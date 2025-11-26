SDP:n Marko Asell: Hallitus näpertelee bensapumpulla, SDP:n vaihtoehdossa lähes kaikille jää enemmän käteen
Kokoomuksen Heikki Autto kummasteli tänään tiedotteessaan polttoaineiden verokohtelua SDP:n vaihtoehtobudjetissa. SDP:n Marko Asell kehottaa kollegaa tutustumaan SDP:n vaihtoehtoon kokonaisuutena.
– Pelkkä bensan pumppuhinnan tuijottaminen antaa kovin kapean näkymän kansalaisten menoista, kun SDP:n reilummassa vaihtoehdossa yhdeksällä kymmenestä tulotaso paranee hallituksen politiikkaan verrattuna.
– Nykyhallitus vähentää nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa, mutta käytännössä hyvin pieni valmisteverotuksen muutos todennäköisesti ei edes päädy pumppuhintoihin, vaan katoaa jakeluportaan katteisiin. SDP ei nostaisi valmisteveroa, vaan jättäisi tekemättä tämän turhan näpertelyuudistuksen, joka vain vähentää valtion verotuloja.
– SDP palauttaisi myös jakeluvelvoitteen alkuperäiselle uralleen, jolta nykyhallitus heti alkajaiseksi poikkesi. SDP pitää kiinni ilmastotavoitteista, jotka perussuomalaisille linjoille lähtenyt kokoomus muistaa enää juhlapuheissa. Jos liikenteen päästöjä ei puoliteta vuoteen 2030 mennessä, Suomi voi joutua palauttamaan kymmeniä miljoonia EU:n elvytyspaketin tukea. Nykyhallitus ei tunnu ymmärtävän, että jos Suomi joutuu palauttamaan tukea, laskun kuittaavat suomalaiset.
– Autto väitti SDP:n haluavan korottaa ajoneuvoveroa, kun todellisuudessa jättäisimme keventämättä suuripäästöisten autojen ajoneuvoveroa, kuten hallitus tekee. Hallituksen tämä päätös on myös täysin ristiriidassa sen tekemän romutuspalkkiopäätöksen kanssa – jota mekin kannatimme –, jossa nimenomaan korostetaan päästövähennyksien tärkeyttä.
– On ristiriitaista, että Autto väittää kokoomuksen olevan erityisen huolissaan työmatkaliikenteestä, kun Orpon hallitus on leikannut työmatkavähennyksestäkin. SDP haluaa turvata välttämättömän työmatkaliikenteen laajennetulla verovähennysoikeudella ja panostamalla joukkoliikenteeseen, kävelyyn sekä pyöräilyyn. Paletistamme löytyy myös nykyhallituksen hylkimät työhuonevähennys ja polkupyöräedun verovapaus. Meidän mallissamme työn vuoksi ajava voittaa hallituksen malliin verrattuna.
– Autto ilmaisi myös huolensa polttoainekustannusten nousun vaikutuksesta yleiseen hintatasoon. Jos tämä hallitus olisi oikeasti kiinnostunut arjen kustannusten hillitsemisestä, se ei olisi nostanut suoraan kotitalouksiin vaikuttavaa arvonlisäveroprosenttia EU:n huipputasolle.
– Orpon hallitus ottaa mieluusti kunnian bensan pumppuhinnan alentamisesta. Totuus on, että bensan pumppuhintaa ei määritellä juurikaan hallituksen politiikalla tai SDP:n vaihtoehtobudjetilla, vaan se määräytyy pääosin öljyn maailmanmarkkinahinnan mukaan.
Yhteyshenkilöt
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
