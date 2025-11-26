Laula joululauluja Vaasan kaupunginorkesterin kanssa Rewellissä – vapaa pääsy
Vaasan kaupunginorkesteri toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi Christmas Sing Along -tapahtumaan, joka järjestetään keskiviikkona 3.12. klo 18 Kauppakeskus Rewellissä.
Illan aikana yleisö pääsee laulamaan yhdessä orkesterin kanssa rakastetuimpia ja tunnelmallisimpia joululauluja. Mukana ovat Vaasan kaupunginorkesteri, kapellimestarina Petri Sakari, solistina Serene Erhie ja juontajana legendaarinen Hippi Hovi.
Luvassa on yhteislaulun riemua, kauniita sävelmiä ja joulun taianomaista tunnelmaa – juuri sitä, mitä vuoden pimeimpään aikaan kaipaamme. Upeat orkesterisovitukset ja yhdessä laulaminen tekevät illasta unohtumattoman.
Ohjelmisto (kesto noin 60 min):
En etsi valtaa, loistoa • Joulun kellot • Santa Claus Is Coming to Town • Konstan joululaulu • Hanget korkeat nietokset • Rauhaa vain rauhaa • Sydämeeni joulun teen • Tonttu • Sleigh Ride • Marian poika • Sylvian joululaulu • Tulkoon joulu • Varpunen jouluaamuna
Tervetuloa laulamaan ja tunnelmoimaan!
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
