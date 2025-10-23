Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti – Suomen ensimmäinen elinkaarihanke viiden tähden ympäristöluokituksella
Rakentamisen palveluyhtiö Firan ja Caverionin yhteistyössä toteuttama Tuusulan Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti -elinkaarihanke saavutti täydet viisi tähteä Rakennustiedon ympäristöluokituksessa ensimmäisenä elinkaarihankkeena.
Rakennustiedon ympäristöluokitus on Suomen olosuhteisiin suunniteltu työkalu, joka ohjaa rakentamista ja kiinteistön ylläpitoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ympäristöystävällinen rakennus säästää vettä ja energiaa, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tuo merkittäviä säästöjä koko elinkaarensa aikana. Lisäksi luokitus ottaa kantaa muun muassa sisäilman laatuun.
- Viiteen tähteen päästiin ennen kaikkea hyvän hankekehitysvaiheen, ennakkosuunnittelun ja suunnitteluratkaisuiden sekä osaavan porukan laadukkaan toteutuksen yhdistelmällä. Meillä on vahvaa ympäristövastuun osaamista, kertoo Firan toimitilaliiketoiminnan johtaja Panu Pohjola.
Firan valmiiksi korkeiden ympäristöprosessin vaatimusten lisäksi hankkeella tehtiin lisäpanostuksia ympäristöluokituksen vaatimuksiin liittyen muun muassa luokituksen vaatimien kriteerien toteutumiseen, seurantaan ja dokumentointiin. Rykmentinpuiston elinkaaren hiilijalanjälki on 20 % vertailuarvoa vähemmän.
- Rakentamisella on merkittävä ilmastovaikutus ja meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa tähän. Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ratkaisee asiakkaiden energiatehokkuuden ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen eteen taloteknisiä ratkaisuja. Talotekniikan toiminnan varmistaminen osana toteutusta on keskeisessä roolissa niin Rakennustiedon ympäristöluokituksen saavuttamisessa kuin elinkaarenaikaisten kustannusten sekä olosuhteiden hallinnassa, kertoo liiketoimintapäällikkö Jani Orava Caverionista.
- Samalla organisaatiolla tehdystä hankkeesta saatiin paljon oppia ja uusia innovaatioita, joita hyödynnettiin Rykmentinpuistossa. Lisäksi työmaalla ja koko projektilla oli toimiva ja aktiivinen kommunikaatio sekä yhteistyö toimi sujuvasti projektin osapuolten välillä. Yhdessä tekemisellä on suuri merkitys, kertoo Firan työpäällikkö Jarkko Kella.
- Kiitämme asiakastamme, Tuusulan kuntaa, sekä yhteistyökumppaneita Firaa ja Rambolia erinomaisen hyvästä yhteistyötä tässä hankkeessa. On suuri ilo saavuttaa yhdessä tavoite, jolla tavoitellaan vieläkin parempaa ympäristön ja ihmisten hyvinvointia. Olemme olleet toteuttamassa kohteita, joissa olemme saavuttaneet neljä tähden ympäristöluokituksen. Päätimme kunnianhimoisesti tavoitella viittä tähteä ja sen saamiseksi toteutimme tässä hankkeessa kaiken tekemisen lisäksi muun muassa elinkaarikustannusten laskennan sekä laskimme kohteen pohjatavoitekulutuksen, toteaa hankekehityspäällikkö Tomi Nurminen Caverionista.
Fira toimi Rykmentinpuiston koulun ja päiväkodin hankkeessa pääurakoitsijana ja Caverion vastasi talotekniikasta suunnitteluineen ja vastaa kiinteistön ylläpidosta sekä suunnitelman mukaisesta energiankulutuksesta 20 vuoden ajan.
Yli 15 000 bruttoneliömetrin ja 1200 lapsen ja oppijan kampus toteutettiin Tuusulan Rykmentinpuistoon elinkaarihankkeena, sisältäen suunnittelu- ja rakennustyöt sekä ylläpitopalvelut 20 vuoden ajalle. Rakentaminen alkoi kesällä 2023 ja koulun toiminta käynnistyi elokuussa 2025. Ympäristöluokituksen auditointi valmistui marraskuussa 2025.
Firan ja Caverionin edellinen yhteinen elinkaarihanke, Stadin ammattioppilaitos Myllypurossa, saavutti ympäristöluokituksessa neljä tähteä.
Panu Pohjola, Liiketoimintajohtaja, toimitilarakentaminen, Fira
