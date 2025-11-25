Parlamentti: sosiaalisen median käytön alaikärajaksi 16 vuotta
Mepit vaativat EU:lta lisätoimia alaikäisten suojelemiseksi verkossa, esimerkiksi 16 vuoden alaikärajaa sosiaalisen median käytölle ja riippuvuutta aiheuttavien käytäntöjen kieltämistä.
- Mepit ovat huolissaan alaikäisten fyysiseen ja mielenterveyteen verkossa kohdistuvista riskeistä; joka neljännellä älypuhelimen ongelmakäyttöä
- Alustojen sääntörikkomuksiin puututtava sakoilla ja tarvittaessa kielloilla
- Kielto vuorovaikutukseen perustuville suosittelujärjestelmille ja pelien palkintolaatikoille
- EU:n tulee puuttua tekoälysovelluksiin kuten deepfake-syväväärennöksiin ja alastonkuvasovelluksiin
Keskiviikkona äänin 483 puolesta, 92 vastaan ja 86 tyhjää hyväksytyssä oma-aloitemietinnössä mepit ilmaisevat huolensa riskeistä, joita lasten ja nuorten fyysiseen ja mielenterveyteen kohdistuu verkossa. He vaativat lasten tehokkaampaa suojelua verkkoalustojen riippuvuutta lisääviltä ja keskittymiskykyä heikentäviltä manipulaatiotekniikoilta, jotka estävät lapsia ja nuoria käyttämästä verkkosisältöjä terveellä tavalla.
Alaikäraja sosiaalisen median alustoille
Parlamentti ehdottaa koko unioniin 16 vuoden ikärajaa sosiaalisen median, videonjakoalustojen ja tekoälykumppanien käytölle, mutta sallisi kuitenkin 13–16‑vuotiaiden pääsyn alustoille vanhempien suostumuksella. Ikärajoitusten ansiosta vanhempien on helpompi säännellä lasten internetin käyttöä ja varmistaa, että he toimivat verkossa ikätasolleen sopivalla tavalla.
Mepit ilmaisevat tukensa komissiolle, joka kehittää EU:n iäntarkistussovellusta ja eurooppalaisen digitaalisen identiteetin (eID) lompakkoa. He korostavat, että iäntarkistusjärjestelmien on oltava tarkkoja ja suojattava alaikäisten yksityisyyttä. Alustoilla on kuitenkin edelleen vastuu varmistaa, että niiden tuotteet ovat turvallisia ja tietylle ikätasolle sopivia.
Jotta alustoja kannustettaisiin noudattamaan paremmin EU:n digipalvelusäädöstä (DSA) ja muita asiaankuuluvia lakeja, mepit ehdottavat, että niiden ylin johto voitaisiin asettaa henkilökohtaisesti vastuuseen vakavista ja jatkuvista sääntörikkomuksista erityisesti silloin, kun on kyse alaikäisten suojelusta ja iäntarkistuksesta.
Tehokkaampia toimia komissiolta
Parlamentti vaatii myös seuraavaa:
- kaikkein haitallisimpien riippuvuutta aiheuttavien käytäntöjen kieltäminen ja muiden riippuvuutta aiheuttavien ominaisuuksien oletusarvoinen poistaminen käytöstä, kun käyttäjät ovat alaikäisiä (muun muassa loputon näytön vieritys, automaattinen toisto, sivun uudelleenlataus ”päivitä vetämällä” -toiminnolla, palkitsemiskierrokset ja haitallinen pelillistäminen);
- EU:n sääntöjä rikkovien sivustojen kieltäminen;
- puuttuminen suostutteleviin teknologioihin tulevassa digitaalista oikeudenmukaisuutta koskevassa säädöksessä; niitä ovat muun muassa kohdennettu mainonta, vaikuttajamarkkinointi, riippuvuutta aiheuttava suunnittelu ja suunnittelun pimeät käytännöt;
- vuorovaikutukseen perustuvien suosittelujärjestelmien kieltäminen alaikäisiltä;
- digipalvelusäädöksen sääntöjen soveltaminen verkkovideoalustoihin sekä palkintolaatikkojen ja muiden satunnaistettujen pelitoimintojen (sovellusten sisäiset valuutat, onnenpyörät, maksa edetäksesi -mekanismit) kieltäminen
- alaikäisten suojelu kaupalliselta hyväksikäytöltä sekä kielto alustoille tarjota taloudellisia kannustimia lapsivaikuttajille;
- kiireellisiä toimia, joilla vastataan generatiivisen tekoälyn välineiden aiheuttamiin eettisiin ja oikeudellisiin haasteisiin liittyen esimerkiksi syväväärennöksiin, palvelubotteihin, tekoälyagentteihin ja tekoälypohjaisiin alastonkuvasovelluksiin (jotka luovat ilman suostumusta manipuloituja kuvia).
