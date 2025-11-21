Naantalin kaupunki

Naantalissa puistot, vesihuolto ja katuvalaistus erottuvat edukseen valtakunnallisesti

26.11.2025 20:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Jaa

Naantalilaiset ovat tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin, selviää tuoreesta yhdyskuntateknisten palveluiden vertailututkimuksesta. Parhaat arvosanat saivat keskustan puistot, juomavesi ja katuvalaistus. Kehitettävää löytyy erityisesti asuinkatujen kunnossa ja suurten jätteiden kierrätyksessä.

Puistokatu kuvattuna Naantalin torille päin.
Muun muassa keskustan puistoalueiden hoito sai asukkailta loistoarviot. Naantalin kaupunki

Yhdyskuntateknisten palveluiden kyselyyn vastasi 116 henkilöä. Kyselyssä arvioitiin muun muassa katujen, puistojen, jätehuollon, vesihuollon ja valaistuksen toimivuutta.

Naantali sijoittuu kuntien keskiarvon yläpuolelle tai keskiarvoon lähes kaikissa kyselyosiossa. Kehitystä parempaan suhteessa viime vuoden tuloksiin tapahtui keskustan ja asuntoalueiden puistojen hoidossa ja liukkaudentorjunnassa jalankulku- ja pyöräteillä.

Vesilaitoksen toimittama juomaveden laatu arvioitiin erinomaiseksi: 95 % vastaajista oli laatuun tyytyväisiä.

Kysyttäessä vastaajilta, suosittelisivatko he asuinaluettaan tutuillensa ajatellen katujen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja katuvalaistuksen kuntoa ja hoitoa, Naantali sijoittui kolmanneksi suositteluindeksissä vertailukuntien joukossa. Tutkimukseen osallistui 22 kuntaa ja kaupunkia.

    • Puistojen, pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon sekä ulkoilureitteihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja on ilo nähdä, että myös asukkaat arvostavat tehtyä työtä, toteaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

    Urheilu- ja pelikenttien hoito sekä kuntoradat ja ulkoilureitit saivat myös erittäin hyvät arviot.

    Kehitettävää löytyy jätehuollosta ja teiden kunnosta

    Kehitettävää löytyi lasin- ja paperinkeruupisteiden sijainnissa, järjestetyn jätteen kuljetuksen toimivuudessa, liikennevalo-ohjauksessa, jätehuollon neuvonnassa ja tiedotuksessa, suurista jätteistä eroon pääsyssä, vaarallisten jätteiden keruupisteiden sijainnissa sekä asuntokadun kunnossa. 

    • Tutkimuksen tulokset ovat arvokkaita ja niitä hyödynnetään yhdyskuntateknisten palvelujen kehittämisessä, Hirvi kertoo.

    Kyselyn toteutti FCG Finnish Consulting Group kevään 2025 aikana.

    Avainsanat

    tekniset palvelutpuistoasukkaatnaantalin kaupunkivesihuolto

    Yhteyshenkilöt

    Kuvat

    Puistokatu kuvattuna Naantalin torille päin.
    Muun muassa keskustan puistoalueiden hoito sai asukkailta loistoarviot.
    Naantalin kaupunki
    Lataa

    Linkit

    Naantalin kaupunki

    Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

    Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

    Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

    Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

    Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

    Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

    Tutustu uutishuoneeseemme
    World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye