Lataa auto yöllä ja säästä – ABC-latauksen yöhinnat voimaan 1. joulukuuta
ABC-latauksen yöhinta mahdollistaa nykyistä edullisemman sähköauton latauksen Hämeenmaan marketien yhteydessä esimerkiksi heille, joilla ei ole mahdollisuutta ladata autoaan kotona. Yöhinnoittelu alkaa 1. joulukuuta.
”Haluamme helpottaa arkea asiakkaille, jotka haluavat ladata autoaan yön yli tai asioivat marketeissa etenkin ilta-aikaan. Muutoksella haluamme tehdä sähköautoilusta taas askeleen sujuvampaa”, sanoo ryhmäpäällikkö Tero Hänninen.
Yöhinnat ovat voimassa klo 22–07 välisenä aikana aloitetuissa latauksissa lähes kaikilla Hämeenmaan marketien latausasemilla:
- Prisma Forssa
- Prisma Hollola
- Prisma Holma, Lahti
- Prisma Hämeenlinna
- Prisma Riihimäki
- S-market Idänpää, Hämeenlinna
- S-market Loppi
- S-market Turenki
- S-market Vääksy
Tällä hetkellä yöhinta näkyy ABC-mobiilissa vain silloin, kun se on voimassa. ABC-mobiilin näkymää kehitetään, jotta hinnat voi jatkossa tarkistaa myös ennakkoon.
Yöhinnat ovat:
- Peruslataus 0,20 € / kWh
- Teholataus 0,28 € / kWh
- Suurteholataus 0,30 € / kWh
Ajantasaiset hinnat ja latausasemien aukioloajat löytyvät helposti ABC-mobiilista. Sovelluksesta voi myös tarkistaa vapaat latauspaikat ja suurimman mahdollisen tehon.
Yhteyshenkilöt
Tero HänninenABC-ryhmäpäällikköPuh:040 673 4393tero.1.hanninen@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