Kommentti
Esittelijä Christel Schaldemose (S&D, Tanska) sanoi täysistuntokeskustelussa: ”Olen ylpeä siitä, että parlamentti on yhtenäinen lasten ja nuorten suojelussa verkossa. Hyväksymämme ehdotukset yhdessä digipalvelusäädöksen kunnollisen ja johdonmukaisen soveltamisen kanssa parantaisivat lasten suojaa verkossa merkittävästi. Viestimme digiyrityksille on, että niiden alustoja ei ole suunniteltu lapsia ajatellen. Tämän kokeilun on aika päättyä.”
Taustaa
Mietinnössä viitataan tutkimukseen, jonka mukaan 97 prosenttia nuorista käyttää internetiä päivittäin ja 78 prosenttia 13–17-vuotiaista katsoo laitettaan vähintään kerran tunnissa. Joka neljännellä alaikäisellä esiintyy ongelmalliseksi tai häiritseväksi luokiteltavaa älypuhelimen käyttöä, mikä viittaa riippuvuuteen.
Vuoden 2025 Eurobarometrin mukaan yli 90 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että lasten suojelu verkossa on kiireellinen asia. Tämä pätee etenkin silloin, kun on kyse sosiaalisen median kielteisistä vaikutuksista mielenterveyteen (93 %), verkkokiusaamisesta (92 %) ja tarpeesta löytää tehokkaita keinoja rajoittaa pääsyä sisältöön, joka ei sovi tietylle ikätasolle (92 %).
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Leksakers säkerhet: Nya regler för bättre skydd av barns hälsa25.11.2025 14:32:39 EET | Pressmeddelande
De nya reglerna ska minska antalet farliga leksaker som säljs i EU och skydda barn från leksaksrelaterade risker.
Lelujen turvallisuus: tiukemmilla säännöillä suojellaan lasten terveyttä25.11.2025 14:32:39 EET | Tiedote
Uusien sääntöjen tarkoituksena on puuttua vaarallisten lelujen myyntiin EU:ssa ja suojella lapsia leluihin liittyviltä riskeiltä.
Första programmet någonsin för europeisk försvarsindustri godkänt25.11.2025 14:07:03 EET | Pressmeddelande
Programmet antogs på tisdagen och ska stärka EU:s försvarsindustri, främja gemensamma europeiska upphandlingar av försvarsmateriel, öka försvarsproduktionen och stärka stödet till Ukraina.
Parlamentti hyväksyi ensimmäisen eurooppalaisen puolustusteollisuusohjelman25.11.2025 14:07:03 EET | Tiedote
Uusi asetus vahvistaa EU:n puolustusteollisuutta, edistää puolustusalan eurooppalaisia yhteishankintoja, tehostaa puolustustuotantoa ja lisää tukea Ukrainalle.
Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 24–27 november i Strasbourg24.11.2025 15:53:16 EET | Pressmeddelande
Säkrare onlineplattformar för minderåriga Parlamentet väntas föreslå ett förbud mot skadliga metoder som beroendeframkallande design och spelliknande funktioner, samt en 16-årsgräns för användandet av sociala medier. Leksakers säkerhet: nya regler för att förbättra skyddet av barns hälsa De föreslagna reglerna syftar till att minska antalet osäkra leksaker som säljs i EU och skydda barn från leksaksrelaterade risker. Det första programmet för europeisk försvarsindustri Det nya programmet syftar till att stärka EU:s försvarsindustri, främja gemensamma europeiska upphandlingar samt öka tillverkningen och stödet till Ukraina. EU:s lag mot avskogning: Parlamentet röstar om förenklingsförslag Parlamentet väntas besluta om en förenkling av EU:s lag mot avskogning, som säkerställer att produkter som säljs i EU inte kommer från avskogade områden. EU:s diplomatiska strategi i Arktis Ledamöterna väntas utvärdera den tilltagande militariseringen, Rysslands militära omstrukturering och Kinas intre
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme