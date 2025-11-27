Oodin edustan suositun kiipeilytelineen verkot uusitaan
Suomen suurimman kiipeilytelineen verkot uusitaan Makasiinipuistossa. Nykyiset verkot poistetaan joulukuussa ja teline on pois käytöstä useamman kuukauden.
Verkkokiipeilyteline on ollut valtaisan suosittu ja verkkoihin on tullut käytössä kulumaa.
Verkon uusitaan talviaikaan, jolloin kiipeilytelineellä on todennäköisesti vähemmän käyttäjiä. Uusi verkko asennetaan kiipeilytelineeseen kevääseen 2026 mennessä. Jos kovat pakkaset jatkuvat pitkälle kevääseen, verkon asennus voi viivästyä. Uudet verkot asennetaan takaisin heti, kun se on mahdollista.
Kiipeilyteline on Lappset Groupin valmistama. Puiston suunnittelusta vastasi maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Makasiinipuisto valmistui vuonna 2019. Uusittu kiipeilyteline on taas pienempien ja isompien kiipeilijöiden leikittävänä vuoden 2026 alkupuoliskolla.
