SDP:n Eloranta: Suomen kasvu ei synny itsestään – se rakennetaan osaamisella

– Suomen kasvu ei synny sattumalta – se rakennetaan osaamisella, koulutuksella ja vakaalla luottamuksella tulevaisuuteen. Tämän vuoksi SDP:n vaihtoehto korostaa investointeja ihmiseen ja esitämme koulutukseen lisäresursseja varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Ammatilliseen koulutukseen tuomme erillisen rahoituksen lähiopetuksen lisäämiseksi, jotta nuoret saavat tarvitsemansa tuen. Lisäksi haluamme varmistaa, että työelämässä olevilla on todellinen mahdollisuus päivittää osaamistaan uuden aikuiskoulutustukimallin kautta. Osaaminen on Suomen talouden ja talouskasvun perusta siksi koulutuksesta leikkaaminen on kasvusta leikkaamista, Eloranta toteaa.

SDP:n vaihtoehto tarjoaa hallituksen koulutusleikkauksille selkeän vaihtoehdon, joka palauttaisi luottamusta koulutusjärjestelmään. SDP keventäisi varhaiskasvatusmaksuja 30 %, mikä kompensoitaisiin 40 miljoonan rahoituksella. Lisäksi SDP esittää kuntien peruspalveluiden rahoitukseen 75 miljoonaa euroa hallitusta enemmän. Ammatillista koulutusta SDP vahvistaisi 20 miljoonalla eurolla ja korkeakoulujen rahoitusta 82,7 miljoonalla hallituksen esittämään verrattuna, jotta opetuksen ja tutkimuksen laatu turvataan.

– Kun panostamme koulutukseen ja osaamiseen, ihmiset uskaltavat investoida elämäänsä ja yritykset tulevaisuuteen. Näin palautamme luottamuksen ja käynnistämme kasvun kierteen. Kun koulutusjärjestelmämme on vahvalla perustalla, niin samalla myös tulevaisuuden usko vahvistuu. Silloin syntyy luottamusta ja luottamuksesta kasvua. Suomi kasvaa reilummin ja vahvemmin juuri osaamisen kautta, Eloranta korostaa.