Sensaatio lähellä – HJK kaatoi suurseuran nuorten Mestarien liigassa
1200 silmäparia todisti HJK:n arvokkasta 1–0-kotivoittoa UEFA Youth Leaguessa, kun belgialainen Genk kaatui Bolt Arenalla otteluparin avausosassa. Ratkaiseva toinen osa pelataan Belgiassa 10. joulukuuta.
HJK jatkoi menestyksekästä taivaltaan UEFA Youth Leaguessa voitokkaasti, kun belgialainen Genk kaatui Boltilla kolmannen kierroksen ensimmäisessä osaottelussa maalein 1–0. Otteluparin ratkaiseva toinen osa pelataan Belgiassa kahden viikon kuluttua eli keskiviikkona 10. joulukuuta.
– Ensimmäinen puoliaika oli meiltä todella hyvä, toisella jouduttiin puolustamaan vähän liian paljon liian pitkiä hetkiä. Selviydyttiin kuitenkin tosi hyvin puolustuspäässä, vastustaja sai vain yhden paikan lopussa. Ehkä yksi tai kaksi maalia oltaisiin haluttu lisää ensimmäisen puoliajan paikoista, mutta olen tyytyväinen voittoon, HJK Youth -joukkueen päävalmentaja Perparim Hetemaj kertoo.
Otteluparin voittaja etenee UEFA Youth Leaguen pudotuspeleihin, jotka alkavat helmikuussa. Yksikään suomalaisseura ei ole edennyt kilpailun historiassa kolmannelle karsintakierrokselle saatika pudotuspelivaiheeseen saakka.
– Siitä tulee vaikea peli. Tiedämme, että Genk teki 11 maalia edellisellä kierroksella kahdessa ottelussa. Laatua heillä on, heidän kotikentällään siitä tulee varmasti haastava peli, Hetemaj sanoo.
Illan kamppailu kiinnosti mukavasti HJK-yhteisöä sekä muita futiksen ystäviä: ennen ottelun alkua pääkatsomon edustalla kiemurteli satametrinen jono. Lopulta paikalle saapui ilahduttavasti 1200 silmäparia, jotka kannattivat omiaan läpi ottelun vielä määräänsäkin äänekkäämmin.
HJK on tänä vuonna – ja toki edellisinäkin UYL-vuosinaan – haastanut ennakkoluulottomasti isompiaan, ja sama meno jatkui tänäänkin. Belgian kärkiseuroihin lukeutuvan Genkin juniorit lähtivät otteluun ainakin jossain määrin ennakkosuosikkina, mutta rohkea sekä aggressiivinen kotijoukkue laittoi belgialaiset ahtaalle heti alusta alkaen.
Klubi oli kuskin paikalla pitkiäkin jaksoja ensimmäisellä puolikkaalla, ja Genk joutui tyytymään ottavan osapuolen rooliin. Kotijoukkue riisti vahvasti keskialueella etenkin Antton Nylundin johdolla, ja nopeat tilanteenvaihdot olivat myrkkyä Genkin laitakaistoille.
Klubin painostus palkittiin jo vartin kohdalla. Muutenkin erinomaisesti pelannut Mustafa Ameen antoi fantastisen aikaisen keskityksen boksiin Valo Konttasille, jota rikottiin rankkarin arvoisesti. Rangaistuspisteelle pallon asetteli Toivo Mero, joka latasi pelivälineen vuorenvarmasti vasempaan alanurkkaan ohi väärään kulmaan aavistaneen Lucca Moungangan.
Toisella jaksolla sumu laskeutui Töölöön, ja Genk otti pallonhallinnan itselleen. Klubi ei saanut riistoja enää ensimmäisen jakson tahtiin, mutta toisaalta belgialaisetkaan eivät päässeet vaarallisesti Klubin muodon sisään. Näin edettiin toisen jakson ensimmäinen vartti, jonka jälkeen Genkille avautui muutama vetopaikka, jotka tosin viuhuivat yli ja ohi HJK:n maalin.
HJK:n puolustaminen jatkui laadukkaana kasvaneesta paineesta huolimatta. Koko joukkue paiski hartiavoimin töitä, ja esimerkiksi Art Berisha raatoi Genk-toppareiden kiusana esimerkillisesti.
Vielä lisäajan viimeisillä sekunneilla Genk loi keskityksellään uhkaavan oloisen tilanteen, mutta belgialaisten pusku oli helppo torjuttava Haapaselle. Lopulta pohjoisirlantilaistuomari Jamie Robinsonin pillistä kuului helpottava päätösvihellys, ja HJK pääsi juhlimaan upeaa 1–0-kotivoittoa.
HJK Youth vs Genk Youth 1–0 (1–0)
17’ Toivo Mero 1–0 rp
HJK:n kokoonpano: Mitja Haapanen – Adam Le Goff-Conan (62’ Aaron Traore), Emil Leveälahti, Jere Kari, Mustafa Ameen (62’ Eetu Grönlund) – Antton Nylund, Leevi Palmula, Ilmo Toivonen (75’ Jay De Nascimento) – Valo Konttas (75’ Nicklas Kroupkin), Art Berisha (88’ Samuel Salo), Toivo Mero
Lisätietoa ottelusta tulossa illan aikana HJK:n nettisivuille. Maalikooste julkaistaan torstain puolella.
