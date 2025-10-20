Friends & brgrs Oy Ab

Friends & Brgrs avaa uuden ravintolan Jyväskylän Seppälään torstaina 27.11. klo 10.30

26.11.2025 15:15:51 EET | Friends & brgrs Oy Ab | Tiedote

Kotimainen Friends & Brgrs laajentaa toimintaansa Jyväskylässä ja avaa uuden ravintolan Seppälän Citymarketin yhteyteen torstaina 27.11. klo 10.30. Uusi toimipiste täydentää keskustan ravintolan tarjontaa ja tuo laadukkaat, paikan päällä valmistetut hampurilaiset helposti saavutettavaksi myös Seppälän alueella. Kyseessä on ketjun 34. ravintola Suomessa.

Friends & Brgrs on kotimainen hampurilaisketju, joka valmistaa käsintehdyt burgerit tuoreista suomalaisista raaka-aineista.

Ravintolassa on myös autokaista, joka tarjoaa nopean tavan hakea käsityönä valmistetut hampurilaiset suoraan autosta käsin. Friends & Brgrs valmistaa kaikki tuotteensa tuoreista kotimaisista raaka-aineista, ja jopa 95 % niistä tulee suomalaisilta tuottajilta.

Asiakkaat ja media ovat tervetulleita paikan päälle avajaisiin 27.11. klo 10.30.

Friends & Brgrs – kotimainen hampurilaisketju, joka tekee asiat paremmin

Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.

Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.

Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 34 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 750 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.

