Ex-ministeri Mikkonen Purralle: “Käytöstavat olivat ministerillä sen mukaiset, että tarkkailuluokalla ollaan”

26.11.2025

Vihreiden kansanedustaja, viime hallituskaudella sisäministerin ja ympäristö- ja ilmastoministerin salkkua kantanut Krista Mikkonen kritisoi täysistunnossa valtiovarainministeri Purran käytöstapoja ja peräänkuulutti rakentavaa keskustelua vaihtoehtobudjeteista.

Krista Mikkonen
Krista Mikkonen

– Suomi on joutumassa EU:n tarkkailuluokalle, ja kun kuuntelin valtionvarainministerin puheenvuoroa, niin käytöstavat olivat ministerillä sen mukaiset, että tarkkailuluokalla ollaan. Me kaikki oppositiopuolueet olemme tehneet valtavasti työtä näiden vaihtoehtobudjettien eteen, ja toivoisin, että salissa voisimme keskustella niistä. Uskon, että jokaisesta niistä löytyy hyviä vinkkejä, joista hallitus voi ottaa vaarin, Mikkonen sanoi.

Mikkonen korosti, että vihreiden vaihtoehtobudjetista hallitus voisi ainakin ottaa oppia ympäristölle haitallisten yritystukien leikkaamisessa.

– Erityisesti toivoisin, että meidän vaihtoehtobudjetistamme otettaisiin huomioon ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen, Mikkonen vinkkasi.

Mikkonen ennakoi jo hallituspuolueiden edustajien palautteen vihreiden ehdotuksesta leikata yritystukia.

– Täällä salissa aina huudetaan, että miten viime hallitus. Viime hallitus leikkasi ympäristölle haitallisia tukia yli 600 miljoonaa. Me myös muutimme niitä tukia siten, että niillä kannustettiin esimerkiksi hiilineutraalisuutta kohti ja teimme osasta tuista määräaikaisia. Ajattelen, että tämä on käytäntö, jolla yritystukia kannattaa hyödyntää uudistamaan yrityskenttäämme, Mikkonen avasi.

