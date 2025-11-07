Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

Tomi Muurinen STK:n seuraavaksi puheenjohtajaksi

26.11.2025 15:48:00 EET | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Tiedote

Jaa

Sähköteknisen kaupan liitto ry on valinnut Tomi Muurisen uudeksi puheenjohtajakseen kaudelle 2026–2028 syyskokouksessaan 24.11. Helsingissä. Pitkäaikainen hallituksen jäsen Muurinen edustaa Ahlsell Oy:tä, joka on yksi STK:n tukkujäsenistä.

STK valitsi Tomi Muurisen uudeksi puheenjohtajakseen kaudelle 2026–2028. Oikealla päättyvän kauden puheenjohtaja Mika Höijer.
STK valitsi Tomi Muurisen uudeksi puheenjohtajakseen kaudelle 2026–2028. Oikealla päättyvän kauden puheenjohtaja Mika Höijer. STK

”Olen urallani työskennellyt sekä valmistaja- että tukkujäsentemme palveluksessa, mistä on varmasti hyötyä toimialajärjestön puheenjohtajana toimimisessa. Kiitän jäsenistöä luottamuksesta”, sanoo Ahlsellin toimialajohtaja Tomi Muurinen.

STK:n hallitukseen vuodelle 2026 valittiin uutena jäsenenä Jan Mattson Hedtec Oy:stä. Liiton hallitukseen 2026 kuuluvat hänen lisäkseen päättyvän kauden puheenjohtaja Mika Höijer Sonepar Suomi Oy:stä, Minna Kautonen Onninen Oy:stä, Seppo Vähimaa Klinkmann Oy:stä, Ulla Poutiainen Legrand Finland Oy:stä sekä Juha Majamäki Prysmian Group Finland Oy:stä, Olli Heinonen UTU Oy:stä, Mikko Mäkäräinen ABB Oy:stä ja Jani Vahvanen Schneider Electric Finland Oy:stä.

“STK:hon kuuluu ensi vuoden alussa 114 jäsenyritystä, jotka toimivat sähköteknisessä tukkukaupassa tai alan valmistajina ja maahantuojina. Syyskokouksen päätösten mukaisesti viemme ensi vuonna tämän toimialan näkemykset poliittisten päättäjien tietoon kevään 2027 eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut tähtäimessämme, ja vaikutamme alan kiinnostavuuteen tulevaisuuden työvoiman silmissä”, summaa STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

STK valitsi Tomi Muurisen uudeksi puheenjohtajakseen kaudelle 2026–2028. Oikealla päättyvän kauden puheenjohtaja Mika Höijer.
STK valitsi Tomi Muurisen uudeksi puheenjohtajakseen kaudelle 2026–2028. Oikealla päättyvän kauden puheenjohtaja Mika Höijer.
STK
Lataa
STK:n syyskokouksen puhujavieras kansanedustaja Ville Skinnari.
STK:n syyskokouksen puhujavieras kansanedustaja Ville Skinnari.
STK
Lataa

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye