SDP:n Haatainen: SDP esittää paluuta järkeen – uusi aikuiskoulutustuki auttaa suomalaisia pysymään mukana työelämän vauhdissa

- Tuki on suunnattu työssäkäyville, jotka haluavat nostaa koulutustasoaan, vaihtaa alaa tai hankkia uutta osaamista. Tuen avulla suomalainen voi esimerkiksi siirtyä hoitoalalta teknologia-alalle, päivittää sähköosaamisensa vastaamaan vihreän siirtymän vaatimuksia tai kouluttautua alalle, jossa työntekijöistä on huutava pula. Ja mikä tärkeintä: tämä onnistuisi työn ohessa ja toimeentulo turvaten, Haatainen toteaa.

Uusi tuki on selkeä ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus, jonka kustannukset ovat aiempaa järjestelmää selvästi maltillisemmat arviolta 100–130 miljoonaa euroa vuodessa aiemman noin 175 miljoonan sijaan.

- Tuki ohjataan täsmällisesti aloille, joilla työvoimasta on pulaa, sekä koulutuksiin, jotka aidosti vahvistavat työllistymistä ja osaamista muuttuvilla työmarkkinoilla. Matalammin koulutetuille tämä avaa aidon mahdollisuuden nostaa koulutustasoaan ja tehdä uraloikka, joka muuten jäisi monelta haaveeksi, Haatainen sanoo.



SDP:n esitys toisi takaisin sen, mikä suomalaisilta vietiin: mahdollisuuden opiskella aikuisiällä ja pysyä mukana työelämän muutoksessa ilman, että toimeentulo romahtaa.

- Suomi tarvitsee kipeästi osaavia tekijöitä ja ihmiset tarvitsevat reiluja mahdollisuuksia oppia uutta, Haatainen päättää.