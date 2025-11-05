Vantaan ratikan toteutussopimus allekirjoitettu – rakentaminen pääsee vauhtiin joulukuussa

Vantaan ratikan rakentaminen jakaantuu kahteen allianssiin. Destian allianssi vastaa ratikkahankkeen länsiosasta välillä Helsinki-Vantaan lentoasema–Tikkurila sekä Tikkurilan tunnelista, ja toinen allianssi hankkeen itäosasta välillä Kuninkaala–Mellunmäki. Destian allianssiin kuuluvat suunnittelijoina Sitowise Oy ja Ramboll Finland Oy sekä tilaajina Vantaan kaupunki ja HSY.

Ratikan hankesuunnitelman tarkistettu kokonaiskustannusarvio on noin 750 miljoonaa euroa. Destia on osa länsiosan allianssia, joka toteuttaa noin 60 prosenttia hankkeesta. Hanke tilataan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Destian tilauskantaan kirjataan noin 233 miljoonaa euroa sisältäen jo aiemmin tilatut kehitysvaiheen työt. Kokonaisuudessaan länsiosa tilataan alkuvuoden 2026 aikana. Destian rakentamaan raitiotiehankkeen länsiosaan kuuluu mm. haastavan Tikkurilan rautatieaseman alittavan ratikkatunnelin rakentaminen.

”Vantaan ratikka on meille strategisesti tärkeä hanke, jossa pääsemme hyödyntämään raiderakentamisen osaamistamme vaativassa kaupunkiympäristössä. Vantaan ratikka sujuvoittaa vantaalaisten poikittaisliikennettä ja meistä on myös hienoa, että voimme näin edistää vantaalaisten joukkoliikenneyhteyksiä ja vihreää siirtymää”, sanoo Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi.

Rakentaminen kestää neljä vuotta ja liikennöinti alkaa vuoden 2029 lopulla. Kiskojen lisäksi uudistetaan katurakenteet, ajokaistat sekä kävely- ja pyöräväylät. Samalla tehdään maanalaisen vesihuollon ja muiden putki- ja kaapelilinjojen perusparannusta.

Vantaan ratikka on Vantaan kaikkien aikojen suurin investointi ja myös merkittävä kaupunkikehityshanke. Reitin varrelle tavoitellaan 60 000 uutta asukasta ja 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan ratikan tarkistetun hankesuunnitelman 17.11.2025. Vantaan kaupungin lisäksi ratikkahankkeen toisena tilaajana toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Helsingin osuutta edustaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

