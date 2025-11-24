Suomen Palloliitto

Media-akkreditointi Captain’s Ball -gaalaan 4.12.2025

26.11.2025 16:30:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Palloliitto ja Veikkausliiga palkitsevat kauden 2025 parhaita Captain's Ball -gaalassa torstaina 4. joulukuuta. Ruutu näyttää gaalan suorana lähetyksenä.

Captain's Ball -erikoispalkinto myönnettiin vuonna 2024 Timo Nummelinille.
Captain's Ball -erikoispalkinto myönnettiin vuonna 2024 Timo Nummelinille. Kuva: Jyri Sulander / SPL

Perinteikäs Captain's Ball -gaala järjestetään Helsingissä Marina Congress Centerissä torstaina 4. joulukuuta alkaen kello 18.15. Gaalaa voi seurata suorana lähetyksenä ensimmäistä kertaa Ruudun ja ISTV:n välityksellä. 

Illan aikana palkitaan muun muassa parhaita maajoukkuepelaajia, pääsarjojen onnistujia, valmentajia, erotuomareita sekä grassroots-toimijoita.

Gaalan huipentaa Captain’s Ball -palkinto, joka myönnetään erityisen merkittävästä työstä suomalaisen jalkapallon hyväksi. Viime vuonna palkinnon sai jalkapallo- ja jääkiekkolegenda Timo Nummelin.

Median akkreditointi Captain's Ball -gaalaan on nyt avattu. Medialla on gaalassa mahdollisuus haastatella palkittuja ja ottaa valokuvia.

Työvuorossa olevat median edustajat voivat hakea akkreditointia gaalaan tällä lomakkeella viimeistään keskiviikkona 3.12. >>

Listan jaettavista palkinnoista löydät täältä >>

Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

