Osuuskauppa Hämeenmaa

Lataa auto yöllä ja säästä – ABC-latauksen yöhinnat voimaan 1. joulukuuta

27.11.2025 13:03:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Jaa

ABC-latauksen yöhinta mahdollistaa nykyistä edullisemman sähköauton latauksen Hämeenmaan marketien yhteydessä esimerkiksi heille, joilla ei ole mahdollisuutta ladata autoaan kotona. Yöhinnoittelu alkaa 1. joulukuuta.

Lari Lappalainen

”Haluamme helpottaa arkea asiakkaille, jotka haluavat ladata autoaan yön yli tai asioivat marketeissa etenkin ilta-aikaan. Muutoksella haluamme tehdä sähköautoilusta taas askeleen sujuvampaa”, sanoo ryhmäpäällikkö Tero Hänninen.

Yöhinnat ovat voimassa klo 22–07 välisenä aikana aloitetuissa latauksissa lähes kaikilla Hämeenmaan marketien latausasemilla:

  • Prisma Forssa 
  • Prisma Hollola 
  • Prisma Holma, Lahti 
  • Prisma Hämeenlinna 
  • Prisma Riihimäki 
  • S-market Idänpää, Hämeenlinna 
  • S-market Loppi 
  • S-market Turenki 
  • S-market Vääksy 

Tällä hetkellä yöhinta näkyy ABC-mobiilissa vain silloin, kun se on voimassa. ABC-mobiilin näkymää kehitetään, jotta hinnat voi jatkossa tarkistaa myös ennakkoon.

Yöhinnat ovat:

  • Peruslataus 0,20 € / kWh
  • Teholataus 0,28 € / kWh
  • Suurteholataus 0,30 € / kWh

Ajantasaiset hinnat ja latausasemien aukioloajat löytyvät helposti ABC-mobiilista. Sovelluksesta voi myös tarkistaa vapaat latauspaikat ja suurimman mahdollisen tehon.

Avainsanat

liikenne- ja tavaratalokauppa

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye