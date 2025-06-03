Lomarengas Oy

Ville Rontti vauhdittamaan Lomarenkaan digitaalista kehitystä

26.11.2025 14:32:48 EET | Lomarengas Oy | Tiedote

Lomarengas vahvistaa digitaalista kehitystään nimittämällä Ville Rontin Head of IT -tehtävään. Uusi rooli tukee yhtiön strategiaa kehittää entistä modernimpia palveluita mökinomistajille ja asiakkaille.

Lomarengas on nimittänyt Ville Rontin Head of IT -tehtävään vauhdittamaan yhtiön digitaalisten palveluiden kehitystä 1.10.2025 alkaen. Uusi rooli tukee Lomarenkaan strategiaa, jonka tavoitteena on tarjota entistä sujuvampi ja modernimpi asiointikokemus niin mökinomistajille kuin lomaileville asiakkaille.

Rontilla on monipuolinen tausta digitaalisten palveluiden ja verkkokauppojen kehityksestä, rajapintaratkaisuista ja pilvipalveluista, mikä tuo vahvan pohjan Lomarenkaan teknologiseen kehitykseen. Hän siirtyy Lomarenkaalle Nasdaqin enemmistöomistaman Puro.Earthin CTO:n tehtävästä, jossa hän vastasi hiilidioksidinpoistomarkkinan teknologia- ja dataratkaisujen kehittämisestä. Rontin kokemus yritysten IT-johtamisesta ja kasvuvaiheen start-upeista tukee Lomarenkaan digitaalisen kehityksen seuraavaa vaihetta.

"Lomarenkaan tavoitteet kehittää mökinvuokrauksen digitaalisia palveluja vastaavat hyvin omaa kokemustani ja kiinnostustani. On innostavaa päästä rakentamaan ratkaisuja, jotka helpottavat sekä mökinomistajien arkea että asiakkaiden asiointia," Rontti kertoo.

Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen toivottaa Rontin tervetulleeksi tiimiin. "Ville tuo mukanaan vahvan teknologiaosaamisen ja näkemyksen siitä, miten digitaalisia palveluja ja järjestelmiä kehitetään käyttäjälähtöisesti. Hän on erinomainen vahvistus Lomarenkaan kasvun ja kehityksen seuraavaan vaiheeseen."

Lomarengas on viime vuosina investoinut merkittävästi digitaalisten palveluidensa kehittämiseen. Laajan järjestelmäuudistuksen myötä yritys rakentaa nyt entistä vahvempaa perustaa tulevaisuuden kasvulle ja uusille teknologiaratkaisuille.

Suomen vanhin ja tunnetuin loma-asuntojen välittäjä

Vuonna 1967 perustettu Lomarengas Oy on kotimainen loma-asuntojen välittäjä. Vuokramökkien verkkokaupassamme on edustettuna on yli 4 400 vuokramökkiä, huvilaa ja huoneistoa. Kaikki kohteet on laatutarkastettu ja luokiteltu.

Suurimmat osakkeenomistajaryhmät ovat mökinomistajat ja matkailuyrittäjät. Lomarengas-konserniin kuuluvat emoyhtiö Lomarengas Oy sekä tytäryhtiö Ylläksen Matkailu Oy. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 40 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 32.

