Espoo Cateringin Tytti Saari PRO 2026 -finaalissa

26.11.2025 14:23:57 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Espoo Cateringin tiimiesihenkilö Tytti Saari on päässyt finaaliin PRO 2026 ammattikeittiön päällikkö -sarjassa.

PRO-gaala on Suomen merkittävimpiä keittiö- ja ravintola-alan ammattilaisten kilpailuja, jossa palkitaan vuosittain alan parhaat tekijät. Finaalipaikka on jo itsessään merkittävä tunnustus ammattitaidosta ja omistautumisesta.

Espoo Cateringin ammattilaiset ovat saaneet runsaasti menestystä PRO-gaalassa aikaisemminkin. Vuoden 2025 gaalassa palkittiin jopa kaksi yrityksen työntekijää: palveluvastaava Marjo Sundström voitti Ammattikeittiön työntekijä -sarjan, ja tuotantopäällikkö Paula Kolppanen-Valli Ammattikeittiön päällikkö -sarjan palkinnon.

Vuoden 2026 PRO-kilpailu huipentuu juhlalliseen PRO-gaalaan Finlandia-talossa, jossa Suomen parhaat alan ammattilaiset palkitaan 29.1.2025.

espoo catering, espoo, kouluruoka, ravitsemus, ruokakasvatus

Linkit

Espoo Catering

Espoo Catering tarjoaa laadukkaita ja maukkaita ateriapalveluita Espoon kouluissa ja päiväkodeissa. Valmistamme päivittäin noin 80 000 ateriaa ympäri Espoota. Tuomme iloa ja energiaa ruokapöytään!

EspooCatering.fi

