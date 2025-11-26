Uusi kansainvälinen sähköalan tapahtuma kokoaa keväällä alan yritykset ja ammattilaiset Helsinkiin

Sähköala uudistuu nopeammin kuin koskaan. Uusiutuvat energiaratkaisut, sähköinen liikenne, älyverkot ja digitalisaatio muuttavat toimintaympäristöä vauhdilla. Datakeskus- ja pilvipalveluyritysten ekosysteemi nousee yhdeksi tapahtuman keskeisistä ohjelma-aiheista. Suomen datakeskusyhdistys FDCA on yksi tärkeä yhteistyökumppani tapahtumassa ja järjestää seminaariohjelmaa datakeskushankkeisiin liittyen.

Sähköalan dynaaminen kehitys edellyttää alan ammattilaisilta jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja kykyä omaksua uusia teknologioita.

”Sähkö–Electricity 26 tarjoaa foorumin, jossa toimijat voivat verkostoitua ja saada ajankohtaista tietoa tulevaisuuden ratkaisuista. Tapahtuman seminaaritarjonta julkaistaan tammikuussa ja siitä tulee erittäin laaja ja vetovoimainen. Kun tähän lisätään Helsingin mainio tavoitettavuus, saa sähköala uuden kohtaamispaikan ja kävijät liikkeelle”, sanoo sähköalan konsultti ja tapahtuman pääsihteeri Kari Lilja.

Sähköalan opiskelijoille oma Virtapiiri-alue

Tulevaisuuden tekijät eli nuoret ovat tapahtumaan osallistuville yrityksille tärkeä kohderyhmä. Lavaohjelmista löytyy opiskelijoille uusinta tietoa suoraan toimialan ammattilaisilta. Lisäksi opiskelijoita varten rakennetaan oma Virtapiiri-alue.

”Virtapiirissä opiskelijaryhmät pääsevät kokeilemaan tuotteiden toimintaa ja niiden asennettavuutta valmistajien asiantuntijoiden johdolla. Lisämotivaatiota tuo tehtävärastipassi, jonka täyttäneet voivat osallistua tuotepalkintojen arvontaan. Opetusryhmille järjestämme näin elämyksellisen ja täysipainoisen opiskelupäivän”, sanoo STK ry:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

Kolmipäiväisillä Sähkö-Electricity 26 -messuilla esitellään laajasti sähköteknologian ratkaisuja ja palveluja. Vihreä siirtymä ja sähköteknologian nopea kehitys ovat hyvin esillä tapahtumassa esimerkiksi sähköisen liikenteen ratkaisujen ja aina ajankohtaisen valaistuksen osalta. Mukana tapahtumassa ovat maahantuojat, valmistajat, integraattorit ja tukut, alan sidosryhmiä unohtamatta.

Sähkö-Electricity 26 -ammattitapahtuma tehdään alan suunnittelijoille, arkkitehdeille, konsulteille ja päättäjille kuten urakoitsijat, teollisuus, kiinteistönomistajat, investorit, huolto- ja kunnossapidosta vastaavat ammattilaiset sekä kansainväliset kävijät.

Sähkö-Electricity 26 on uusi, kansainvälisen tason kolmipäiväinen messutapahtuma, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.4.–17.4.2026 ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Tapahtumaa ovat olleet kehittämässä Suomen Messujen lisäksi sähköalan tunnetut yritykset ABB, Siemens, Sonepar, Ahlsell ja Airam.

Lisätietoa ja näytteilleasettajaluettelo.

Helsingin Messukeskus:

Tapahtumaviestintä ja markkinointi, Anu-Eveliina Mattila 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com.

Liiketoimintapäällikkö Jussi Kivikari: jussi.kivikari@messukeskus.com, 050 525 2425.

Sähkö – Electricity 26 pääsihteeri Kari Lilja: kari.lilja@messukeskus.com, 0400 311 675.



Lisätietoa: sähkömessut.fi I LinkedIn #SähköElectricity #HelsinginSähkömessut