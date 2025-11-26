Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Tietojärjestelmähäiriö hidastaa toimintaa Pohteella

26.11.2025 15:06:01 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohteella on käynnissä tietojärjestelmähäiriö, joka hidastaa toimintaa ja vaikuttaa potilastyöhön. Tietojärjestelmähäiriön suurimmat vaikutukset kohdistuvat Oulun yliopistolliseen sairaalaan OYSiin ja Oulaskankaan sairaalaan. Häiriö vaikuttaa muun muassa potilaskertomusten aukeamiseen ja aiheuttaa viiveitä toiminnassa.  

Häiriö havaittiin keskiviikkona 19.11.2025. Häiriön syytä selvitetään. Häiriön vaikutukset toimintaan vaihtelevat. Toimintahäiriöihin on varauduttu erilaisilla varotoimilla, joita on nyt otettu käyttöön.  

Asiakas voi tulla varatulle ajalle, mutta on hyvä varautua odottamaan. Joitain aikoja joudutaan perumaan. Jos aika joudutaan perumaan, peruutuksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti potilaalle. 

Päivystyksellinen ja kiireellinen hoito järjestetään häiriöstä huolimatta. 

Tiedotamme seuraavan kerran, kun häiriön syy ja korjaamisen aikataulu on tiedossa ja kun häiriö on ohi. 

