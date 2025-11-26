SDP:n Lauri Lyly: Työttömyyden korkea taso kertoo hallituksen työllisyyspolitiikan linjan – SDP:n vaihtoehdossa työnteko kannattaa
SDP:n vaihtoehtobudjetti nojaa yksinkertaiseen ajatukseen: kaikki työ on arvokasta ja työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa. Siksi SDP palauttaa suojaosan työttömyysturvaan ja asumistukeen, vahvistaa reittejä kohti työllistymistä ja torjuu eriarvoistumista. Orpon hallitus on vienyt Suomea suuntaan, jossa työntekijöitä rangaistaan siitä, että he yrittävät tehdä töitä ja työttömiä sanktioidaan, kun he hakevat töitä, muistuttaa SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly.
Orpon hallituksen epäonnistumiseen työllisyyspolitiikan tuloksina Suomessa on työttömiä työnhakijoita yli 313 000, pitkäaikaistyöttömien määrä on yli 132 000 ja avoimia työpaikkoja on todella vähän auki. Lisäksi hallitus on vaikeuttanut välityömarkkinoille työllistymistä ja palkkatuetun työn käyttöä sekä osa-aikatyöstä on tehty kannattomampaa, kun suojaosa poistettiin.
– Hallituksen työllisyyspolitiikka on perustunut ainoastaan sosiaaliturvan leikkauksiin ja työttömien sanktioihin kiristyksiin. Aitoja keinoja työllistymisen esteiden poistamiseksi ei ole näkynyt. Työnhakijoiden osaamisen puute, kohtaanto-ongelma ja työnhakijoiden terveydentila ovat niitä työllistymisen esteitä, joihin tulisi puuttua, toteaa Lyly.
– Suojaosan poisto on aiheuttanut sen, että monella työnteko ei tuo euroakaan lisää käteen – päinvastoin. Tämä ei ole oikeudenmukaista eikä taloudellisesti järkevää. Suojaosa madaltaa kynnystä ottaa vastaan työtä ja päästä takaisin työpolulle, Lyly sanoo.
SDP tarjoaa vaihtoehdon, joka tekee työn vastaanottamisesta kannattavaa ja antaa ihmisille mahdollisuuden nousta omille jaloilleen.
– Palautamme suojaosan työttömyysturvaan ja otamme käyttöön suhdanteisiin reagoivan mallin, jotta osa-aikatyö kannattaa myös heikompina aikoina. Lisäksi palautamme suojaosan asumistukeen ja sallimme opiskelun työttömyysturvalla, jotta ihmiset voivat vahvistaa osaamistaan pitkittyneen työttömyyden aikana ja kouluttautua työvoimapula-ammatteihin ja -aloille, Lyly kertoo.
– Hallitus voi jatkaa selittelyä, mutta ihmiset näkevät arjessaan, mikä toimii ja mikä ei. SDP tarjoaa suunnan, joka vie Suomea eteenpäin – ei taaksepäin, Lyly päättää.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
