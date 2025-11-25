Parlamentti: sosiaalisen median käytön alaikärajaksi 16 vuotta

Mepit ovat huolissaan alaikäisten fyysiseen ja mielenterveyteen verkossa kohdistuvista riskeistä; joka neljännellä älypuhelimen ongelmakäyttöä

Alustojen sääntörikkomuksiin puututtava sakoilla ja tarvittaessa kielloilla

Kielto vuorovaikutukseen perustuville suosittelujärjestelmille ja pelien palkintolaatikoille

EU:n tulee puuttua tekoälysovelluksiin kuten deepfake-syväväärennöksiin ja alastonkuvasovelluksiin

Keskiviikkona äänin 483 puolesta, 92 vastaan ja 86 tyhjää hyväksytyssä oma-aloitemietinnössä mepit ilmaisevat huolensa riskeistä, joita lasten ja nuorten fyysiseen ja mielenterveyteen kohdistuu verkossa. He vaativat lasten tehokkaampaa suojelua verkkoalustojen riippuvuutta lisääviltä ja keskittymiskykyä heikentäviltä manipulaatiotekniikoilta, jotka estävät lapsia ja nuoria käyttämästä verkkosisältöjä terveellä tavalla.

Alaikäraja sosiaalisen median alustoille

Parlamentti ehdottaa koko unioniin 16 vuoden ikärajaa sosiaalisen median, videonjakoalustojen ja tekoälykumppanien käytölle, mutta sallisi kuitenkin 13–16‑vuotiaiden pääsyn alustoille vanhempien suostumuksella. Ikärajoitusten ansiosta vanhempien on helpompi säännellä lasten internetin käyttöä ja varmistaa, että he toimivat verkossa ikätasolleen sopivalla tavalla.

Mepit ilmaisevat tukensa komissiolle, joka kehittää EU:n iäntarkistussovellusta ja eurooppalaisen digitaalisen identiteetin (eID) lompakkoa. He korostavat, että iäntarkistusjärjestelmien on oltava tarkkoja ja suojattava alaikäisten yksityisyyttä. Alustoilla on kuitenkin edelleen vastuu varmistaa, että niiden tuotteet ovat turvallisia ja tietylle ikätasolle sopivia.

Jotta alustoja kannustettaisiin noudattamaan paremmin EU:n digipalvelusäädöstä (DSA) ja muita asiaankuuluvia lakeja, mepit ehdottavat, että niiden ylin johto voitaisiin asettaa henkilökohtaisesti vastuuseen vakavista ja jatkuvista sääntörikkomuksista erityisesti silloin, kun on kyse alaikäisten suojelusta ja iäntarkistuksesta.

Tehokkaampia toimia komissiolta

Parlamentti vaatii myös seuraavaa:

kaikkein haitallisimpien riippuvuutta aiheuttavien käytäntöjen kieltäminen ja muiden riippuvuutta aiheuttavien ominaisuuksien oletusarvoinen poistaminen käytöstä, kun käyttäjät ovat alaikäisiä (muun muassa loputon näytön vieritys, automaattinen toisto, sivun uudelleenlataus "päivitä vetämällä" -toiminnolla, palkitsemiskierrokset ja haitallinen pelillistäminen);

EU:n sääntöjä rikkovien sivustojen kieltäminen;

puuttuminen suostutteleviin teknologioihin tulevassa digitaalista oikeudenmukaisuutta koskevassa säädöksessä; niitä ovat muun muassa kohdennettu mainonta, vaikuttajamarkkinointi, riippuvuutta aiheuttava suunnittelu ja suunnittelun pimeät käytännöt;

vuorovaikutukseen perustuvien suosittelujärjestelmien kieltäminen alaikäisiltä;

digipalvelusäädöksen sääntöjen soveltaminen verkkovideoalustoihin sekä palkintolaatikkojen ja muiden satunnaistettujen pelitoimintojen (sovellusten sisäiset valuutat, onnenpyörät, maksa edetäksesi -mekanismit) kieltäminen

alaikäisten suojelu kaupalliselta hyväksikäytöltä sekä kielto alustoille tarjota taloudellisia kannustimia lapsivaikuttajille;

kiireellisiä toimia, joilla vastataan generatiivisen tekoälyn välineiden aiheuttamiin eettisiin ja oikeudellisiin haasteisiin liittyen esimerkiksi syväväärennöksiin, palvelubotteihin, tekoälyagentteihin ja tekoälypohjaisiin alastonkuvasovelluksiin (jotka luovat ilman suostumusta manipuloituja kuvia).

Kommentti

Esittelijä Christel Schaldemose (S&D, Tanska) sanoi täysistuntokeskustelussa: ”Olen ylpeä siitä, että parlamentti on yhtenäinen lasten ja nuorten suojelussa verkossa. Hyväksymämme ehdotukset yhdessä digipalvelusäädöksen kunnollisen ja johdonmukaisen soveltamisen kanssa parantaisivat lasten suojaa verkossa merkittävästi. Viestimme digiyrityksille on, että niiden alustoja ei ole suunniteltu lapsia ajatellen. Tämän kokeilun on aika päättyä.”

Taustaa



Mietinnössä viitataan tutkimukseen, jonka mukaan 97 prosenttia nuorista käyttää internetiä päivittäin ja 78 prosenttia 13–17-vuotiaista katsoo laitettaan vähintään kerran tunnissa. Joka neljännellä alaikäisellä esiintyy ongelmalliseksi tai häiritseväksi luokiteltavaa älypuhelimen käyttöä, mikä viittaa riippuvuuteen.

Vuoden 2025 Eurobarometrin mukaan yli 90 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että lasten suojelu verkossa on kiireellinen asia. Tämä pätee etenkin silloin, kun on kyse sosiaalisen median kielteisistä vaikutuksista mielenterveyteen (93 %), verkkokiusaamisesta (92 %) ja tarpeesta löytää tehokkaita keinoja rajoittaa pääsyä sisältöön, joka ei sovi tietylle ikätasolle (92 %).

