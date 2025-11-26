InvestEU: lisätakuu ja yksinkertaisemmat säännöt
Keskiviikkona Euroopan parlamentti hyväksyi esityksen, joka yksinkertaistaa InvestEU-ohjelman raportointivaatimuksia ja kasvattaa sen rahoituskapasiteettia.
InvestEU on EU:n ensisijainen väline julkisille investoinneille, joilla saadaan liikkeelle myös yksityisiä investointeja. Tänään käsitelty ehdotus on osa Omnibus II -pakettia, jonka tarkoitus on yksinkertaistaa EU:n sääntöjä, vahvistaa kilpailukykyä ja parantaa investointikapasiteettia.
Meppien hyväksymät muutokset vahvistavat InvestEU-ohjelmaa 2,9 miljardin euron EU-lisätakuulla. Se mahdollistaa rahallisen tuen esimerkiksi asumiseen, nykyaikaiselle liikenneinfrastruktuurille, puhtaan energian teknologioille ja osaamisen kehittämiselle.
Muihin muutoksiin kuuluvat parempi valvonta ja yksinkertaisemmat menettelyt, joiden on tarkoitus kannustaa yksityisen sektorin osallistumista. Jatkossa rahoituksen ohjautuminen pk-yrityksille varmistettaisiin asettamalla 50 miljoonan euron liikevaihtokatto.
Lain esittelijöinä toimivat Aura Salla (EPP/Suomi, budjettivaliokunta) ja Irene Tinagli (S&D/Italia, talousvaliokunta).
Esitys hyväksyttiin parlamentissa äänin 519 puolesta, 65 vastaan ja 73 tyhjää. Kun myös neuvosto on hyväksynyt sen, se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja astuu voimaan tätä seuraavana päivänä.
