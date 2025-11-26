Aluehallituksessa omavalvonnan seuranta: Palvelujen saatavuus parantunut
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan omavalvontaohjelman seurantaraportin 1–8/2025 sekä omavalvontaohjelman päivityksen vuosille 2025–2029.
Palvelujen saatavuus on raportointijaksolla parantunut. Lakisääteiset hoitoon pääsyn määräajat toteutuivat 100-prosenttisesti, ja suun terveydenhuollon jonot on saatu purettua. Palvelutarpeen arviointi käynnistyy keskimäärin viidessä arkipäivässä.
Ikääntyneiden asumispalveluissa jonot ovat kuitenkin edelleen pitkät, ja niiden purkua jatketaan.
Vaaratapahtumien kokonaismäärä on vähentynyt, erityisesti tiedonkulun ja lääkehoidon virheissä. Sen sijaan vakavat vaaratapahtumat ovat viime vuoteen verrattuna jonkin verran lisääntyneet muun muassa henkilöstömitoituksessa ja kirjaamisessa. Korjaavia toimenpiteitä jatketaan valvonnan ohjauksessa.
Asiakkaiden tyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla
Asiakastyytyväisyys Keusoten tarjoamaan palveluun on pysynyt hyvällä tasolla: NPS 62 ja yli 39 000 palautetta. 66 prosenttia asiakkaista koki saaneensa tarvitsemansa hoidon ja 74 prosenttia kokee tulleensa kuulluksi. Asiakaskokemustietoa ja osallisuutta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.
Lähes kaikki yksiköt (99 %) ovat laatineet ja julkaisseet omavalvontasuunnitelman, mutta niiden päivityksessä on vielä parannettavaa. Lääkehoitosuunnitelmien valmistumisaste (33 %) edellyttää tehostamista.
Omavalvontaohjelma 2025–2029
Aluehallitus käsitteli ja hyväksyi päivitetyn omavalvontaohjelman. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on lakisääteinen vastuu varmistaa omavalvonnalla palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus.
Omavalvontaohjelmassa kuvataan, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista, saatavuutta, jatkuvuutta, turvallisuutta ja muuta laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan osana järjestäjän vaikuttavuusperusteista ohjausta ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtaja
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
