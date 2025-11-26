Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 26.11.2025
Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia ja hyväksyi esitetyt muutokset esityslistan mukaisesti.
Lisäksi lautakunta käsitteli englanninkielisen opetuksen ja ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteita. Lautakunta päätti hyväksyä muutokset näihin oppilasvalintaperusteisiin esityslistan mukaisesti. Sen sijaan lautakunta päätti jättää kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen oppilasvalintaperusteista päättämisen pöydälle.
Lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja suomenkielisen perusopetuksen talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen sekä suomenkielisen varhaiskasvatuksen osavuosikatsauksen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, toimialajohtajan sijainen, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi
Jaakko Turpeinen, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen vs. johtaja, p. 046 877 3903, jaakko.turpeinen@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoo Cateringin Tytti Saari PRO 2026 -finaalissa26.11.2025 14:23:57 EET | Tiedote
Espoo Cateringin tiimiesihenkilö Tytti Saari on päässyt finaaliin PRO 2026 ammattikeittiön päällikkö -sarjassa.
Plask! Dyk ner i berättelsen om Glimsån26.11.2025 08:30:00 EET | Pressmeddelande
På utställningen Plask! Dyk ner i berättelsen om Glimsån kastar vi oss med Uno Utter in i Glimsåns virvlar och lär oss om samlevnaden mellan människorna, djuren och ån genom tiderna. Vi bekantar oss också med det föränderliga landskapet längs ån på fotografier av föreningen Pro Esbo å rf. Utställningen visas på Naturens hus Villa Elfvik från 3.12.2025 till 25.1.2026.
Loiskis! - näyttely Glimsinjoesta esille Villa Elfvikin luontotaloon26.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Loiskis! -näyttelyssä heittäydytään Sasu Saukon matkassa Glimsinjoen pyörteisiin ja tutustutaan ihmisten, eläinten ja joen yhteiseloon kautta aikojen. Esillä on myös Pro Espoonjoen valokuvia muuttuvasta maisemasta joen varrelta. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 3.12.2025 – 25.1.2026.
Espoon kulttuurikeskuksen teatterin toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet25.11.2025 12:40:00 EET | Tiedote
Espoon kulttuurikeskuksen teatterihankkeen toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet. Teatterin rakentamislupa on jätetty Espoon rakennusvalvonnalle ja rakentamaan päästään arviolta syksyn 2026 aikana.
Kaupunginhallitus: Ulla Lehtonen ja Jussi Paavola ovat uudet tulosyksikköjohtajat24.11.2025 18:22:09 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus valitsi Espooseen kaksi uutta johtajaa: suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtajaksi valittiin Ulla Lehtonen ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtajaksi Jussi Paavola.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme