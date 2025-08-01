Työväen Musiikkitapahtuma ry

Työväen Musiikkitapahtuma julkaisee ensimmäiset esiintyjät!

28.11.2025 06:15:00 EET | Työväen Musiikkitapahtuma ry | Tiedote

Musarit julkaisee esiintyjiä:  Diandra, Komiat, Erja Lyytinen, Liisa Akimof, Viikate, LUNA KILLS, Jaakko Kulta ja Saa kiljua tähdittävät Työväen Musiikkitapahtumaa!

Lämminhenkinen Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 23.-26.7.2026, kanavan rannassa UPM Tervasaaren ja Myllysaaren museon pihapiirissä. Pitkäaikainen yhteistyö paperitehtaan saa jatkoa  ja korostuu, kun Paperiliitto täyttää 120 vuotta ja viettää juhlavuottaan myös tapahtumassa.  Musarit organisaatio tuo kaupunkiin monipuolisen kattauksen kotimaisia huippuartisteja, yhteiskunnallisia keskusteluja, koko perheen ohjelmaa sekä työväenkulttuurin vahvat juuret näkyväksi tekeviä sisältöjä. 

Työväen Musiikkitapahtuman ainutlaatuinen miljöö ja alueohjelma ilahduttaa ja yllättää festivaaliyleisöä. Kuvassa Roamin' Street Band, joka esiintyy myös kesällä 2026. Kuva: Jari Lehtimäki
Työväen Musiikkitapahtuman ainutlaatuinen miljöö ja alueohjelma ilahduttaa ja yllättää festivaaliyleisöä. Kuvassa Roamin' Street Band, joka esiintyy myös kesällä 2026. Kuva: Jari Lehtimäki

Laadukkaita konsertteja ja juhlavuosia 

 

Työväen Musiikkitapahtumassa esiintyy noin 200 taidokasta artistia, muusikkoa ja kulttuurialan ammattilaista. Luvassa on muun muassa blueskitaristi Erja Lyytisen 50-vuotis- ja Viikate-yhtyeen 30-vuotiskonsertit. Lisäksi suurta yleisöä ihastuttavat Diandra sekä Komiat-yhtye konserteillaan. Tapahtumassa kuullaan myös hieno kattaus nykykansanmusiikkia sekä uusia ja vanhoja työväenlauluja. 

Nostalgisia säveliä tehtaan valoissa 


Tapahtuman tärkeänä kulmakivenä on ikäystävällisyys. Lauantaina iltapäivällä Paperitorin päälavalla esiintyy Jori Otsa orkestereineen vahvistettuna Ykspihlajan laulukuoro Kansan Kertuilla. Konsertissa kuullaan mm. Georg Otsin rakastetuimpia kappaleita kuten Saarenmaan valssi, Rakastan sinua elämä, Muuttuvat laulut yms. Festivaalin ikäystävällisyys näkyy myös lavan toisella puolella, kun valkeakoskelaislähtöinen laulaja-näyttelijä Pirkko Mannola ihastuttaa omalla valloittavalla persoonallaan, tarinoillaan sekä tutuilla lauluillaan. Tämän ainutlaatuisen konsertin juontaa koko kansan rakastama musiikkitoimittaja Tarja Närhi.  

Ohjelman nostoja  

  • Päälavan konserttikokonaisuudet, joissa esiintyy joukko kotimaisia suosikkiartisteja kuten Diandra, Komiat, Erja Lyytinen, Viikate, Saa Kiljua, Luna Kills, Jaakko Kulta ja Liisa Akimof.  

  • Keskustelutilaisuudet, joissa pureudutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin Sauna-teemaisella Sananvapauden lavalla.  

  • Koko perheen ohjelma, mukaan lukien lastenmusiikkia, aluetaidetta ja yhteisöllisiä aktiviteetteja  

  • Kulttuuriohjelmaa, kuten lavatanssit, ilmakitaransoiton SM-kisat sekä uusia ja vanhoja työväenlauluja 

Lipunmyynti ja lisätiedot  

Tapahtuman koko ajan ennakkoliput on nyt myynnissä. Ohjelmiston täydentävät artistikiinnitykset julkaistaan alkuvuoden ja kevään aikana.  Eläkeläisliput ja päiväliput tulevat myyntiin alkuvuodesta 2026.

Lisätietoja ja päivittyvä ohjelma löytyvät tapahtuman verkkosivuilta:  
musarit.fi  

Loppuvuoden lippukampanjassa on myynnissä rajoitettu määrä ennakkohintaisia lippuja. Käytä vuoden viimeiset kulttuuriedut tai hanki musiikkia pukinkonttiin! 

Liput myynnissä: https://www.tiketti.fi/tyovaen-musiikkitapahtuma-2026-valkeakoski-lippuja/113756  

Lisätietoja medialle:  

Työväen Musiikkitapahtuma ry  
Toiminanjohtaja Marianne Haapoja   
marianne.haapoja@musarit.fi  
0400 982 987  
musarit.fi  

