen tehty muutoksia ja parannuksia vastaanotetun palautteen perusteella ja kaava on nyt hyväksymisvaiheessa.
Kaupunginjohtaja Laura Leppänen esittää 1.12.2025 kokoontuvalle Naantalin kaupunginhallitukselle Maarianrinteen asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Kaupunginhallituksen jälkeen kaavamuutos etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 8.12.2025.
Kaavamuutos mahdollistaa kylpylähotellin toteuttamisen Naantaliin. Kaupungin kehityksen kannalta tavoitteena on Vanhankaupungin rannan ympäristön ympärivuotisen palvelutarjonnan ja matkailun vahvistaminen sekä keskustan elävöittäminen. Kaavamuutos ohjaa rakentamista alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallinen, arvokas ympäristö huomioiden.
Asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.7. – 29.8.2025. Nähtävillä olon aikana asemakaavamuutosehdotukseen saatiin yhteensä yhdeksän lausuntoa ja seitsemän muistutusta. Lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan vastineet niihin on esitetty asemakaavaselostuksen vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavamuutosehdotusta on päivitetty saatujen lausuntojen ja muistutusten, viranomaisneuvottelun sekä lisätarkasteluiden perusteella.
Asemakaavamuutosalue sijaitsee Vanhakaupunki – Kailon ja Väinölän alueilla, Maariankatu 2-4 korttelissa. Asemakaavamuutos mahdollistaa tontille kylpylähotelli-, kokoontumis- ja ravintolatiloja. Lisäksi tontille saa sijoittaa pääkäyttöä tukevia opetus-, näyttely-, liikunta- ja myymälätiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa vakituista asumista eikä pitkäaikaiseen käyttöön osoitettua loma-asumista.
Kaavaprosessin osana on laadittu runsaasti selvityksiä sekä viitesuunnitelma. Viitesuunnitelman ja havainnekuvien avulla on tutkittu rakennuksen soveltuvuutta rakennuspaikalle ja ympäristöön.
Havainnekuvat ovat kylpylähotellin viitesuunnitelmasta. Rakennus suunnitellaan tarkemmin rakennuslupavaiheessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reima Ojalatekninen johtajaNaantalin kaupunkiPuh:0500 829 048reima.ojala@naantali.fi
Kuvat
Linkit
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Naantalissa puistot, vesihuolto ja katuvalaistus erottuvat edukseen valtakunnallisesti26.11.2025 20:00:00 EET | Tiedote
Naantalilaiset ovat tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin, selviää tuoreesta yhdyskuntateknisten palveluiden vertailututkimuksesta. Parhaat arvosanat saivat keskustan puistot, juomavesi ja katuvalaistus. Kehitettävää löytyy erityisesti asuinkatujen kunnossa ja suurten jätteiden kierrätyksessä.
Naantali järjestää kaikille avoimen matkailuillan joulukuussa21.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalin kaupunki järjestää keskiviikkona 10.12.2025 klo 17.00 naantalilaisille suunnatun matkailuillan kaupungintalon valtuustosalissa, Käsityöläiskatu 2.
Naantalin joulukausi avataan ensimmäisenä adventtiviikonloppuna20.11.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Naantalin perinteistä joulunavausviikonloppua vietetään jälleen ensimmäisenä adventtina 27.–30.11. Tapahtuma käynnistyy jo torstaina Naantalin torilla, kun jouluvalot syttyvät.
Perheystävällinen Naantali näkyy MTV3 -kanavalla20.11.2025 08:36:51 EET | Tiedote
Naantalin kaupunki panostaa perheystävällisyyteen, asumiseen ja laadukkaisiin palveluihin ja ja haluaa kertoa niistä laajemmin. 20.11. alkaen MTV3 -kanavalla sekä MTV Katsomossa voi nähdä Naantalin tv-mainoksen, jonka kärkiviestinä on “Ihastu Naantaliin, onnellisen elämän saaristokaupunkiin”.
Naantali selvitti mopokiellon vaikutuksia – valtaosa kannattaisi jatkoa19.11.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Naantalin kaupunki kysyi lokakuussa 2025 kaupunkilaisilta, onko ydinkeskustan yöaikaisen moottorikäyttöisen liikenteen rajoittamisella saatu hillittyä tarpeetonta ajoa. Kyselyyn vastasi 341 henkilöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme