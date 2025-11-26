Laula joululauluja Vaasan kaupunginorkesterin kanssa Rewellissä – vapaa pääsy

Illan aikana yleisö pääsee laulamaan yhdessä orkesterin kanssa rakastetuimpia ja tunnelmallisimpia joululauluja. Mukana ovat Vaasan kaupunginorkesteri, kapellimestarina Petri Sakari, solistina Serene Erhie ja juontajana legendaarinen Hippi Hovi.

Luvassa on yhteislaulun riemua, kauniita sävelmiä ja joulun taianomaista tunnelmaa – juuri sitä, mitä vuoden pimeimpään aikaan kaipaamme. Upeat orkesterisovitukset ja yhdessä laulaminen tekevät illasta unohtumattoman.

Ohjelmisto (kesto noin 60 min):

En etsi valtaa, loistoa • Joulun kellot • Santa Claus Is Coming to Town • Konstan joululaulu • Hanget korkeat nietokset • Rauhaa vain rauhaa • Sydämeeni joulun teen • Tonttu • Sleigh Ride • Marian poika • Sylvian joululaulu • Tulkoon joulu • Varpunen jouluaamuna

Tervetuloa laulamaan ja tunnelmoimaan!