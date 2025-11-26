Helsinki valmistelee hakemusta Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi – näkemyksiä hakemuksen alustavasta sisällöstä kerätään verkkokyselyllä
Helsingin Kansallisen kaupunkipuiston alustava aluerajaus koostuu kantakaupungin historiallisista puistokokonaisuuksista sekä Keskuspuiston ja Haltialan metsä- ja peltoalueista.
Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää ja kehittää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina ja eheinä kokonaisuuksina sekä kehittää alueen viher- ja virkistysverkostoa. Kansallinen kaupunkipuisto on nykyisin kymmenessä Suomen kaupungissa.
Kansallisen kaupunkipuiston alueeseen liitetään ensisijaisesti kaupungin, valtion tai julkisyhteisöjen kiinteistöjä. Muita alueita puistoon voidaan osoittaa maanomistajan suostumuksella.
Kaupunkipuisto voisi ulottua ydinkeskustasta Haltialaan saakka
Helsinki selvitti vuosina 2017–2020 Kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Laajan esiselvitysvaiheen jälkeen hanke palautettiin uudelleen valmisteluun, ja kansallisen kaupunkipuiston asemaa tutkitaan nyt kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ydinalueen pohjalta. Tarkastelu ulottuu ydinkeskustaan saakka.
Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen alustava sisältö on nähtävillä 27.11.–21.12.2025 osoitteessa hel.fi/kaupunkipuisto.
Tavoitteena on, että kansallisen kaupunkipuiston hakemus viedään kaupunkiympäristölautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2026 aikana. Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen hyväksymisestä päättää ympäristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta säädetään alueidenkäyttölaissa.
Kommentteja hakemuksen alustavasta sisällöstä kerätään karttakyselyllä 27.11.–21.12.2025
Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen alustavasta sisällöstä kerätään kommentteja karttakyselyllä, joka on avoinna 27.11.–21.12.2025. Kyselyssä voi tutustua Kansallisen kaupunkipuiston alustavaan aluerajaukseen ja kertoa näkemyksiä alueen kehitettävistä ja vaalittavista arvoista ja alueista. Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen valmistelussa.
Virallisten muistutusten jättäminen ja laajempi vuorovaikutus tapahtuu vuoden 2026 aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni Heinänen
yksikön päällikkö
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
puh. 09 310 52506
jouni.heinanen@hel.fi
Riikka Äärelä
johtava maisema-arkkitehti
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
puh. 09 310 52823
riikka.aarela@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
