Maiju Asiala valittu Vuoden nuoreksi RILiläiseksi 2025

Valinnan voittajasta tekivät RIL-Nuorten johtoryhmät pääkaupunkiseudulta, Pirkanmaalta ja Pohjois-Suomesta jäsenistöltä saatujen ehdotusten pohjalta. Ehdotuksia kerättiin lokakuun 2025 aikana.

Palkinto myönnetään esimerkilliselle nuorelle KIRA-alan osaajalle. RIL haluaa nostaa Vuoden nuori RILiläinen -kilpailulla esiin nuoria osaajia ja vaikuttajia, jotka toimivat aktiivisesti koko alan positiivisina keulakuvina, edistäen rakennetun ympäristön alan diplomi-insinöörien ammattitaidon arvostusta.

Oulusta kotoisin oleva Asiala on tehnyt nopeaa nousua geotekniikan asiantuntijana. Hän suhtautuu maan käyttäytymiseen ja rakennetun ympäristön laadun säilyttämiseen poikkeuksellisella intohimolla. Asiala valmistui diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 2020 ja on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä niin pohjarakenteiden kuin geotekniikan parissa.

Asiala kertoo tunnustuksen olevan merkittävä hetki urallaan.

“Olen yllättynyt ja kiitollinen tunnustuksesta. Jo pelkkä ehdokkuus tuntui hienolta, saati sitten valituksi tuleminen. On suuri kunnia, että oma työ ja tekeminen koetaan merkitykselliseksi osaksi alan kehitystä.”

Hänen työnsä keskiössä ovat vastuullisuus ja läpinäkyvyys.

“Pyrin siihen, että tekemäni laskelmat ja analyysit ovat perusteltuja ja jäljitettävissä. Toivoisin, että kestävän kehityksen näkökulmat implementoituisivat aidosti osaksi jokapäiväistä työtä, eivät jäisi vain puheeksi.”

Tunnustuksen tausta:

Vuoden nuori RILiläinen -palkinnolla RIL haluaa nostaa esiin nuoria osaajia ja vaikuttajia, jotka edistävät alan kehitystä ja toimivat esimerkkeinä ammattitaidon arvostuksen vahvistamisessa. Palkinto on jaettu vuodesta 2016 lähtien, ja se on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä tunnustuksena rakennusalan nuorille ammattilaisille.

Tunnustus luovutettiin RIL-Summitissa Helsingissä 27.11.2025. Palkinnon jakoi RIL-Nuorten pääkaupunkiseudun puheenjohtaja Ville Kujanpää.