Keskustasta lentoon – sähköinen lentäminen haastaa liikkumisen rajat

Haaga-Helian Smart Urban eFly -hankkeessa on toteutettu konseptikokeiluja, jotka avaavat uusia näkymiä kotimaan lentoliikenteen tulevaisuuteen. Yksi merkittävimmistä on eSTOL-lentopaikan (electric Short Take-Off and Landing) visiointi Ilmalaan aivan pääkaupungin raideliikenteen solmukohtaan.

Sähköinen lentäminen muuttaa kaupunkien saavutettavuutta

Sähköisen liikenteen lentopaikka kaupungissa voi merkittävästi nopeuttaa yhteyksiä, lisätä alueellista vetovoimaa ja parantaa saavutettavuutta valtakunnallisesti. Tämä avaisi monia mahdollisuuksia niin yrityksille, matkailulle kuin logistiikallekin.

Ilmala on alue, joka on mukana Helsingin kaupunkistrategian tulevissa kehityskohteissa.

– Ilmalaan tehty visio on esimerkki kaupunkirakenteesta, johon uusi lentoliikenteen muoto voidaan integroida ekologisesti ja tilatehokkaasti. Se tukee myös tavoitteita vähentää liikenteen päästöjä ja edistää sähköisen liikkumisen ratkaisuja, kertoo Smart Urban eFly -hankkeen projektipäällikkö, Haaga-Helian yliopettaja Minna-Maari Harmaala.

Smart Urban eFly -hankkeessa sähköisen lentopaikan visiointi on tehty 3D-mallin avulla, jota hyödyntäen vastaava lentopaikka voidaan istuttaa myös mihin tahansa muuhun kohteeseen.

– Sähköinen lyhyen kiitotien lentäminen voi tulevaisuudessa parantaa myös alueellista kriisinkestävyyttä ja huoltovarmuutta tarjoamalla uusia vaihtoehtoisia kuljetus- ja yhteysmuotoja, jatkaa Harmaala.

Kilpailu kiihtyy – Suomi mukana vai sivussa?

Sähköisen lentämisen mahdollistaminen on monen asian summa. Konsepti ei ole rakentamispäätös, vaan myös strategista visiointia, joka tukee kaupunkeja niiden valmistellessa pitkän aikavälin maankäyttöä ja uusia liikkumisen muotoja. Tarvitaan monenlaista yhteistyötä viranomaisten, yritysten, tutkijoiden ja kaupunkien välillä.

Suomessa on syytä olla hereillä. Vastaavanlaisia visiointeja tehdään jo muualla maailmassa, kuten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kansainvälinen vertailu osoittaa, että kaupunkilentäminen ja sähköinen eSTOL-kehitys ovat osa globaalia trendiä.

Tähän haasteeseen Uudellamaalla on kuitenkin hyvät edellytykset vastata. Hankkeen kokeilut toimivat avauksena keskustelulle: millaisia ratkaisuja Suomi tarvitsee, jotta pysymme mukana kehityksessä?

Kaupunkilentämisen innovatiiviset ratkaisut tukevat myös tavoitteita olla Pohjois-Euroopan houkuttelevin paikka investoida ja kehittää uusia liiketoiminnan muotoja.

Tietoa Smart Urban eFly -hankkeesta

Tavoitteena on herättää keskustelua ja luoda pohjaa ekosysteemille, joka mahdollistaa uudenlaisen alueellisen lentämisen. Hanke konkretisoi ratkaisuja globaalisti kasvaviin liikkumisen ja kestävyyden haasteisiin sekä vahvistaa Uudenmaan profiilia Euroopan innovatiivisimpana alueena. Tutustu konseptikokeiluihin ja lataa Helsingin kaupunkilentopaikan kuvaraportti hankkeen verkkosivuilta.

Smart Urban eFly -hankkeen verkkosivu