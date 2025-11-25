Vihreiden Hyrkkö sivalsi Orpoa: “Toivo ei synny mainoslauseilla” – Tällainen on Vihreiden vaihtoehto

Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.

Hyrkkö nosti esiin valtiovarainministeriön mainitseman “tuntemattoman jarrun”, joka VM:n mukaan hidastaa Suomen talouden toipumista.

– Arvoitukseen löytyy vastaus lähempää kuin uskottekaan — ei tarvitse kuin kurkistaa sisään EU:n tarkkailuluokan ikkunasta. Suomen taloutta jarruttaa kokoomusjohtoisen hallituksen lyhytnäköinen leikkauspolitiikka, Hyrkkö sivalsi.

Hyrkön mukaan lapsiperheköyhyyden syventäminen, ostovoiman heikentäminen ja epäluottamuksen kylväminen horjuttavat ihmisten uskoa tulevaan ja hidastavat talouden elpymistä. Hyrkön mukaan ei ole ihme, jos moni sellainenkin säästää sukanvarteen, jonka ei välttämättä juuri nyt sitä tarvitsisi tehdä.

– Pääministerikin tuntuu tänä syksynä havahtuneen siihen, että silkka synkistely ei sittenkään toimi. Puheenparsi on vaihtunut vuosikausien velkapaniikin lietsomisesta mainoslauseisiin toivosta, Hyrkkö huomautti.

– Älkää ymmärtäkö väärin. Minä jos joku olen perusluonteeltani optimisti. Ajattelen, että toivo on politiikan ja elämän tärkeintä käyttövoimaa. Ja uskon, että asiat voivat mennä myös hyvin. Mutta ei toivo synny mainoslauseilla, Hyrkkö sanoo.

Vihreiden vaihtoehtobudjetissa taloutta tasapainotetaan samassa mitassa kuin hallitus, mutta ilman, että lasku kaadetaan lapsille ja koulutukselle. Hyrkön mukaan ratkaisu löytyy rohkeista uudistuksista, ei lyhytnäköisistä leikkauksista.

– Siinä missä Orpon hallitus kerta toisensa jälkeen lakoaa lobbareiden paineen alla, Vihreillä on rohkeutta karsia haitallisia yritystukia ja asettaa ympäristöhaitoille hintalappu, Hyrkkö totesi.

Hyrkön mukaan talouden tasapainottamisessa on kyse arvovalinnoista.

– Vihreiden valinnat ovat erilaisia kuin Orpon hallituksen. Meidän valintamme on leikata ympäristölle haitallisesta toiminnasta, ennemmin kuin koulutuksesta. Meidän valintamme on varmistaa, että varakkaimmat osallistuvat oikeudenmukaisesti, ei työntää lapsia köyhyyteen. Ja meidän valintamme on tehdä ilmasto- ja luontotoimia tänään sen sijaan, että lasku jätetään tulevien sukupolvien kärsittäväksi, Hyrkkö summasi.

– Kaiken kaikkiaan Vihreiden vaihtoehtobudjetti osoittaa, että Orpon hallituksen politiikalle on olemassa uskottava vaihtoehto. Julkista taloutta voidaan vahvistaa leikkaamatta lapsilta, luonnolta ja tulevaisuudelta. Se vaatii rohkeutta valita toisin, Hyrkkö päätti.