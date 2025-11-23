TPS riisui EräViikingit aseista – Alex Eklundille hattutemppu
Omaa yhden kauden piste-ennätystään uusiksi mätkivä Alex Eklund laukoi kolme maalia, kun TPS otti keskiviikon ainoassa ottelussa 6–2-kotivoiton EräViikingeistä. Samalla Palloseura nousi ohi Hawksin sarjan kahdeksannelle tilalle.
Alex Eklundin iskettyä illan ylivoimalla avausmaalin sai Alvar Jauria juhlia liigauransa ensimmäistä nostaessaan isännät maalin edestä 2–0-johtoon. Eklundin kiskaistua lukemiksi jo 3-0 koitti TPS:n jäähyjen myötä vieraiden etsikkoaika. Juuso Möttönen osui ylivoimalla kavennuksen ja sai heti perään pallon uudelleen verkkoon, mutta nyt maali hylättiin TPS:n haaston myötä korkeana mailana. Benjamin Tenhonen ohjasi päätösjakson aluksi vieraat luukulta maalin päähän, mutta sitten meni Palloseura menojaan. Alex Eklund jalosti Eero Jalon kanssa keskialueen syötönkatkonsa kolmanneksi maalikseen eikä siinä vielä kaikki. Seuraavan maalin osui Aatu Koivisto, ja sitten haettiin taas palloa verkosta talteen Nikolas Saarisen juhliessa ensimmäistä liigaosumaansa.
F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina otteluilla Oilers–TPS ja FBC Turku–Westend Indians.
