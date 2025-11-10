Keskustasta lentoon – sähköinen lentäminen haastaa liikkumisen rajat
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hanke tuo rohkean vision lähelle Helsingin keskustaa. Sähköisen liikenteen lentopaikka voi tulevaisuudessa tukea kestävää liikkumista ja vahvistaa alueen vetovoimaa. Samaan aikaan kilpailu tulevaisuuden ilmailuratkaisuista kiihtyy – pysyykö Suomi mukana maailmanlaajuisessa kilpailussa?
Haaga-Helian Smart Urban eFly -hankkeessa on toteutettu konseptikokeiluja, jotka avaavat uusia näkymiä kotimaan lentoliikenteen tulevaisuuteen. Yksi merkittävimmistä on eSTOL-lentopaikan (electric Short Take-Off and Landing) visiointi Ilmalaan aivan pääkaupungin raideliikenteen solmukohtaan.
Sähköinen lentäminen muuttaa kaupunkien saavutettavuutta
Sähköisen liikenteen lentopaikka kaupungissa voi merkittävästi nopeuttaa yhteyksiä, lisätä alueellista vetovoimaa ja parantaa saavutettavuutta valtakunnallisesti. Tämä avaisi monia mahdollisuuksia niin yrityksille, matkailulle kuin logistiikallekin.
Ilmala on alue, joka on mukana Helsingin kaupunkistrategian tulevissa kehityskohteissa.
– Ilmalaan tehty visio on esimerkki kaupunkirakenteesta, johon uusi lentoliikenteen muoto voidaan integroida ekologisesti ja tilatehokkaasti. Se tukee myös tavoitteita vähentää liikenteen päästöjä ja edistää sähköisen liikkumisen ratkaisuja, kertoo Smart Urban eFly -hankkeen projektipäällikkö, Haaga-Helian yliopettaja Minna-Maari Harmaala.
Smart Urban eFly -hankkeessa sähköisen lentopaikan visiointi on tehty 3D-mallin avulla, jota hyödyntäen vastaava lentopaikka voidaan istuttaa myös mihin tahansa muuhun kohteeseen.
– Sähköinen lyhyen kiitotien lentäminen voi tulevaisuudessa parantaa myös alueellista kriisinkestävyyttä ja huoltovarmuutta tarjoamalla uusia vaihtoehtoisia kuljetus- ja yhteysmuotoja, jatkaa Harmaala.
Kilpailu kiihtyy – Suomi mukana vai sivussa?
Sähköisen lentämisen mahdollistaminen on monen asian summa. Konsepti ei ole rakentamispäätös, vaan myös strategista visiointia, joka tukee kaupunkeja niiden valmistellessa pitkän aikavälin maankäyttöä ja uusia liikkumisen muotoja. Tarvitaan monenlaista yhteistyötä viranomaisten, yritysten, tutkijoiden ja kaupunkien välillä.
Suomessa on syytä olla hereillä. Vastaavanlaisia visiointeja tehdään jo muualla maailmassa, kuten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kansainvälinen vertailu osoittaa, että kaupunkilentäminen ja sähköinen eSTOL-kehitys ovat osa globaalia trendiä.
Tähän haasteeseen Uudellamaalla on kuitenkin hyvät edellytykset vastata. Hankkeen kokeilut toimivat avauksena keskustelulle: millaisia ratkaisuja Suomi tarvitsee, jotta pysymme mukana kehityksessä?
Kaupunkilentämisen innovatiiviset ratkaisut tukevat myös tavoitteita olla Pohjois-Euroopan houkuttelevin paikka investoida ja kehittää uusia liiketoiminnan muotoja.
Tietoa Smart Urban eFly -hankkeesta
Tavoitteena on herättää keskustelua ja luoda pohjaa ekosysteemille, joka mahdollistaa uudenlaisen alueellisen lentämisen. Hanke konkretisoi ratkaisuja globaalisti kasvaviin liikkumisen ja kestävyyden haasteisiin sekä vahvistaa Uudenmaan profiilia Euroopan innovatiivisimpana alueena. Tutustu konseptikokeiluihin ja lataa Helsingin kaupunkilentopaikan kuvaraportti hankkeen verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna-Maari HarmaalaYliopettajaPuh:+358 294471636Puh:+358 50 547 5947minna-maari.harmaala@haaga-helia.fi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Koulutamme liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkimme ja kehitämme näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietojenkäsittely, majoitus-, ravintola- ja matkailuala, journalismin koulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. Panostamme toiminnassamme yrittäjyyteen, yhteistyöhön, innovatiivisuuteen ja kansainvälisyyteen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kuuloimplantin poistopyyntö valintakokeessa johti ohjeistuksen uudistamiseen – Haaga-Helia sai apulaisoikeuskanslerilta kiitosta nopeista korjaavista toimista10.11.2025 14:44:13 EET | Tiedote
Median kesäkuussa 2024 julkaisemissa uutisissa käsiteltiin tapausta, jossa Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa järjestetyssä AMK-valintakokeessa hakijaa pyydettiin poistamaan kuuloimplanttinsa kesken kokeen (esim. Helsingin Sanomat 10.6.2024, Iltalehti 14.6.2024).
Tutkimus: Luonnonkaunis ja rauhallinen itäisen Uudenmaan saaristo on monille matkailijoille tuntematon9.10.2025 15:19:58 EEST | Tiedote
Itäisen Uudenmaan saaristomatkailijoihin keskittynyt tutkimus tuo esiin, että alue herättää matkailijoissa vahvoja mielikuvia luonnonkauneudesta ja rauhasta – mutta tunnettuudessa on parannettavaa.
Ainutlaatuinen MediaGuru-sertifikaatti vahvistaa mediasuunnittelun osaamista Suomessa10.9.2025 09:30:29 EEST | Tiedote
MediaGuru on markkinointialan ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille suunnattu mediasuunnittelun verkkokoulutus. Se koostuu seitsemästä moduulista, ja kunkin moduulin suorittamisesta saa sertifikaatin. MediaGuru-sertifikaatit ovat toistaiseksi ainoa tapa todentaa mediasuunnittelun osaamista Suomessa.
Riittääkö pizzaperjantai? Lähes miljoonan euron tutkimushanke selvittää yhteisöllisyyden tulevaisuutta digityössä25.8.2025 13:30:10 EEST | Tiedote
Miten työyhteisöt voivat kukoistaa digiajassa – riittävätkö etäpalaverit ja Slack-kanavat, vai tarvitaanko jotain enemmän? Syyskuussa käynnistyvä Laterna-hanke syntyi tarpeesta ymmärtää paremmin, mitä yhteisöllisyys todella tarkoittaa etä- ja hybridiajan työelämässä.
Is Pizza Friday enough? New research explores how to build workplace community in the digital era25.8.2025 13:30:10 EEST | Press release
How can workplace communities thrive in the digital age? Are Slack channels and online check-ins enough – or do we need something more? The Laterna project, which will be launched in September, was born out of a need to better understand what community really means in remote and hybrid working life.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme