Friends & Brgrs avaa uuden ravintolan Jyväskylän Seppälään torstaina 27.11. klo 10.30

Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.

Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.

Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 34 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 750 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.