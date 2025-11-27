Arto Hautala on Jyväskylän yliopiston uusi ja Suomen ainoa fysioterapian professori

Fysioterapian ja kuntoutuksen tutkimusala on monitieteinen. Ajankohtaisia teemoja ovat ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja terveyden ylläpitäminen, etäkuntoutus ja digitaaliset palvelut sekä tekoälypohjaiset ratkaisut esimerkiksi palvelujen tehostamisessa. Myös työelämän muutokset, jaksamiseen liittyvät haasteet sekä mielenterveyden tukeminen asettavat uusia vaatimuksia fysioterapian ja kuntoutuksen tutkimukselle.

“Vaikka kenttä on laaja, kuntoutuja on aina keskiössä. Tutkimusvisioni on edistää tieteelliseen näyttöön perustuvaa fysioterapiaa ja kuntoutusta”, Hautala sanoo.

Tutkimus tukee Suomen terveyspoliittisia tavoitteita

Fysioterapian tutkimuksessa Suomessa huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän erityispiirteet.

“Ajankohtaiset tutkimusteemat painottuvat vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin. Tähän sisältyy digitaalisten ratkaisuiden integrointi hoitoon ja kuntoutukseen, ennaltaehkäisyn edistäminen sekä kuntoutuspalveluiden tehostaminen moniammatillisella yhteistyöllä”, Hautala kertoo.

Tutkimus tukee Suomen terveyspoliittisia tavoitteita varmistamalla, että fysioterapia on vaikuttavaa ja tehokasta, ja edistää potilaslähtöisiä ja teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja osana kansallista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Hautalan tiimi tutkii mm. liikunnan vaikutuksia nivelrikkoon ja ikääntymiseen liittyvään lihaskatoon sekä liikunnallisen sydänkuntoutuksen kustannusvaikuttavuutta.

Arto Hautalan tausta

Kotoisin Oulusta ja vannoutunut Kärppä-fani

Fysioterapeutiksi Oulusta (1989)

Maisteri biomekaniikasta, Jyväskylän yliopisto (1996)

Väitöskirja fysiologiasta, Oulun yliopisto (2004)

Post-doc USA:ssa (Pennington Biomedical Research Center, 2005), erikoistuminen molekyylibiologiaan ja genetiikan analyysimenetelmiin

Fysioterapian dosentuuri Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2007

Apulaisprofessori (tenure track) Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2020

