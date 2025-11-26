Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 26.11.2025

26.11.2025 21:36:50 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa
Opettaja neuvoo pulpetin ääressä opiskelevaa oppilasta.
Kerttu Penttilä

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia ja hyväksyi esitetyt muutokset esityslistan mukaisesti.

Lisäksi lautakunta käsitteli englanninkielisen opetuksen ja ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteita. Lautakunta päätti hyväksyä muutokset näihin oppilasvalintaperusteisiin esityslistan mukaisesti. Sen sijaan lautakunta päätti jättää kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen oppilasvalintaperusteista päättämisen pöydälle.

Lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja suomenkielisen perusopetuksen talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen sekä suomenkielisen varhaiskasvatuksen osavuosikatsauksen.

Avainsanat

päätöksentekoespooKasvun ja oppimisen lautakuntaEspoo: kasvun ja oppimisen lautakunta

Yhteyshenkilöt

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, toimialajohtajan sijainen, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi
Jaakko Turpeinen, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen vs. johtaja, p. 046 877 3903, jaakko.turpeinen@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.

EspooOppii
Instagram
Threads

Espoon kaupunki
Facebook
LinkedIn
Instagram

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye