Uusi kyselytutkimus: enemmistö suomalaisista vastustaa susien kiintiömetsästystä ja rauhoituksen poistoa
Tuore kyselytutkimus osoittaa, että valtaosa suomalaisista suhtautuu susien metsästykseen nykytilanteessa kielteisesti.
Valtaosa vastustaa susien kiintiömetsästystä nykytilanteessa
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan valtaosa eli 62 % suomalaisista ajattelee, ettei susien kiintiömetsästystä tulisi aloittaa nykytilanteessa.
Heistä 30 % pitää nykyistä poikkeuslupamenettelyä kiintiömetsästystä yleisesti ottaen parempana ratkaisuna. Vastaajista 24 % taas arvioi, että kiintiömetsästys olisi hyväksyttävää vasta sitten, kun susipopulaatio on selvästi suurempi (1000–5000 sutta). Vastanneista 8 % on sitä mieltä, ettei susia tulisi ampua missään tilanteissa.
Vain 25 % suomalaisista ajattelee, että kiintiömetsästyksen aloittaminen nykytilanteessa on hyväksyttävää. Heistä 2% oli sitä mieltä, että sudet tulisi hävittää Suomesta kokonaan. Loput vastaajista eivät olleet muodostaneet kantaa asiaan.
Nykyisin susia saa metsästää poikkeusluvalla esimerkiksi tilanteissa, joissa susi aiheuttaa merkittävää vahinkoa. Kiintiömetsästyksen aloittaminen tarkoittaisi, että susia saisi metsästää alueellisen kiintiön puitteissa ilman erillistä lupaa.
Asuinalue, koulutus ja ikä vaikuttavat susiasenteisiin: tiheimmällä susialueella eli Länsi-Suomessa vähemmän kannatusta kiintiömetsästykselle
Asuinpaikkakunta, ikä ja koulutus vaikuttavat asenteisiin. Susien kiintiömetsästystä vastustavat eniten korkeakoulutetut, kaupungissa asuvat ja alle 60-vuotiaat kansalaiset, kun taas sitä kannattavat eniten pelkän perus- tai ammattikoulutuksen saaneet, haja-asutusseudulla asuvat ja yli 60-vuotiaat henkilöt.
Kuitenkin myös haja-asutusseudulla enemmistö (56%) vastustaa kiintiömetsästyksen aloittamista nykytilanteessa.
Vaikka susikannan kasvu on painottunut kuluneen vuoden aikana Länsi-Suomeen, länsisuomalaiset pitävät nykykäytäntöä toimivampana kuin vastaajat keskimäärin. Eniten kiintiömetsästyksen käynnistämistä kannatetaan Pohjois- ja Itä-Suomessa, jossa jopa 22 % vastaajista aloittaisi kiintiömetsästyksen riippumatta siitä, paljonko susia on. Länsi-Suomessa, jossa on Suomen tihein susikanta, vastaava luku on 15%.
Suden rauhoitus jakaa mielipiteitä – suurin osa suomalaisista säilyttäisi suden rauhoitettuna
Susi on ollut Suomessa ympärivuotisesti rauhoitettu vuodesta 1973 saakka. Nyt kaavaillun metsästyslain muutoksen myötä suden ympärivuotinen rauhoitus poistetaan, ja sudelle säädetään erillinen rauhoitus- ja metsästysaika.
Kyselytutkimuksen mukaan enemmistö eli 42% suomalaisista vastustaa ympärivuotisen rauhoituksen poistoa. 37 % suomalaisista taas kannattaa rauhoituksen poistoa. Noin viidenneksellä ei ollut asiaan kantaa.
Lisätiedot
Tutkimuksen otoskoko on 1039 henkeä ja kohderyhmä 18 vuotta täyttäneet Manner-Suomessa asuvat henkilöt kattavasti. Virhemarginaali on 3%. Aineisto on kerätty marraskuussa 2025. Tiedonkeruun toteutti Norstat Finland ja sen tilasivat Eläinoikeusakatemia ry sekä Suomen eläinoikeusjuristit ry. Koko kyselyaineisto on liitteenä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elisa AaltolaEläinoikeusakatemia ryPuh:0503738051elanaa@utu.fi
Anna TurkkiSuomen eläinoikeusjuristit ryPuh:040 143 7550anna.turkki@gmail.com
Liitteet
Eläinoikeusakatemia
Eläinoikeusakatemia on uusi suomalainen järjestö, joka edistää eläinten kohtelua tieteen ja taiteen keinoin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eläinoikeusakatemia ry
Uusi kyselytutkimus paljastaa: 62 % suomalaisista vastustaa susien kiintiömetsästystä nykytilanteessa24.11.2025 08:05:41 EET | Tiedote
Tuore kyselytutkimus osoittaa, että valtaosa suomalaisista suhtautuu susien metsästykseen kielteisesti. Tämä asettaa hallituksen päätöksen sallia susien kiintiömetsästys kansan tahdon kannalta kyseenalaiseen valoon.
Suomalaiset tutkijat väittävät, että eläinsuru yleistyy luontokadon ja eläinteollisuuden aikakaudella: ”Eläinsurusta on puhuttava enemmän”29.10.2025 08:35:00 EET | Tiedote
Eläinsuru voi kohdistua paitsi lemmikkieläimiin, myös esimerkiksi sukupuuttoon kuolleisiin lajeihin ja tuotannossa käytettyihin eläimiin. Se voi myös koskettaa menetettyjä ihmisideaaleja ja johtaa ”misantrooppiseen melankoliaan”.
Eläinoikeusakatemian radikaali “Surutyö” -taidekokonaisuus väittää: tuotantoeläimiä koskevalle surulle on annettava enemmän tilaa11.7.2025 08:45:00 EEST | Tiedote
Kirjailija Laura Gustafssonin ja tanssitaiteilija Matilda Aaltosen suunnittelema Surutyö-kokonaisuus esitetään osana Mäntän Kuvataideviikkojen ohjelmaa. Sen saama palautevyöry paljastaa: eläinsuru on tabu, josta on puhuttava enemmän.
Haistelurauha-kampanja korostaa koiran oikeutta tutkia maailmaa – haistelu ei ole huvittelua, vaan hyvinvoinnin ydin10.6.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Koiran hajuaisti on jopa 10 000 kertaa ihmistä tarkempi. Haistelu ei ole koiralle pelkkä tapa kuluttaa aikaa lenkillä – se on elintärkeä keino jäsentää maailmaa, purkaa stressiä ja ylläpitää mielenterveyttä. Eläinoikeusakatemian uusi kampanja Haistelurauha haastaa kaikki koiranomistajat tarkastelemaan lenkkeilyä koiran näkökulmasta. Kampanja muistuttaa: lenkki ei ole marssi, vaan elämysmatka.
Hallituksen esitys suurpetojen metsästyksestä sivuuttaa tieteen ja eettisen harkinnan – vetoomus Suomen suurpetojen puolesta keräsi lyhyessä ajassa yli 10 000 nimeä24.4.2025 08:47:00 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeriö haluaa helpottaa suurpetojen tappamista muuttamalla metsästyslakia. Asia on herättänyt laajaa huolta kansalaisissa. Eläinoikeusakatemian keräämässä vetoomuksessa yli 10 000 ihmistä kritisoi lakimuutosta ja peräänkuuluttaa ministeriöltä selvästi vastuullisempaa suhtautumista suurpetoihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme