SDP:n Kymäläinen: Hallitus ja ministerit katsovat toimettomana sivusta, kun satoja työpaikkoja katoaa

– Yt-neuvottelut Etelä-Karjalan hyvinvointialueella ovat tulleet päätökseen. Valitettavasti joudumme neuvottelun päätteeksi raskain mielin vähentämään työpaikkojen määrää 398:lla. Irtisanomisten kautta joudumme vähentämään enintään 317 vakituista virkaa ja tehtävää, minkä lisäksi 81 tehtävää jätetään täyttämättä. Lisäksi arviolta 140 määräaikaista työsuhdetta ei enää ensi vuonna jatketa. Hallitus ja ministerit vain katsovat hiljaa ja toimettomana sivusta, kun satoja työpaikkoja katoaa, Kymäläinen sanoo.

– Jouduimme tekemään nämä vaikeat päätökset, koska Orpon hallitus ei ole suostunut joustamaan. Hallitus on ollut haluton reagoimaan alueemme kriisiytyvään tilanteeseen ja selvittämään rahoituksen riittämistä. Ekhva ei saa enää ensi vuonna tehdä alijäämää, ja siksi meidät on nyt pakotettu tekemään yhteensä noin 37 miljoonan euron sopeutukset.

Pieni hopeareunus on, että erilaisten säästökeinojen myötä irtisanottavien määrää onnistuttiin lopulta vähentämään merkittävästi, sillä neuvottelujen alussa vähennystarve oli 565 henkilötyövuotta. Tämä ei kuitenkaan ymmärrettävästi tässä tilanteessa lohduta.

– Haluan esittää mitä syvimmän pahoitteluni jokaiselle irtisanottavalle ja sellaiselle, jonka määräaikaista työsuhdetta ei pystytä jatkamaan. Samalla haluan esittää suuren myötätuntoni koko Ekhvan henkilökunnalle sekä kaikille alueemme asukkaille. Tällaista joululahjaa meistä kukaan ei olisi kaivannut. Etelä-Karjala on jo muutenkin kärsinyt aivan tarpeeksi, Kymäläinen painottaa.

– Riittävä henkilöstö on avainasemassa siinä, että ihmiset saavat heille kuuluvat, riittävät ja ihmisarvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Viestini Orpon hallitukselle on, että nykyinen alimitoitettu rahoituksen taso ja koko rahoitusmalli tulee korjata. Vain näin pystymme tuottamaan meidän jokaisen arjen ja elämän kannalta tärkeät palvelut.