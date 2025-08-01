Työväen Musiikkitapahtuma julkaisee ensimmäiset esiintyjät!

Laadukkaita konsertteja ja juhlavuosia

Työväen Musiikkitapahtumassa esiintyy noin 200 taidokasta artistia, muusikkoa ja kulttuurialan ammattilaista. Luvassa on muun muassa blueskitaristi Erja Lyytisen 50-vuotis- ja Viikate-yhtyeen 30-vuotiskonsertit. Lisäksi suurta yleisöä ihastuttavat Diandra sekä Komiat-yhtye konserteillaan. Tapahtumassa kuullaan myös hieno kattaus nykykansanmusiikkia sekä uusia ja vanhoja työväenlauluja.

Nostalgisia säveliä tehtaan valoissa



Tapahtuman tärkeänä kulmakivenä on ikäystävällisyys. Lauantaina iltapäivällä Paperitorin päälavalla esiintyy Jori Otsa orkestereineen vahvistettuna Ykspihlajan laulukuoro Kansan Kertuilla. Konsertissa kuullaan mm. Georg Otsin rakastetuimpia kappaleita kuten Saarenmaan valssi, Rakastan sinua elämä, Muuttuvat laulut yms. Festivaalin ikäystävällisyys näkyy myös lavan toisella puolella, kun valkeakoskelaislähtöinen laulaja-näyttelijä Pirkko Mannola ihastuttaa omalla valloittavalla persoonallaan, tarinoillaan sekä tutuilla lauluillaan. Tämän ainutlaatuisen konsertin juontaa koko kansan rakastama musiikkitoimittaja Tarja Närhi.

Ohjelman nostoja

Päälavan konserttikokonaisuudet, joissa esiintyy joukko kotimaisia suosikkiartisteja kuten Diandra, Komiat, Erja Lyytinen, Viikate, Saa Kiljua, Luna Kills, Jaakko Kulta ja Liisa Akimof.

Keskustelutilaisuudet, joissa pureudutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin Sauna-teemaisella Sananvapauden lavalla.

Koko perheen ohjelma, mukaan lukien lastenmusiikkia, aluetaidetta ja yhteisöllisiä aktiviteetteja

Kulttuuriohjelmaa, kuten lavatanssit, ilmakitaransoiton SM-kisat sekä uusia ja vanhoja työväenlauluja

Lipunmyynti ja lisätiedot

Tapahtuman koko ajan ennakkoliput on nyt myynnissä. Ohjelmiston täydentävät artistikiinnitykset julkaistaan alkuvuoden ja kevään aikana. Eläkeläisliput ja päiväliput tulevat myyntiin alkuvuodesta 2026.

Lisätietoja ja päivittyvä ohjelma löytyvät tapahtuman verkkosivuilta:

musarit.fi

Loppuvuoden lippukampanjassa on myynnissä rajoitettu määrä ennakkohintaisia lippuja. Käytä vuoden viimeiset kulttuuriedut tai hanki musiikkia pukinkonttiin!

Liput myynnissä: https://www.tiketti.fi/tyovaen-musiikkitapahtuma-2026-valkeakoski-lippuja/113756

Lisätietoja medialle:

Työväen Musiikkitapahtuma ry

Toiminanjohtaja Marianne Haapoja

marianne.haapoja@musarit.fi

0400 982 987

musarit.fi