Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Diabeteksen hoitovälineissä mahdollinen vaarallinen laatuvika – koskee vain tiettyjä FreeStyle Libre 3 -sensorieriä

Laitteiden valmistaja Abbott on todennut, että jos matalan glukoosiarvon virheellisyys jää havaitsematta, se voi johtaa virheellisiin hoitopäätöksiin diabetesta sairastavilla henkilöillä, kuten liialliseen hiilihydraattien nauttimiseen tai insuliiniannosten ohittamiseen tai siirtämiseen myöhemmin otettavaksi. Abbott toteaa, että tällaiset päätökset voisivat aiheuttaa vakavia terveysriskejä, mukaan lukien mahdolliset vauriot tai kuolemantapaukset, sekä muita vähemmän vakavia vaurioita.



Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät Abbottin tiedotteesta: Kiireellinen käyttöturvallisuutta koskeva ilmoitus: FreeStyle Liber 3 Plus -sensorit (pdf).



Jos sensorissa on vaarallinen laatuvika, sen käyttö on lopetettava välittömästi

Abbott ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue kehottavat kaikkia sensoreita käyttäviä tarkistamaan oman sensorinsa tilanteen välittömästi. Jos laite kuuluu mahdollisesti viallisiin sensoreihin, käyttö on lopetettava heti. Tilalle voi tilata maksuttoman korvaavan sensorin www.FreeStyleCheck.com -sivuston kautta.



Käyttäjät voivat nopeasti varmistaa sensorinsa turvallisuuden osoitteessa www.FreeStyleCheck.com .



Tarkistukseen käyttäjä tarvitsee sensorin sarjanumeron, joka löytyy puhelinsovelluksesta tai lukulaitteesta. Sarjanumero löytyy myös sensorin asettimen ja sensoripakkauksen pohjassa olevista merkinnöistä.

Lisätietoja:

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai sinun tarvitsee ilmoittaa FreeStyle Libre 3 - / FreeStyle Libre 3 Plus -sensorien käytön yhteydessä ilmenneistä haittavaikutuksista tai laatuongelmista, soita Abbottin asiakaspalveluun numeroon 0800 555 500 maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.