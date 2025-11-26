Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsinki valmistelee hakemusta Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi – näkemyksiä hakemuksen alustavasta sisällöstä kerätään verkkokyselyllä

27.11.2025 12:12:15 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin Kansallisen kaupunkipuiston alustava aluerajaus koostuu kantakaupungin historiallisista puistokokonaisuuksista sekä Keskuspuiston ja Haltialan metsä- ja peltoalueista.

Töölönlahdenpuisto.
Töölönlahdenpuisto. Roni Rekomaa

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää ja kehittää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina ja eheinä kokonaisuuksina sekä kehittää alueen viher- ja virkistysverkostoa. Kansallinen kaupunkipuisto on nykyisin kymmenessä Suomen kaupungissa.

Kansallisen kaupunkipuiston alueeseen liitetään ensisijaisesti kaupungin, valtion tai julkisyhteisöjen kiinteistöjä. Muita alueita puistoon voidaan osoittaa maanomistajan suostumuksella.

Kaupunkipuisto voisi ulottua ydinkeskustasta Haltialaan saakka

Helsinki selvitti vuosina 2017–2020 Kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Laajan esiselvitysvaiheen jälkeen hanke palautettiin uudelleen valmisteluun, ja kansallisen kaupunkipuiston asemaa tutkitaan nyt kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ydinalueen pohjalta. Tarkastelu ulottuu ydinkeskustaan saakka.

Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen alustava sisältö on nähtävillä 27.11.–21.12.2025 osoitteessa hel.fi/kaupunkipuisto.

Tavoitteena on, että kansallisen kaupunkipuiston hakemus viedään kaupunkiympäristölautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2026 aikana. Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen hyväksymisestä päättää ympäristöministeriö.  Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta säädetään alueidenkäyttölaissa.

Kommentteja hakemuksen alustavasta sisällöstä kerätään karttakyselyllä 27.11.–21.12.2025

Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen alustavasta sisällöstä kerätään kommentteja karttakyselyllä, joka on avoinna 27.11.–21.12.2025. Kyselyssä voi tutustua Kansallisen kaupunkipuiston alustavaan aluerajaukseen ja kertoa näkemyksiä alueen kehitettävistä ja vaalittavista arvoista ja alueista. Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen valmistelussa.

Virallisten muistutusten jättäminen ja laajempi vuorovaikutus tapahtuu vuoden 2026 aikana.

Avainsanat

helsinkikaupunkipuistokyselyhakemus

Yhteyshenkilöt

Jouni Heinänen
yksikön päällikkö
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
puh. 09 310 52506
jouni.heinanen@hel.fi

Riikka Äärelä
johtava maisema-arkkitehti
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
puh. 09 310 52823
riikka.aarela@hel.fi

Kuvat

Töölönlahdenpuisto.
Töölönlahdenpuisto.
Roni Rekomaa
Lataa

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye