Finnvera Euroopan investointirahaston osakkaaksi – ”Pyrimme vaikuttamaan, että EU-rahoitus kohdistuu Suomen talouden ja kasvun kannalta parhaalla tavalla”

EIR on merkittävä pk-yritysten rahoittaja Suomessa, ja sen rahoitus pk-sektorille oli vuonna 2024 yhteensä 606 miljoonaa euroa, joista takauksia pääasiassa pankeille oli 561 miljoonaa euroa.

− Osakkuus avaa meille väylän edistää eurooppalaisen rahoituksen kanavoitumista suomalaisille yrityksille sekä edistää Suomessa toimivien pankkien ja pääomasijoittajien mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että EU-rahoitus kohdistuu Suomen talouden ja kasvun kannalta parhaalla tavalla, sanoi Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä.

EIR:n enemmistöosakkaita ovat EU:n komissio ja Euroopan investointipankki EIP. EIR kuuluu EIP-ryhmään ja on sen työkalu pk- ja midcap-yritysten tukemiseen takausten, osakesijoitusten ja muiden rahoitusinstrumenttien kautta. Kaiken kaikkiaan osakkeenomistajina on 41 organisaatiota. Mukana on sekä valtiollisia että kaupallisia rahoituslaitoksia. Suomessa ei Finnveran lisäksi muilla organisaatioilla ole tällä hetkellä omistusta EIR:ssä eikä Suomi ole ollut edustettuna organisaation päätöksenteossa. Päätöksen osakkeiden ostosta teki Finnveran hallitus.

− Toivotamme innolla suomalaisen organisaation tervetulleeksi osaksi EIR:n osakkeenomistajien perhettä. Finnvera on jo ennestään EIP-ryhmän keskeinen yhteistyökumppani, ja suhde sekä EIR:iin että EIP:hen on pitkäaikainen. Kumppanuutemme perusta on menestyksekäs yhteistyö ja olemme yhdessä tuoneet Suomen markkinoille uusia rahoitusinstrumentteja, joille on ollut vahva kysyntä. Osakeosto vahvistaa edelleen molemminpuolista sitoutumistamme Euroopan rahoitusmarkkinoiden kehittämiseen, sanoi EIF:n toimitusjohtaja Marjut Falkstedt.

− Finnveran tulo EIR:n osakkaaksi merkitsee, että Suomen ääni on mukana muovaamaan Euroopan rahoitusekosysteemiä. Tämä askel vahvistaa EIP-ryhmän sitoutumista siihen, että EU:n resursseja käytetään ajamaan innovaatioita, kilpailukykyä ja kestävää kasvua. Tuomalla suomalaisen perspektiivin EIR:n hallintoon vahvistamme kykyä ohjata rahoitusta sinne, missä vaikutus on suurin, sanoi EIP:n varapääjohtaja Karl Nehammer.

Finnveralla on ollut erilaisia riskinjakosopimuksia EIR:n kanssa vuodesta 1998. Vuodesta 2019 niitä on käytetty säännönmukaisesti muun muassa Finnveran takaustuotteissa, kuten pk-takauksessa, jossa hyödynnettiin EIR:n COSME-vastatakausta. Takaus mahdollisti rahoitusta usealle tuhannelle pk-yritykselle. Finnveran ja EIR:n yhteistyössä kehittämiä, InvestEU-takausta hyödyntäviä ilmasto- ja digitalisaatiolainoja on myönnetty kesäkuusta 2023 lähtien suomalaisille pk- ja midcap-yrityksille yhteensä noin 170 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2025 Finnvera ja EIR sopivat uudesta takausjärjestelystä, jonka turvin Finnvera voi myöntää lisää vientitakuita Ukrainaan.

Juuso Heinilä toivoo eurooppalaisen yritysrahoituksen kehittyvän kasvua ja uudistumista vahvistavaksi.

− On tärkeää, että rahoitus tekee eurooppalaisista yrityksistä kilpailukykyisiä ja että se kohdistuu investointeihin ja uudistumiseen. Suomen kannalta on valtavan suuri kysymys, miten saamme kanavoitua rahoitusta suomalaisille yrityksille. Koko Euroopan kannalta on ratkaisevan tärkeää, miten rahoitus ja resurssit onnistutaan kohdistamaan sinne, missä syntyy aidosti uutta, ei vanhaan ja säilyttävään.

Euroopan investointirahasto (EIR) on osa Euroopan investointipankkiryhmää. Sen keskeisenä tehtävänä on tukea Euroopan pieniä ja keskisuuria yrityksiä auttamalla niitä saamaan rahoitusta. EIR suunnittelee ja kehittää riski- ja kasvupääomaa, takauksia ja mikrorahoitusvälineitä, jotka on suunnattu erityisesti pk-yrityssegmentille. Tässä roolissa EIR edistää EU:n keskeisiä poliittisia tavoitteita, kuten kilpailukykyä ja kasvua, innovointia ja digitalisaatiota, sosiaalista vaikutusta, osaamista ja inhimillistä pääomaa, ilmastotoimia ja ympäristön kestävyyttä.