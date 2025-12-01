Tutkimus: Kaupan alalla kuormitushuippuihin on syytä kiinnittää huomiota

Työterveyslaitoksen mediatiedote 4.12.2025

Työterveyslaitoksen tutkimus pureutui kaupan alan työn kuormittavuuteen ennennäkemättömällä laajuudella. Käytössä olivat työnantajan rekisteritiedot työajoista, työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista, syke-, sykevälivaihtelu- ja TuleFix-mittaukset, kyselytulokset ja haastattelut.

Tutkimuksen tulos oli lohdullinen, sillä kaupan alan työ on kohtuullista kaikilla mittareilla. Työssä esiintyy kuitenkin kuormitushuippuja, joihin myös työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet usein liittyvät. Tyypillisiä kuormitushuippuja ovat hyllytys, kuormien purku, kiire, yksin työskentely ja hankalat tai uhkaavat asiakastilanteet.

– Kuormitushuippuihin tulee kiinnittää huomiota ja työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden ajantasaista kirjaamista kehittää. Fyysisesti kuormittavissa tehtävissä tulee työntekijöille tarjota mahdollisuus käyttää apuvälineitä tai työkaverin apua. Henkisen kuormituksen purkamiseksi on huolehdittava mahdollisuudesta keskustella tapahtumista, saada tukea ja tarvittaessa henkistä ensiapua, sanoo tutkimusprofessori Annina Ropponen Työterveyslaitoksesta.

Hyvä perehdytys ja työvuorosuunnittelu auttavat kuormituksen hallinnassa

Kuormituksen hallinnassa yksi merkittävä tekijä on hyvä perehdytys, sillä työntekijöiden vaihtuvuus on suuri ja nuoria työntekijöitä paljon.

– Työtehtäviin liittyy paljon osaamista, joten perehdytyksen sisältöjä ja ajoittumista kannattaa edelleen kehittää. Perehdytystä kannattaa pilkkoa hallittuihin kokonaisuuksiin ja perehdytyksen sisältöihin on hyvä palata työtehtävien, toimipisteiden tai muiden muutosten yhteydessä, Annina Ropponen kuvailee.

Kuormituksen hallinnassa on huomioitava myös työvuorosuunnittelu. Työvuoroissa kuormitus näkyy etenkin aikaisissa aamuissa sekä myöhäisilloissa ja öissä. Myös liian lyhyet vuorovälit ja pitkät työvuoroputket kuormittavat.

