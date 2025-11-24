Uusi kyselytutkimus: enemmistö suomalaisista vastustaa susien kiintiömetsästystä ja rauhoituksen poistoa

Valtaosa vastustaa susien kiintiömetsästystä nykytilanteessa

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan valtaosa eli 62 % suomalaisista ajattelee, ettei susien kiintiömetsästystä tulisi aloittaa nykytilanteessa.

Heistä 30 % pitää nykyistä poikkeuslupamenettelyä kiintiömetsästystä yleisesti ottaen parempana ratkaisuna. Vastaajista 24 % taas arvioi, että kiintiömetsästys olisi hyväksyttävää vasta sitten, kun susipopulaatio on selvästi suurempi (1000–5000 sutta). Vastanneista 8 % on sitä mieltä, ettei susia tulisi ampua missään tilanteissa.



Vain 25 % suomalaisista ajattelee, että kiintiömetsästyksen aloittaminen nykytilanteessa on hyväksyttävää. Heistä 2% oli sitä mieltä, että sudet tulisi hävittää Suomesta kokonaan. Loput vastaajista eivät olleet muodostaneet kantaa asiaan.

Nykyisin susia saa metsästää poikkeusluvalla esimerkiksi tilanteissa, joissa susi aiheuttaa merkittävää vahinkoa. Kiintiömetsästyksen aloittaminen tarkoittaisi, että susia saisi metsästää alueellisen kiintiön puitteissa ilman erillistä lupaa.

Asuinalue, koulutus ja ikä vaikuttavat susiasenteisiin: tiheimmällä susialueella eli Länsi-Suomessa vähemmän kannatusta kiintiömetsästykselle

Asuinpaikkakunta, ikä ja koulutus vaikuttavat asenteisiin. Susien kiintiömetsästystä vastustavat eniten korkeakoulutetut, kaupungissa asuvat ja alle 60-vuotiaat kansalaiset, kun taas sitä kannattavat eniten pelkän perus- tai ammattikoulutuksen saaneet, haja-asutusseudulla asuvat ja yli 60-vuotiaat henkilöt.

Kuitenkin myös haja-asutusseudulla enemmistö (56%) vastustaa kiintiömetsästyksen aloittamista nykytilanteessa.

Vaikka susikannan kasvu on painottunut kuluneen vuoden aikana Länsi-Suomeen, länsisuomalaiset pitävät nykykäytäntöä toimivampana kuin vastaajat keskimäärin. Eniten kiintiömetsästyksen käynnistämistä kannatetaan Pohjois- ja Itä-Suomessa, jossa jopa 22 % vastaajista aloittaisi kiintiömetsästyksen riippumatta siitä, paljonko susia on. Länsi-Suomessa, jossa on Suomen tihein susikanta, vastaava luku on 15%.

Suden rauhoitus jakaa mielipiteitä – suurin osa suomalaisista säilyttäisi suden rauhoitettuna

Susi on ollut Suomessa ympärivuotisesti rauhoitettu vuodesta 1973 saakka. Nyt kaavaillun metsästyslain muutoksen myötä suden ympärivuotinen rauhoitus poistetaan, ja sudelle säädetään erillinen rauhoitus- ja metsästysaika.

Kyselytutkimuksen mukaan enemmistö eli 42% suomalaisista vastustaa ympärivuotisen rauhoituksen poistoa. 37 % suomalaisista taas kannattaa rauhoituksen poistoa. Noin viidenneksellä ei ollut asiaan kantaa.

Lisätiedot

Tutkimuksen otoskoko on 1039 henkeä ja kohderyhmä 18 vuotta täyttäneet Manner-Suomessa asuvat henkilöt kattavasti. Virhemarginaali on 3%. Aineisto on kerätty marraskuussa 2025. Tiedonkeruun toteutti Norstat Finland ja sen tilasivat Eläinoikeusakatemia ry sekä Suomen eläinoikeusjuristit ry. Koko kyselyaineisto on liitteenä.