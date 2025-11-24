Media-akkreditointi Captain’s Ball -gaalaan 4.12.2025
Palloliitto ja Veikkausliiga palkitsevat kauden 2025 parhaita Captain's Ball -gaalassa torstaina 4. joulukuuta. Ruutu näyttää gaalan suorana lähetyksenä.
Perinteikäs Captain's Ball -gaala järjestetään Helsingissä Marina Congress Centerissä torstaina 4. joulukuuta alkaen kello 18.15. Gaalaa voi seurata suorana lähetyksenä ensimmäistä kertaa Ruudun ja ISTV:n välityksellä.
Illan aikana palkitaan muun muassa parhaita maajoukkuepelaajia, pääsarjojen onnistujia, valmentajia, erotuomareita sekä grassroots-toimijoita.
Gaalan huipentaa Captain’s Ball -palkinto, joka myönnetään erityisen merkittävästä työstä suomalaisen jalkapallon hyväksi. Viime vuonna palkinnon sai jalkapallo- ja jääkiekkolegenda Timo Nummelin.
Median akkreditointi Captain's Ball -gaalaan on nyt avattu. Medialla on gaalassa mahdollisuus haastatella palkittuja ja ottaa valokuvia.
Työvuorossa olevat median edustajat voivat hakea akkreditointia gaalaan tällä lomakkeella viimeistään keskiviikkona 3.12. >>
Listan jaettavista palkinnoista löydät täältä >>
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
