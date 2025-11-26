Suuren valiokunnan sd-edustajat: Viestien yksityisyys suojattiin CSAM-asetuksessa
Suuren valiokunnan sd-edustajat saivat tahtonsa läpi, kun lasten suojelu verkkoympäristössä etenee ilman, että viestien yksityisyyteen puututaan. Kuten valiokunta on pitkään vaatinut, EU:n ehdotuksesta on poistettu perusoikeuksia vaarantanut tunnistamismääräys ja siihen suoraan kytkeytyvät säännökset.
CSAM (Child Sexual Abuse Material) -asetuksen tarkoitus on ehkäistä ja torjua lapsiin kohdistuvaa verkkovälitteistä seksuaaliväkivaltaa EU-tason toimin. Asetuksesta on puhuttu myös nimellä Chat Control -asetus, sillä siihen liittyy haastava kysymys yksityishenkilöiden viestien salaamisesta.
Suuri valiokunta hyväksyi tänään Suomen kannaksi uusimman version asetuksesta, eli puheenjohtajamaa Tanskan uusimman kompromissiehdotuksen.
— Lasten verkkoturvallisuuden parantaminen on nyt etenemässä ilman yksityisen viestinnän suojan rikkomista. Säätely ei saa johtaa tunnistamismääräykseen eikä pakottaa päästä päähän suojauksen purkamiseen. Näillä ehdoilla voimme nyt tukea kompromissiehdotusta ja hallituksen tarkennettua linjaa, sanoo suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri (sd).
Suuren valiokunnan jäsen Timo Harakka sd toteaa tyytyväisenä, että eduskunnan jo 2023 asettamat tiukat reunaehdot toteutuvat.
— Eduskunta on osoittanut harvinaista rohkeutta kumoamalla tarvittaessa hallituksen kannan. Johdonmukainen linja palkittiin lopulta. On välttämätöntä suojella lapsia verkkoympäristössä, mutta myös varmistaa viestintäsalaisuus, toteaa Harakka.
