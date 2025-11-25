Kustannusosakeyhtiö Otava

Kaarina Griffithsin Murha Tunturissa ja Suviyön surma julkaistaan kääntökirjana samoissa kansissa

27.11.2025 13:05:32 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Joulunaika on hyvä aloittaa tupladekkarin parissa. Kaarina Griffithsin aiemmin äänikirjoina julkaistut teokset Murha tunturissa ja Suviyön surma tarjoavat pimeään vuodenaikaan yllätyksiä ja koukuttavaa jännitystä.

Kaarina Griffiths: Murha tunturissa (Otava, 2025)
Murha tunturissa -romaanin tarina saa tässä painoksessa uuden lopetuksen.

Murha tunturissa on aiemmin vain äänikirjana ilmestynyt dekkari, jonka tapahtumat sijoittuvat Lappiin ja joulunalusaikaan. Rikostutkija Saana Valkeapää osallistuu noitarumpukurssille, joka saa järkyttävän käänteen, kun yksi kurssilaisista löytyy murhattuna. Teos ilmestyi alun perin 24-osaisena joulukalenterina ja oli lukuaikapalveluiden kuunnelluimpien äänikirjojen joukossa. Tarina saa tässä painoksessa uuden lopetuksen.

Suviyön surma on leppoisa murhamysteeri järvimaisemissa. Se on ilmestynyt aiemmin nimellä Punainen piru ja musta enkeli. Tapahtumat sijoittuvat Suomen kesään ja vanhainkotiin, jossa alkaa tapahtua outoja asioita: asukkaat saavat nimettömiä kirjeitä, lääkkeitä häviää, asukkaita uhkaillaan, ja lopulta – juhannusyönä – yksi vanhuksista löytyy kuolleena. 

Kirjailija Kaarina Griffiths on valloittanut lukijat Cornwalliin sijoittuvilla dekkareillaan. Griffithsin Lintumies-jännäri oli ehdolla Vuoden johtolanka 2024 -palkinnon saajaksi. Suomeen sijoittuvat Murha tunturissa ja Suviyön surma ilmestyvät nyt ensimmäistä kertaa Otavan julkaisemina.

Murha tunturissa ja Suviyön surma julkaistaan 1.12.2025.

