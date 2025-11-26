Sweco selvitti hiilidioksidin poistomenetelmien mahdollisuuksia ja potenttiaalia ensimmäistä kertaa Suomessa
Swecon vastuullisuuskonsultit ovat selvittäneet hiilidioksidin poiston potentiaalia Suomessa. Projektissa tarkasteltiin useita eri hiilen poistomenetelmää teknisen ja yhteiskunnallisen kontekstin näkökulmista uusinta tutkimustietoa hyödyntäen. Raportin lisäksi laadittiin myös tiekartta konkreettisista toimenpiteistä hiilidioksidin poistamiselle.
Uusi raportti kokoaa ensimmäistä kertaa Suomessa kattavan analyysin hiilidioksidin poistomenetelmistä ja niiden potentiaalista. Raportissa tarkastellaan laajasti sekä luontoon perustuvia ratkaisuja että teknisiä nieluja, ja arvioidaan niiden toteutusmahdollisuuksia käytössä olevien resurssien, sekä ilmasto- ja energiapolitiikan ja lainsäädännön näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin menetelmien sosiaalista hyväksyttävyyttä sidosryhmähaastatteluin ja kansalaispaneelin avulla. Tulosten pohjalta on yhdessä sidosryhmien kanssa laadittu tiekartta, joka tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä päätöksentekijöille, elinkeinoelämälle ja kansalaisyhteiskunnalle hiilidioksidin poiston lisäämiseksi Suomessa. Työn tilaajana on Carbon Gap Ltd.
“Päästövähennysten lisäksi meidän on poistettava hiilidioksidia ilmakehästä, jotta voimme hidastaa ilmaston lämpenemistä. Hiilidioksidin poistomenetelmiä on useita, mutta niitä ei ole aiemmin tarkasteltu Suomessa näin laajasti ja yhtäaikaisesti. Kokosimme menetelmien teknistä tietoa ja arvioimme niiden potentiaalia, minkä jälkeen vahvistimme analyysiä selvittämällä asenteita eri menetelmiä kohtaan sidosryhmähaastattelujen ja kansalaispaneelin avulla. Viimeistelemme vastaavia raportteja parhaillaan myös Saksassa ja Puolassa”, Swecon Vihreän siirtymän neuvonantopalveluiden päällikkö Heini Vassinen kertoo.
Raportin tulokset osoittavat, että Suomella on merkittävä potentiaali hyödyntää sekä luontoon perustuvia että teknologisia hiilidioksidin poistomenetelmiä ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Valtioneuvoston ilmasto- ja energiaselvityksen (PEIKKO) mukaan Suomi kohtaa arviolta 16–19 miljoonan tonnin CO₂-ekvivalenttipäästövajeen vuoteen 2035 mennessä, eikä ole nykyisellä kehityksellä saavuttamassa hiilineutraaliustavoitetta ilman lisätoimia ja hiilenpoiston käyttöönottoa. Raportti esittelee kolme realistista hiilen poiston skenaariota, jotka auttavat Suomea kuromaan tätä hiilikuilua umpeen.
