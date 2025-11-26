Vaasan kaupunki - Vasa stad

Laula joululauluja Vaasan kaupunginorkesterin kanssa Rewellissä – vapaa pääsy

26.11.2025 14:32:03 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupunginorkesteri toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi Christmas Sing Along -tapahtumaan, joka järjestetään keskiviikkona 3.12. klo 18 Kauppakeskus Rewellissä.

Illan aikana yleisö pääsee laulamaan yhdessä orkesterin kanssa rakastetuimpia ja tunnelmallisimpia joululauluja. Mukana ovat Vaasan kaupunginorkesteri, kapellimestarina Petri Sakari, solistina Serene Erhie ja juontajana legendaarinen Hippi Hovi.

Luvassa on yhteislaulun riemua, kauniita sävelmiä ja joulun taianomaista tunnelmaa – juuri sitä, mitä vuoden pimeimpään aikaan kaipaamme. Upeat orkesterisovitukset ja yhdessä laulaminen tekevät illasta unohtumattoman.

Ohjelmisto (kesto noin 60 min):
En etsi valtaa, loistoa • Joulun kellot • Santa Claus Is Coming to Town • Konstan joululaulu • Hanget korkeat nietokset • Rauhaa vain rauhaa • Sydämeeni joulun teen • Tonttu • Sleigh Ride • Marian poika • Sylvian joululaulu • Tulkoon joulu • Varpunen jouluaamuna

Tervetuloa laulamaan ja tunnelmoimaan!

Avainsanat

klassinen musiikkivaasan kaupunginorkesterikonsertit

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye