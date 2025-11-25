Susi vei koiran suoraan kotiovelta Virroilla
Susi nappasi suomenpystykorvan röyhkeästi kotiovelta Virroilla lauantaina 22. marraskuuta. Nälkäisen pedon jäljiltä saaliista jäivät jäljelle vain etutassut ja luita.
Virtain Koronkylässä sattuneessa susihyökkäyksessä asialla oli ollut petoyhdyshenkilön mukaan yksittäinen susi, joka oli jäljistä päätellen tullut jäniksen perässä talon pihaan.
– Ruoan haussa ollut susi oli seurannut jäniksen jälkiä piha-alueelle, jossa se oli pyörinyt ja napannut sitten iltapissalla olleen koiran ulko-oven pielestä, kuvailee paikalla käynyt petoyhdyshenkilö Tapio Luuri, joka on myös Virtain riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja. Peto oli raahannut uhrinsa rapuilta noin 30 metrin päähän, jossa tämä todennäköisesti pääsi hengestään.
– Lopullinen teurastus oli tehty ilmeisesti siinä, ennen kuin susi oli kantanut koiran metsikköön noin 300 metrin päähän, jossa se oli syönyt saaliinsa. Koirasta jäivät jäljelle enää etutassut, luita, muutama suolenpätkä ja verta, kertoo talon isäntä.
Petoyhdyshenkilö sai kerättyä talteen suden poistumisjälkiä seuraamalla kaksi DNA-näytettä, jotka lähetettiin laji- ja yksilötunnistusta varten eteenpäin. Tapauksesta raportoitiin myös maaseutuviranomaiselle ja poliisille.
Susi oli jälkien perusteella kierrellyt varsin rohkeasti myös naapuritalojen piha-alueilla etsimässä syötävää. Virtain länsireunalla oli Luurin mukaan vuorokautta aiemmin tallentunut riistakameraan isokokoinen susi, joka aikajanan perusteella saattaa olla sama yksinäinen kulkija. Alueella on tarkistettuja susihavaintoja yksittäisestä sudesta tehty viimeksi kevättalvella.
Tapahtumapaikalta on Virtain keskustaan kymmenkunta kilometriä.
Kyseessä on 30. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut kuluvan jahtikauden aikana. Tapaukset on kerätty tälle kartalle.
Metsästäjäliitto: Susikiintiöitä yksittäisille susille eri laumoihin, myös karhu ja ilves kiintiömetsästyksen piiriin
Suomen Metsästäjäliitto kiittää sadan suden susikiintiöstä. Liiton mielestä on hyvä, että kiintiöitä on jaettu eri puolille Suomea, ja myös perustelut ovat kunnossa.
Liiton mielestä kannanhoidollisessa metsästyksessä tulisi laumapoistojen ohella pyrkiä jakamaan metsästyskiintiötä tasaisemmin yksittäisten susien poistona useisiin laumoihin. Metsästäjäliitto katsoo, että nyt päätetty malli ei lisää merkittävästi maamme susikannan ihmis- ja koirapelkoa.
Metsästäjäliitto esittää, että myös karhun ja ilveksen kiintiömetsästys sisällytetään metsästyslakiin.
Liiton mukaan kaadettujen susien DNA-näytteet on tutkittava nopeutetulla aikataululla. Nykykäytännön jatkuessa saaliiksi saadut koirasudet vähentävät käytettävissä olevaa susikiintiötä, sillä suden metsästysaika ehtii loppua, ennen kuin DNA-tulokset saadaan.
Liiton kommentit löytyvät tästä linkistä.
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Metsästäjäliitto kiittää esitystä asettaa suden kannanhoidollisen metsästyksen kiintiöksi sata sutta. Kiintiömetsästys tulisi ulottaa myös muihin suurpetoihin. Susien metsästys tulisi laumapoistojen sijaan kohdentaa useisiin laumoihin, joista poistettaisiin vain 1–2 sutta kustakin. Tämä lisäisi parhaiten susien ihmis- ja koirapelkoa.
