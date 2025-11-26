Tietojärjestelmähäiriö hidastaa toimintaa Pohteella
Pohteella on käynnissä tietojärjestelmähäiriö, joka hidastaa toimintaa ja vaikuttaa potilastyöhön. Tietojärjestelmähäiriön suurimmat vaikutukset kohdistuvat Oulun yliopistolliseen sairaalaan OYSiin ja Oulaskankaan sairaalaan. Häiriö vaikuttaa muun muassa potilaskertomusten aukeamiseen ja aiheuttaa viiveitä toiminnassa.
Häiriö havaittiin keskiviikkona 19.11.2025. Häiriön syytä selvitetään. Häiriön vaikutukset toimintaan vaihtelevat. Toimintahäiriöihin on varauduttu erilaisilla varotoimilla, joita on nyt otettu käyttöön.
Asiakas voi tulla varatulle ajalle, mutta on hyvä varautua odottamaan. Joitain aikoja joudutaan perumaan. Jos aika joudutaan perumaan, peruutuksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti potilaalle.
Päivystyksellinen ja kiireellinen hoito järjestetään häiriöstä huolimatta.
Tiedotamme seuraavan kerran, kun häiriön syy ja korjaamisen aikataulu on tiedossa ja kun häiriö on ohi.
Yhteyshenkilöt
Kari YlitaloPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, OYS sairaalapalvelut ja ensihoito, hallinnollinen ylilääkäriPuh:040 729 8085kari.ylitalo@pohde.fi
Mikko PäkkiläTietohallintojohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 487 1835mikko.pakkila@pohde.fi
Terhi NevalaJohtajaylilääkäriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 352 7257terhi.nevala@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
