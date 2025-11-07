Tomi Muurinen STK:n seuraavaksi puheenjohtajaksi

”Olen urallani työskennellyt sekä valmistaja- että tukkujäsentemme palveluksessa, mistä on varmasti hyötyä toimialajärjestön puheenjohtajana toimimisessa. Kiitän jäsenistöä luottamuksesta”, sanoo Ahlsellin toimialajohtaja Tomi Muurinen.

STK:n hallitukseen vuodelle 2026 valittiin uutena jäsenenä Jan Mattson Hedtec Oy:stä. Liiton hallitukseen 2026 kuuluvat hänen lisäkseen päättyvän kauden puheenjohtaja Mika Höijer Sonepar Suomi Oy:stä, Minna Kautonen Onninen Oy:stä, Seppo Vähimaa Klinkmann Oy:stä, Ulla Poutiainen Legrand Finland Oy:stä sekä Juha Majamäki Prysmian Group Finland Oy:stä, Olli Heinonen UTU Oy:stä, Mikko Mäkäräinen ABB Oy:stä ja Jani Vahvanen Schneider Electric Finland Oy:stä.

“STK:hon kuuluu ensi vuoden alussa 114 jäsenyritystä, jotka toimivat sähköteknisessä tukkukaupassa tai alan valmistajina ja maahantuojina. Syyskokouksen päätösten mukaisesti viemme ensi vuonna tämän toimialan näkemykset poliittisten päättäjien tietoon kevään 2027 eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut tähtäimessämme, ja vaikutamme alan kiinnostavuuteen tulevaisuuden työvoiman silmissä”, summaa STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.